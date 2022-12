Final Fantasy XIV zeigt einen neuen Trailer zum Update 6.3, versteckt aber „den besten Content“

Final Fantasy XIV stellt im neuen Trailer die Inhalte des nächsten Updates 6.3 vor. Es zeigt den neuen Raid, Fortsetzung der Story und weiteren Content. Doch “der beste Part” wurde laut einigen Spielern nicht gezeigt.

Das wurde gezeigt: Im aktuellen Produzenten-Stream mit dem Direktor Naoki Yoshida wurde ein neuer Trailer zum Patch 6.3 gezeigt. Darin bekommen die Fans einen Blick darauf, was sie im kommenden Update erwartet.

Dazu gehören ein neuer 24-Mann-Raid, neue Story-Quests und die damit verbundenen Dungeon und ein Bosskampf, der noch geheim gehalten wird. Das Update erscheint bereits am 10. Januar 2023. Den deutschen Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

„Keine Naturalien heute“

Diese Reaktionen gibt es: Die Trailer zu neuen Updates von FFXIV werden von der Community in der Regel positiv empfangen. Bei dem Video zum Patch 6.3 gab es allerdings eine Enttäuschung, auf die vielfach auf Twitter hingewiesen wurde.

Die Göttin Nophica, die als einer der Bosse im zweiten Teil des 24-Mann-Raids “Mythen Eorzeas” erscheint, wird in der Lore von FFXIV als “gut betucht” beschrieben. Sie ist die Göttin der Fruchtbarkeit und wird auf den wenigen Artworks, die es von ihr gibt, mit großen Brüsten dargestellt (siehe Titelbild).

Daher war ein Teil der oft sehr leidenschaftlichen Community gespannt darauf, wie Nophica nun in dem Raid aussehen würde. Immerhin wären es die ersten bewegten Bilder von der Göttin.

Doch die Spielerinnen und Spieler wurden enttäuscht. Zwar wurde Nophica in dem Trailer mehrfach gezeigt, doch ihre sagenumwobenen Brüste konnte man nicht sehen. Entweder stand sie mit dem Rücken zur Kamera oder sie wurde von einer Explosion aus Kampf-Effekten verhüllt. Ein schwerer Schlag für die Fans ihrer “Naturalien.”

“Ich liebe es, wie der Trailer Nophica nie von vorn zeigt. Sie [die Entwickler] wissen Bescheid.” – OnnaJReverT

“Es ist zum Schreien komisch, dass sie Nophica absichtlich nicht von vorn zeigen.” – TwerpKnight

“Also… ich vermute, dass sie keine klare Ansicht von Nophica von vorn zeigen, weil es mit YouTubes Richtlinien nicht vereinbar ist. […]” – OldManGarp784

Offenbar wussten die Entwickler genau, was sie taten. Bereits in den Interviews, die dem Produzenten-Stream vorausgingen, wurde versichert, dass Nophicas Aussehen die Fans nicht enttäuschen würde.

Während des Streams kommentierte der Global Community Producer, Toshio Murouchi, dass es “Not Safe For Work (NSFW)” wäre, Nophica in dem Trailer von vorn zu zeigen. Das bedeutet, dass sie zu sexy aussieht, als dass man sie in einem Trailer zeigen könne, den Leute in öffentlichen Plätzen sehen könnten (zum Beispiel auf der Arbeit).

Bereits im ersten Teil des 24-Mann-Raids haben viele Spieler über die Götter geschmachtet, die darin als Bosse vorkommen. Nald’Thal und Azeyma haben besonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Der zweite Teil des Raids wird wohl ähnliche Reaktionen hervorrufen.

Eigentlich hat das Update noch mehr Content …

Das wird es in dem Patch noch geben: Neben “Nophicas Naturalien” bringt das Update eine ganze Menge Content.

Zu den kommenden Inhalten gehören:

Fortsetzung der Hauptstory, mit einem neuen Story-Dungeon und einem Bosskampf in normal und extrem

Neue Upgrades für die Manderville-Waffen

Zweiter Teil des 24-Mann-Raids “Mythen Eorzeas” mit 4 Bossen, neuen Rüstungs-Sets und Upgrade-Materialien

Stamm-Quests der Loporrits

Neuer Ultimativer Raid “Omega” für die Harcore-Community. Er wird 2 Wochen nach dem Release von 6.3 erscheinen, am 24. Januar

Nach der Pause in Shadowbringers kommt das Tiefengewölbe in Form von Eureka Orthos, einem zufällig generieren Dungeon mit vielen Stockwerken.

Balance-Anpassungen der Jobs im PvP und PvE. Vor allem der Paladin wird stark angepasst.

Content für Sammler und Handwerker: Neue Möglichkeiten fürs Fischen, ein neuer NPC für Wunschlieferungen, neue Waffen für die Klassen

Update für die “Animal Crossing”-Insel mit neuen Rängen, Tieren zum Fangen, Pflanzen zum Anbauen und Gebäuden

Updates für das User Interface wie ein neues Theme und die Anzeige des Schadentyps im Kampf

Season 3 für PvP mit neuem Season Pass und einer neuen Arena für Crystalline Conflict

Mehr Häuser auf allen Servern

Neue Ausrüstung aus dem Raid “Mythen Eorzeas”

Der Haupt-Patch wird am 10. Januar erscheinen. Ihm werden im Laufe der folgenden Monate mehrere kleine Patches folgen, die weitere Teile des Contents nachliefern. Es wird also nicht alles gleichzeitig erscheinen, sondern in Stückchen.

Vor allem mit solchen Inhalten wie die Manderville-Waffen, der Stamm der Loporrits und das Tiefengewölbe sollten die Fans erst zu einem späteren Zeitpunkt rechnen. Diese Art von Content erschien in der Vergangenheit immer einige Zeit nach dem Haupt-Patch.

Bis das Update erschienen ist, könnt ihr euch die Zeit mit Events vertreiben. Davon gibt es im Dezember ganze 3:

