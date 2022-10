Final Fantasy XIV: Mandeville-Waffen herstellen – Alle Infos zur Quest

In Pokémon GO könnt ihr gegen Team GO Rocket kämpfen. Wir zeigen euch, wie ihr das Rocket-Radar sammeln könnt und die Rocket-Bosse findet.

Wie geht’s weiter? Weitere Upgrades für Manderville-Waffen werden mit neuen Updates kommen. Im Verlauf des Addons Endwalker werden sie immer weiter aufgestuft, bis sie am Ende voraussichtlich zu den stärksten Waffen im Spiel werden. Das war zumindest in der Vergangenheit der Fall.

Fun Fact: Die Reliktwaffen (Relic) waren die erste Variation der Waffen, die mit jedem Patch verbessert wurden. Sie wurden im Grundspiel „A Realm Reborn“ eingeführt und der Name hat sich in manchen Spielerkreisen eingebürgert, sodass alle Waffen dieser Art als „Relics“ oder ähnlich bezeichnet werden. Es ist zu einer Art Sammelbegriff geworden.

Die Waffen sind direkt von Anfang an auf der ersten Stufe färbbar und starten mit der Gegenstandsstufe 615. Sie sind 5 Stufen schwächer als die aktuell erhältlichen Mondgesandten Waffen, aber wenn ihr so gar keine Lust auf Raids habt (auch im normalen Modus), sind sie eine solide Option.

Die gibt’s reichlich bei Jubrunnah in Radz-at-Han (X: 12.1 / Y: 10.9), sie kosten allerdings pro Stück 500 Allagische Steine der Astronomie. Falls ihr die benötigte Menge gerade nicht in der Tasche habt, könnt ihr einige Dailies und Dungeons farmen, um sie zu bekommen. Und das war’s auch schon.

Was wird für Stufe 1 benötigt? Sobald ihr die Quest gestartet habt, müsst ihr im ersten Schritt „Mach ein Manderville-Stück draus“ dem NPC Gerolt in Radz-at-Han (X: 12.0 / Y: 7.1) 3 Manderium-Meteoritenbrocken bringen.

Die allererste Starterquest dafür befindet sich in Ul’dah (Naldkreuzgang, X: 9.8 / Y: 8.6) beim NPC Wymond. In eurem Archiv könnt ihr euren aktuellen Fortschritt anschauen. Wenn ihr aber alle Hildi-Quests erledigt habt, geht’s um einiges schneller.

So schaltet man die Waffen-Quest frei: Falls ihr zu den Leuten gehört, die kein großes Interesse an Nebenquests haben, wird euer Weg zu der Waffen-Quest lang sein. Die Voraussetzung dafür ist nämlich der Abschluss der Quest-Reihe von Hildibrand.

