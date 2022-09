Ich habe für euch 2 MMORPGs auf dem Steam Deck gespielt und wurde überrascht

Das Steam Deck bietet euch die Möglichkeit, dass ihr eure Steam-Spiele auch unterwegs zocken könnt. Doch wie gut spielen sich eigentlich MMORPGs auf dem Steam Deck? MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann hat es für euch ausprobiert.

Mit dem Steam Deck könnt ihr in der Theorie alle eure Steam Spiele unterwegs zocken. Doch wie gut eignet sich das Steam Deck für umfangreiche Spiele wie MMORPGs? Um das herauszufinden, habe ich mir zwei große MMORPGs genommen und sie auf meinem Gerät installiert.

Die Erfahrungen und wie gut sich die MMORPGs auf dem Gerät spielen, könnt ihr in diesem Artikel nachlesen.

Für welche Spiele hab ich mich entschieden? Ich habe mich für die beiden MMORPGs New World und Star Wars: The Old Republic entschieden. New World ist noch sehr frisch, während The Old Republic bereits einige Jahre auf dem Buckel hat.

Beide Spiele werden von Steam selbst für das Steam Deck als „spielbar“ bewertet. Das bedeutet, dass die Installation problemlos geht, ihr einige Dinge aber selbst einrichten müsst oder bestimmte Befehle eine Tastatureingabe benötigen und nicht alles mit dem Controller klappt. Im Hintergrund des Geräts läuft außerdem kein Windows, sondern mit SteamOS ein eigenes Betriebssystem von Valve.

New World auf dem Steck Deck: Wenn die verdammte Steuerung nicht wäre

Was ist das für ein Spiel? New World ist ein MMORPG, welches am 28. September auf Steam veröffentlicht wurde. Ihr schlüpft in die Rolle eines frei erstellbaren Helden und kämpft euch über den fiktiven Kontinent Aeternum.

Wie gut läuft das Spiel auf dem Steam Deck? New World startet auf dem Steam Deck ohne Probleme. Doch hier macht sich gleich das erste Problem bemerkbar: Denn New World bietet keine offizielle Controller-Unterstützung. Es gibt aber die Möglichkeit, Community-Settings zu verwenden und die funktionieren sehr gut. Die Controller-Settings kann man obendrein noch weiter auf die eigenen Bedürfnisse anpassen.

Ihr müsst euch daher durch die ersten Menüs wie Serverwahl mit der Mausemulation des Touchpads begnügen. Das funktioniert recht gut, ist aber umständlich. Bei der Charaktererstellung ist es ähnlich unübersichtlich, sodass ich irgendwann entnervt das Spiel abgeschaltet habe und meinen Charakterim Desktop-Modus erstellt habe.

New World auf dem Steam Deck: Umständliche Controller-Steuerung.

Das nächste Problem folgt sogleich, denn New World meckert, dass die Datei “Easy Anti Cheat” nicht geladen werden könne, wenn ich mit meinem Charakter starten möchte. Hier gibt es aber eine Lösung, worauf mich altarofgaming.com hingewiesen hatte. Mit dem Fix startet das Spiel dann problemlos.

Mit dem Fix kann ich dann New World spielen. Ich kämpfe mich durch das Tutorial und lande am Strand des Startgebiets, wo ich weitere ertrunkene Matrosen erledige und meinen nächsten Levelaufstieg freischalte. Trotz vieler neuer Spieler, die regelmäßig in der Zone auftauchen, bleibt die Performance stabil.

Die Performance an sich ist auf dem Steam Deck ziemlich gut, starke Frameeinbrüche konnte ich nicht beobachten. Ich bekomme durchgängig 50 – 60 FPS in hohen Grafikeinstellungen. Das Steam Deck wird aber beim Gaming jedoch sehr heiß.

Im Handheldmodus fallen obendrein vor allem Schriften und Menüs zum Teil sehr klein aus und der Chat ist kaum erkennbar. Mit Steam-Taste und X-Taste könnt ihr zwar die Tastatur öffnen, lange Texte hab ich damit aber nie geschrieben.

