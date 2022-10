In Final Fantasy XIV kam mit dem Patch 6.25 eine neue Art von Dungeons, die Abwechslung ins Spiel bringen sollen. Das ist ihnen so gut gelungen, dass die MeinMMO-Redakteurin Irina Moritz damit gar nicht mehr aufhören wollte.

Sein wir ehrlich: Schlafmangel gehört irgendwie zum Zocken dazu. Mal kommt ein Spiel raus, auf das man sich schon mega-freut und man vergisst die Zeit. Mal hat man einfach so viel Spaß mit Freunden, dass man sich gar nicht ausloggen will, selbst wenn es eigentlich schon arg spät ist.

Als erwachsener und verantwortungsvoller Mensch (haha) habe ich dieses Laster abgelegt. Unter der Woche wird der PC oder die Konsole Punkt 22:00 Uhr ausgemacht. Das hat (mit 1-2 Ausnahmen) tatsächlich lange gehalten.

Was ich nicht erwartet hatte, war, dass der neue Unstete Dungeon in FFXIV mich so hart reinziehen würde, dass ich meine Regel völlig breche.

„Ach, ein Versuch geht noch“

An sich ist der neue Dungeon nichts, das einen völlig aus den Socken haut. Man startet in einem Raum und kann zwischen 3 verschiedenen Pfaden entscheiden. Diese Pfade haben je 4 verschiedene „Endings“, die man erreichen kann, also insgesamt 12.

Welches der Endings man erreicht, hängt von den Entscheidungen, die man im Verlauf des Dungeons trifft:

Welche Brücke soll aktiviert werden?

Welches Item hebt man auf?

Welche Antwort gibt man auf eine Frage?

1, 2 oder 3? Hier weiß man, ob man richtig war, erst dann, wenn man mit dem Run durch ist.

Es gibt aber auch kleinere Rätsel, die man lösen muss, um geheime Endings freizuschalten. Die Runs können im normalen Modus auch sehr bequem allein erledigt werden. Die höheren Schwierigkeiten verlangen schon feste Gruppen und vor allem im Savage-Mode viel Team-Arbeit und Skill.

Das ist das Besondere daran: Auch wenn ich viel Spaß an Raids und schwerem Content habe, habe ich die höheren Schwierigkeiten des Dungeons zunächst ausgelassen. Denn mich hatte vor allem die Suche nach verschiedenen Endings gepackt.

Es hat einen Heidenspaß gemacht, sich durch die einzelnen Pfade zu arbeiten und rauszufinden, wie sie funktionieren. Das Spiel gibt Hinweise in Form von Texten, Gegenständen im Dungeon und Dialogen des Begleit-NPCs, also haben wir in der Gruppe angefangen, Notizen zu machen und uns aufzuschreiben, welche Möglichkeiten wir schon ausprobiert hatten.

Links oder rechts drehen? Wird es etwas am Ending ändern?

Da haben wir uns schon gefühlt, „so wie früher, als es noch keine Guides gab“. Das wurde mir dann aber auch etwas zum Verhängnis und sorgte dafür, dass ich heute fast durch meine Wecker gepennt habe.

Dadurch, dass die Runs im Dungeon nie mehr als 30 Minuten dauern, verleitete es mich immer wieder dazu, zu sagen: „Ach, ein Versuch geht noch“. Es hat auch nicht geholfen, als meine Gruppe sich irgendwann mal aufgelöst hat (eben weil Leute ins Bett mussten), da der Dungeon auch wunderbar geschmeidig allein erledigt werden kann.

Also habe ich kurzerhand auf meine Kriegerin gewechselt und solo weitergemacht. Aus einem Run wurde noch einer, dann noch einer, und vielleicht noch einer, um das letzte Ending im zweiten Pfad zu erschließen. Bis die Uhr mir dann irgendwann eine völlig gottlose Zeit angezeigt hat.

Die Belohnung für den Abschluss aller Pfade: Yay, ich hab jetzt auch einen Hamster.

Genießer sind allein oder mit Freunden unterwegs

Wenn ihr selbst es noch vorhabt, dem Unsteten Dungeon einen Besuch abzustatten und euch dort austoben wollt, würde ich euch empfehlen, entweder allein oder mit Freunden reinzugehen. In Gruppen mit zufälligen Spielern passiert es schnell, dass die Lösungen für die verschiedenen Pfade gespoilert werden.

Ich fand es witziger, selbst an den Möglichkeiten und Rätseln zu knobeln, um die verschiedenen Endings zu finden. Falls ihr an einer Stelle stecken bleibt, könnt ihr nach Tipps suchen (haben wir auch gemacht). Aber ich würde definitiv empfehlen, den Dungeon blind anzugehen.

Es ist natürlich nicht alles perfekt. Da es der erste Inhalt dieser Art ist, fühlt sich vieles daran noch sehr „basic“ an. Für die Zukunft würde ich mir kniffligere Rätsel wünschen, die aber auch logischer sein sollten. Bei manchen davon habe ich mich gefragt, wie Leute draufgekommen sind, weil es so zufällig erschien.

Auch die Belohnungen könnten besser und vielfältiger sein. Von dem, was ich mitbekommen habe, sind sie vor allem auf höheren Schwierigkeitsstufen eher bescheiden. Es gibt für den schwersten Modus nur eine handvoll kosmetischer Items und Materia.

Aber das sind alles Sachen für die Zukunft. Der Inhalt ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung und ich würde in kommenden Patches gerne mehr davon sehen.

Jetzt weiß ich auch Bescheid, wie fies diese „Ein Run geht noch“-Falle ist. Das nächste Mal sollte also hoffentlich mit etwas mehr Schlaf einhergehen.

Habt ihr den neuen Inhalt schon ausprobiert? Was waren eure Erfahrungen damit? Gefällt es euch oder eher nicht? Schreibt es in die Kommentare.

Mehr zum Patch 6.25 gibt’s hier:

Final Fantasy XIV Patch Notes 6.25: Hildibrand und Unstetes Gewölbe kommen heute