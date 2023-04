Final Fantasy XIV: Reittiere freischalten – So bekommt ihr euren ersten Chocobo

In Final Fantasy XIV könnt ihr nach ein paar Leveln auf eurem eigenen Chocobo reiten. Wir von MeinMMO erklären euch, was ihr dafür tun müsst.

Zu Beginn des MMORPGs seid ihr zu Fuß unterwegs und werdet schnell feststellen, dass die Wege sich ohne Mount ganz schön hinziehen. Währenddessen fliegen und reiten andere Spieler auf verschiedenen Reittieren an euch vorbei.

In FFXIV folgt ihr von Anfang an einer Hauptquest-Reihe, dem Hauptszenario, die euch durch verschiedene Gebiete führt. Die Freischaltung vom Reiten ist fest daran gebunden. Während der Story erhaltet ihr also euer erstes Mount – ein Chocobo. Der gelbe Vogel kommt seit Final Fantasy II in jedem Teil der Reihe vor und darf auch in Final Fantasy XIV nicht fehlen.

So startet ihr die Chocobo-Quest

Um euer erstes Reittier zu bekommen, müsst ihr eine Quest namens “Mein eigener Chocobo” abschließen.

Um diese zu erhalten, gibt es ein paar Voraussetzungen. Zuerst müsst ihr Stufe 20 erreichen, was innerhalb der Hauptstory sowieso passiert, da euch die Quests reichlich Erfahrung bringen.

Wenn mit vom Hauptszenario her ebenfalls bei Stufe 20 angekommen seid, gibt es einen Punkt, an dem ihr zwischen 3 Quests auswählt und euch somit einer Staatlichen Gesellschaft anschließt:

“In den Dienst der Bruderschaft” für Gridania

“In den Dienst des Mahlstroms” für Limsa Lominsa

“In den Dienst der Legion” für Ul’dah

Seid ihr einer der drei Gesellschaften beigetreten, folgt eine weitere Quest. Dadurch erhaltet ihr 200 Staatstaler, die ihr später benötigt.

Was sind Staatstaler? Dabei handelt es sich um eine Währung, die von den Staatlichen Gesellschaften genutzt wird. Ihr bekommt sie, indem ihr FATES abschließt und könnt sie in der Stadt dann gegen Ausrüstung und andere Gegenstände eintauschen.

Nun könnt ihr die Chocobo-Quest annehmen. Geht dafür zum Stützpunkt der Gesellschaft in der entsprechenden Stadt.

Eine Chocobo-Lizenz erhalten

Was mache ich mit den Staatstalern? Eure erhaltenen Staatstaler müsst ihr nun gegen eine Chocobo-Lizenz eintauschen. Geht dafür zum Versorgungsoffizier der jeweiligen Stadt. Bei ihm tauscht ihr die Staatstaler ein. Hier sind die Koordinaten für den Offizier in jeder Stadt:

Limsa Lominsa – Obere Decks (x: 13 / Y: 12,6)

Neu-Gridania – (X: 9,8 / Y: 12,6)

Ul’dah – Nald-Kreuzgang (X: 8,4 / Y: 9,2)

Für 200 Taler bekommt ihr schließlich die Chocobo-Linzenz des Mahlstroms, der Bruderschaft oder der Legion – Je nach ausgewählter Gesellschaft. Das hat keinen Einfluss auf euer Reittier.

Als Nächstes könnt ihr zu einem Chocobo-Stall gehen und die Lizenz gegen euren Vogel eintauschen. Da es euer erstes Mount ist, könnt ihr sogar selbst einen Namen aussuchen. Das geht bei späteren Mounts nicht mehr.

Euer Reittier herbeirufen

Zusätzlich zu eurem neu erhaltenen Mount bekommt ihr eine Chocobo-Pfeife. Wählt sie im Inventar aus und klickt auf “Benutzen” – Dadurch erlernt ihr, euer Reittier herbeizurufen.

Anschließend erhaltet ihr den Befehl “Aufsitzen/Wegschicken” mit dem Icon eines Chocobo-Kopfes. Dadurch ruft ihr euer Reittier herbei und schickt es weg. Zieht den Befehl am besten in eure Aktionsleiste.

Im Reittier-Verzeichnis seht ihr dann euren Chocobo und alle weiteren Mounts, die ihr erhaltet.

Habt ihr schon euren ersten Chocobo erhalten? Welchen Namen habt ihr ihm gegeben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

