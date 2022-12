Final Fantasy XIV: Event bringt ein seltenes Mount zurück, das es seit 3 Jahren nicht mehr gab

Wenn ihr in WoW Dragonflight zu zweit fliegen wollt, zeigen wir euch in einem kurzen Video, wie ihr diese Funktion freischalten könnt.

Wenn ihr eher an kosmetischen Gegenständen aus aktuellem Content interessiert seid, dann haben wir was für euch:

Ihr habt also noch bis etwa Anfang Januar Zeit, um den Falken zu holen und könnt das Mount in aller Ruhe „nebenbei“ farmen, wenn ihr etwa eure Daily-Zufallsinhalte erledigt.

Wie lange dauert das Event? Wer sich das Mount erfarmen will, muss sich nicht hetzen. Das aktuelle „Mog Mog Kollektion“-Event endet mit dem Start des Patches 6.3. Das Update hat zwar noch kein Release-Datum, aber in dem vergangenen Produzenten-Stream wurde bereits gesagt, dass es erst nächstes Jahr erscheint.

Das Event richtet sich vor allem an die neuen Spieler in FFXIV und bietet ihnen einfache Option an coole kosmetische Items ranzukommen. Alle Inhalte, in denen die besondere Event-Währung gefarmt werden kann, benötigen keine Charaktere auf dem höchsten Level.

So bekommt ihr das Mount: Die kommende Mog Mog Kollektion folgt denselben Regeln wie auch die vorherige. Ab dem 12. Dezember werden die reisenden Mogrys in den 3 Starterstädten neue Belohnungen vergeben.

Danach verschwand das Mount für längere Zeit in der Versenkung. Er kehrte 2 Jahre später am 30. September 2019 kurzzeitig zusammen mit einem früheren „Mog Mog Kollektion“-Event zurück. Damals konnte man das Mount erspielen, indem man bestimmte Inhalte erledigte und Ungewöhnliche Allagische Steine der Mythologie sammelte.

