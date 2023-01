Final Fantasy XIV: So geht das MMORPG im Jahr 2023 weiter – Infos und Erwartungen

Wie ging es Final Fantasy XIV im Jahr 2022 und was kommt auf die Spieler ab 2023 zu? Hier ist eine Übersicht über die Geschehnisse und die Erwartungen.

Wie ging es FFXIV im vergangenen Jahr? Das Jahr 2022 startete für FFXIV mit der völlig absurden Situation, dass das MMORPG seine kostenlose Test-Version offline nehmen und alle Verkäufe einstellen musste.

Der Grund dafür war die totale Überlastung der Spielserver, die über viele Wochen hinweg zu langen Warteschlangen geführt hat. Eine Welle neuer Spieler, die ins Jahr 2021 zurückreichte und durch Abwanderung großer WoW-Streamer entstanden war, überflutete das Spiel. Der Verkauf von FFXIV wurde daraufhin für fast 2 Monate eingestellt.

Um solche Server-Probleme in Zukunft zu vermeiden, führten die Entwickler im Laufe 2022 in allen Regionen frischer Server und zum Teil sogar Datenzentren ein. Es wurde außerdem eine neue Region in Ozeanien eröffnet.

Auf der Gameplay-Ebene führte FFXIV den üblichen Release-Rhythmus von 4 Monaten fort und brachte bis Ende 2022 2 neue Patches, wobei das nächste Update mit der Zahl 6.3 bereits direkt vor der Tür steht.

Das sagen die Finanzberichte: Ungeachtet der Server-Probleme konnte FFXIV ein weiteres finanziell erfolgreiches Jahr für sich verbuchen. Im Finanzbericht an die Investoren verzeichnete das MMORPG einen deutlichen Wachstumsschub. In einem Jahr voller Flops bei Square Enix rettete das MMORPG damit im Alleingang die Einnahmen des Digital Entertainment Sektors vor dem Fall.

Auch die zweite Hälfte 2022 sah für das MMORPG gut aus. Zwar fiel die Wachstumskurve um einiges geringer aus, da in dem Zeitraum kein neues Addon veröffentlicht wurde, aber dennoch gingen die Zahlen nach oben.

Tatsächlich war die MMO-Spate von Square Enix im 3. Quartal des Finanzjahres 2023 der einzige Bereich des Digital Entertainment, der keine Verluste verzeichnete. Laut dem Finanzbericht ist der Grund dafür, die stetig steigende Menge der Abos von FFXIV.

Die Fan Festivals vor Ort kehren zurück

Das bringt die nahe Zukunft: Direkt zum Start des Jahres 2023 können sich die Fans von FFXIV auf das Update 6.3 freuen. Es erscheint am 10. Januar und bringt wie gewohnt einen ganzen Batzen an Content mit sich:

Fortsetzung der Hauptstory, mit einem neuen Story-Dungeon und einem Bosskampf in normal und extrem

Neue Upgrades für die Manderville-Waffen

Zweiter Teil des 24-Mann-Raids “Mythen Eorzeas” mit 4 Bossen, neuen Rüstungs-Sets und Upgrade-Materialien

Stamm-Quests der Loporrits für die Handwerker

Neuer Ultimativer Raid “Omega” für die Harcore-Community. Er wird 2 Wochen nach dem Release von 6.3 erscheinen, am 24. Januar

Nach der Pause in Shadowbringers kommt das Tiefengewölbe in Form von Eureka Orthos, einem zufällig generieren Dungeon mit vielen Stockwerken.

Balance-Anpassungen der Jobs im PvP und PvE und vieles mehr.

Das Update wird in mehreren Schritten veröffentlicht, wobei der größte Teil am 10. Januar erscheint und der Rest nach und nach in darauffolgenden Monaten.

Screenshots zum neuen Content aus dem Patch 6.3

Das bringt die ferne Zukunft: Ab der zweiten Hälfte 2023 starten die großen Fan Festivals von FFXIV, die nach der Corona-bedingten Unterbrechung wieder physisch stattfinden. Die Fans in den USA, Europa und Japan werden sich wieder zusammentreffen und ihr Lieblings-MMORPG feiern können.

Wie üblich wird während der Fan Festivals das nächste Addon 7.0 von FFXIV angekündigt und es werden dazu immer wieder neue Infos bekannt gegeben.

Der bisherige Zeitplan der Fan Festivals 2023/24

Wohin das Addon die Spielerinnen und Spieler verschlagen wird, ist noch nicht bekannt. Alle Infos dazu werden wie immer bis zum Fan Fest fest unter Verschluss gehalten. Es gibt aber zahlreiche Spekulationen, welchen Teil der 14 Welten man als Nächstes bereisen wird. In Frage kommen:

Der 13. Splitter, auch bekannt als das Nichts, der von der Dunkelheit verschlungen wurde. Die Reise dorthin ist bereits möglich, es spricht also nichts dagegen, es zu einer eigenen Welt auszubauen, wie etwa Norvrand.

Meracydia, das Land, in dem Bahamut und Tiamat regiert haben. Die Story der Patches nach Endwalker dreht sich wieder stark um die Drachen und die Folgen der Eroberung von Meracydia durch Allager.

Die Neue Welt im fernen Westen. Spieler spekulieren darüber, wo Azdaja, die Schwester von Vrtra, ihren Drachenhort hatte. Als einer der möglichen Orte wurde die Neue Welt genannt, woher etwa auch die Blaumagie stammte.

Wann kommt das neue Addon? Die Fans brauchen vor Frühjahr 2024 mit dem neuen Addon nicht zu rechnen. Die letzten Infos dazu werden auf dem Fan Festival in Japan bekannt gegeben, das frühstens 2024 stattfinden wird. Das MMORPG muss also über 2 Jahre ohne neue Erweiterung auskommen.

Eine ähnlich lange Zeit lag zwischen den letzten beiden Addons, als die Corona-Pandemie weltweit für Verspätungen und Verschiebungen sorgte. Bis dahin erschienen die Erweiterungen im sehr regelmäßigen Tempo von 2 Jahren:

Shadowbringers ging am 2. July 2019 online

Endwalker verspätete sich um etwa ein halbes Jahr und erschien am 2. Dezember 2021.

Doch damals hatte die Pandemie die Entwickler kalt erwischt. Niemand hatte mit den langen Lockdowns gerechnet und viele Studios mussten ihre Mitarbeiter mit Ach und Krach ins Home Office verfrachten. Das war auch bei Square Enix der Fall.

Mittlerweile hat sich der Arbeitsalltag allerdings wieder eingependelt und die FFXIV-Entwickler konnten zu ihrem gewohnten Arbeitsrhythmus zurückkehren. Der Direktor des MMORPGs, Naoki Yoshida, meinte in einem Produzenten-Stream, dass die regelmäßigen Updates nun etwa alle 4 Monate erscheinen werden.

Es ist also eher unwahrscheinlich, dass es wieder zu solchen Dürreperioden kommen wird, wie während der Corona-Pandemie.

Falls ihr überlegt, 2023 mit FFXIV anzufangen, haben wir eine ausführliche Übersicht der Klassen für euch:

Final Fantasy XIV Klassen-Guide: Welcher Job passt zu dir?