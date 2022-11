Final Fantasy XIV: Die besten Job-Quests, die ihr spielen solltet

Manche Job-Quests in Final Fantasy XIV haben sehr gute Storys. Für die Lore-Fans lohnt es sich, sie zu spielen, selbst wenn sie eigentlich keine Lust auf die Jobs haben.

Um diese Quests geht’s: Die Hauptstory von FFXIV wird von vielen Fans des MMORPGs heiß geliebt, doch auch eine ganze Reihe Nebenquests kann sich blicken lassen. Dazu gehören die Quest-Reihen den Kämpfer- und Magier-Jobs, die die Spieler während des Level-Prozesses beschreiten müssen, um etwa neue Fähigkeiten freizuschalten.

Spielerinnen und Spieler, die auf spannende Storys und tiefe Einblicke in die Lore von FFXIV stehen, sollten sich diese Quests nicht entgehen lassen. Sie lohnen sich, selbst wenn man eigentlich gar keine Lust hat, die jeweiligen Jobs aktiv zu spielen. In dem Fall kann man die Klassen und später Jobs über den Palast der Toten leveln oder über die Hauptszenario-Dailys.

In dieser Liste habe ich einzelne Jobs aus verschiedenen Rollen rausgesucht, deren Storys ganz besonders gut sind. Die Beschreibungen der Quests wurden möglichst spoiler-frei und vage gehalten.

Final Fantasy XIV Klassen-Guide: Welcher Job passt zu dir?

Dunkelritter

Eine der Job-spezifischen Rüstungen des Dunkelritters

Der Dunkelritter gehört zu den mit Abstand beliebtesten Job-Quests der FFXIV-Community. Schon kurz nach dem Release des Addons Heavensward, das diesen Tank eingeführt hatte, tauchten schnell die ersten reddit-Threads und Posts auf Social Media auf, die die Story der Quests in den höchsten Tönen lobten.

Auch 7 Jahre später und dem Release von insgesamt 6 neuen Jobs hat der Dunkelritter es geschafft, seinen Platz an der Spitze zu behaupten. Einerseits zeigt die Story erneut das hässliche Gesicht von Ishgard, andererseits zeigt es, was es eigentlich bedeutet, „der Krieger des Lichts“ zu sein.

Geschrieben von der beliebten Entwicklerin Natsuko Ishikawa, stellt es Spielerinnen und Spieler vor schwere philosophische und moralische Fragen, die sie für sich selbst beantworten müssen.

Gelehrter

Eine der Job-spezifischen Rüstungen des Gelehrten

Die Story-Quests der Gelehrten werden den Freunden der FFXIV-Lore sehr viel Freude bereiten. Sie greifen die Geschichte der untergegangenen Nation von Nym auf und stehen in enger Verbindung mit dem Dungeon „Palast des Wanderers“.

Da die einzelnen Abschnitte der Job-Quests in FFXIV in Level aufgeteilt sind, schwankt die Qualität der Gelehrten-Quests ein wenig zwischen den Addons. Der Anfang ist etwas zäh, aber gegen Level 35-40 nimmt die Story Fahrt auf.

Wenn ihr übrigens keine Lust auf Heiler habt oder euch nicht traut, einen Heiler-Job zu spielen, könnt ihr stattdessen den DD Beschwörer hochleveln. Er und Gelehrter teilen sich die Level. Ihr könnt also die Quests spielen, ohne mit dem Gelehrten je einen Dungeon betreten zu haben (und die Story des Beschwörers ist auch nicht schlecht).

Samurai

Eine der Job-spezifischen Rüstungen des Samurai

Samurai war einer der beiden DDs, die mit dem Addon Stormblood zu FFXIV kamen. Der Job nimmt seinen Ursprung in der Nation Hingashi, die bisher noch geschlossen ist und von den Spielerinnen und Spielern nicht betreten werden kann.

Daher liefern die Job-Quests einige Informations- und Lore-Fetzen, die mehr über Hingashi und ihre einzige für den Handel offene Hafenstadt, Kugane, verraten.

Der beste Part der Quest dreht sich allerdings um die persönliche Geschichte eines einsamen alten Samurai-Meisters. Er reist nach Eorzea und nimmt den Spielercharakter als seinen neuen Schüler auf. In meinen Augen lieferte die Story neben dem Dunkelritter einen der besten Plot-Twists von allen Job-Quests.

Astrologe

Eine der Job-spezifischen Rüstungen des Astrologen

Die Ankündigung der Stadt Sharlayan im Addon Endwalker wurde von vielen Fans der FFXIV-Lore stark gefeiert. Der Einfluss dieser Nation hat sich durch die komplette Geschichte des MMORPGs gezogen und nun konnte man das Gebiet endlich auch selbst betreten.

Mehr Infos zu Sharlayan gab es allerdings schon im Addon Heavensward. Die Quests des Heilers Astrologe haben einen früheren Einblick in die eher bescheidene Mentalität der führenden Schichten der Nation geliefert, die auch in Endwalker noch relevant ist.

Hinzu kommt, dass die Astrologen-Quests eine gefühlte Tonne an Lore-Fakten zu den Gestirnen in FFXIV und auch ihrer Verbindung zu den 12 Göttern, die in dem neuen 24-Mann-Raid eine wichtige Rolle spielen, bringen.

Bonus: Rollen-Quests

Im Addon Shadowbringers wurden die Job-Quests verändert.

Ab Shadowbringers fallen die klassischen Job-Quests weg und werden von Rollen-Quests ersetzt, die für alle Jobs einer Rolle gleich sind. Sie spalten sich in Tank, Heiler, magischer DD, physischer DD und später ab Endwalker auch in physische Nah- und Fernkämpfer.

Während die Job-Quests in vielen Fällen eher bescheiden waren (ich schau dich an, Paladin), sind die Rollen-Quests nur mit wenigen Ausnahmen großartig. Ich würde es jedem empfehlen, zumindest einen Job aus jeder Rolle zu leveln, damit ihr diese Geschichten erleben könnt.

Als Bonus gibt es für den Abschluss aller Rollen-Quests in Shadowbringers und später auch in Endwalker spezielle Sonder-Quests, die zusätzliche Lore-Bomben droppen. Wenn ihr also nach neuem Story-Futter sucht, dann müsst ihr nicht bis zum nächsten Update warten. Probiert diese Quests aus.

Habt ihr diese Quests schon gespielt? Wie fandet ihr sie? Und was sind eure persönlichen Favoriten unter den Job- und Rollen-Quests? Schreibt es uns in die Kommentare.

