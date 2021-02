Final Fantasy XIV Endwalker: Das wissen wir über die neuen Jobs

In der Vergangenheit haben seine Shirts nämlich Hinweise zu Klassen geliefert, die mit neuen Addons dazu kamen. Die Tatsache, dass der neue Nahkämpfer zu der Rüstungsklasse des Verstümmelns gehört, ließ Spieler über Jobs wie Mystic Knight, Reaper oder Sword Saint spekulieren (via reddit ).

Zunächst wird er die Rolle des physischen Nahkämpfers in der Gruppe füllen, das heißt dieselbe Rolle wie Ninja, Mönch, Dragoon und Samurai. In einem Interview mit 2chblog erklärte Yoshida, dass der neue Nahkämpfer dieselbe Rüstungsklasse tragen wird wie der Dragoon.

So wird das Gameplay des Weisen: Im Kampf nutzt der Weise seine Waffe Noulith ein, um die Gruppe am Leben zu halten. Es handelt sich dabei um 4 äther-geladene „Stäbe“, die um den Charakter schweben und durch sie lenkt er seine Fähigkeiten.

In der neuen Erweiterung zu Final Fantasy XIV , Endwalker, werden zwei neue Jobs spielbar sein. Hier ist, was wir bereits über sie wissen.