Star Wars: The Old Republic: Kleine Schrift, aber sonst tolle Performance

Was ist das für ein Spiel? Star Wars: The Old Republic ist ein Online-Rollenspiel, das im Jahre 2011 als Kauftitel mit Abo-Modell veröffentlicht wurde. Später stellte man das Spiel dann auf Free2Play um. Ihr schlüpft in die Rolle, eine Jedi, Sith oder Soldaten und erledigt verschiedene Aufträge für die Republik oder das Imperium.

Wie gut läuft das Spiel auf dem Steam Deck? Das Spiel startet ebenfalls problemlos. Ich kann mich über den Launcher ohne Schwierigkeiten einloggen und lande dann in der Charakterauswahl. Die Charakterstellung ist hier ebenfalls ein Geduldsspiel, läuft aber dank besserer Controller-Steuerung etwas besser.

Ansonsten läuft das betagte MMORPG auf dem Steam Deck sehr flüssig und sieht auch auf dem kleinen Display des Steam Decks verdammt gut aus. Mit meinem Jedi-Ritter wandere ich problemlos über den Planet Quesh und besiege etliche Gegnergruppen, die mir im Weg stehen.

The Old Republic auf dem Steam Deck – gute Performance, aber fummelig.

Die Fähigkeitenleiste liegt bunt auf den Tasten des Steam Decks verteilt. Das ist vor allem am Anfang ein Glücksspiel, die richtigen Tasten zu treffen. Ich nutze dabei die Voreinstellungen des Steam Decks. Mir passiert es hier regelmäßig, dass ich im Kampf die falsche Taste drücke und dann mit voller Lebenleiste meine Medikits verbrauche. Das Spiel erklärt mir aber auch absolut nichts: Ich habe gefühlt eine halbe Ewigkeit gebraucht, bis ich Gegner looten konnte.

Was sich ebenfalls bemerkbar macht, ist das kleine Display. Vor allem das Inventar mit seinen rechteckigen Boxen fällt sehr klein und fummelig aus. Die Schriftgröße fällt aber besser aus als bei Amazons New World. Die Temperaturen halten sich hier auch besser im Rahmen als bei New World.

Für MMORPGs im Handeldmodus würde ich kein Steam Deck kaufen

Was ist mein Fazit? MMORPGs wie New World oder The Old Republic laufen auf dem Steam Deck grundsätzlich ohne Probleme: Die Spiele starten entweder ohne Probleme oder mit leichten Einschränkungen auf dem Steam Deck und lassen sich auch spielen, mit mehr oder wenig großem Aufwand.

Sobald jedoch ein echter Controller-Support (New World) fehlt oder sehr viele kleine oder verschachtelte Menüs dazu kommen (The Old Republic), wird das Zocken ziemlich umständlich.

Das gilt in erster Linie für den Handheldmodus. Schließe ich mein Steam Deck an den Fernseher oder Gaming-Monitor an, erstrahlen die Spiele in höherer Auflösung und ich kann auch Maus und Tastatur nutzen. Full-HD aber nur dann, wenn ich die Spiele aus dem Desktop-Modus starte und nicht direkt aus Steam.

Aber ganz ehrlich: Wenn ich ohnehin am Monitor spiele und die Wahl zwischen Steam Deck und Gaming-PC habe, bevorzuge ich klar letzteres. Für „echtes“ Couch-Gaming werde ich vermutlich auch weiterhin zur Switch greifen:

Das Steam Deck lässt sich via USB-C auch an einen Monitor anschließen.

Wie sieht es bei anderen Spielen aus? Am meisten Spaß machen mir auf dem Steam Deck momentan vor allem kleinere Titel wie Brawlhalla, Persona 4: Golden oder auch Temtem. Diese Spiele sehen nicht nur gut aus, sie spielen sich auch richtig gut. Insbesondere Spiele, die eine gute Controller-Unterstützung bieten, funktionieren fast immer hervorragend auf dem Steam Deck.

