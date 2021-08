6 wichtige Dinge, die ihr zu Valves Steam Deck wissen solltet

In Zukunft soll es auch eine Docking-Station für das Steam Deck geben. Hierüber ist bisher noch nicht viel bekannt. Die Docking-Station soll euch aber ebenfalls die Möglichkeit geben, weitere Geräte an euer Steam Deck anzuschließen.

Laut Valve soll der Akku 2 bis 8 Stunden halten. Doch hier kommt es ganz darauf an, welches Spiel ihr auf der Konsole zocken wollt. Mit Titeln, die eure Hardware wenig beanspruchen wie etwa Terraria oder StardewValley, dürftet ihr sicher nahe an die genannten 8 Stunden herankommen.

Was kann man mit Steam Deck alles machen? Ihr könnt zum Beispiel auch Windows auf der Konsole installieren. Auf diese Weise könnt ihr dann etwa eure Lieblingsspiele von GOG oder Battle.net auf der Konsole spielen oder könnt diverse Launcher ausprobieren. Das Steam Deck ähnelt in dieser Hinsicht eher einem Mini-PC als einer Konsole wie der PS5, Xbox oder Nintendo Switch.

Steam Deck ist anpassbar und erlaubt es euch, so ziemlich alles damit zu machen, was ihr wollt.

