Zum Start der neuen Erweiterung Endwalker von Final Fantasy XIV haben die User mit etlichen Fehlern und Problemen zu kämpfen. Nun erklärt der Chef von Final Fantasy XIV, warum es überhaupt zu den Problemen kommt.

Darum geht‘s: Seit dem 3. Dezember können die Vorbesteller von Final Fantasy XIV: Endwalker bereits in die neuste Erweiterung hereinschauen. Doch schon jetzt gibt es etliche Probleme, mit denen User zu kämpfen haben.

Bei den meisten Fehlern handelt es sich um nervige Verbindungsabbrüche, sodass man in der Warteschlange vom Server geschmissen wird und die ganze Warterei wieder von vorne losgeht.

Nun hat sich Naoki Yoshida, Produzent & Direktor von FINAL FANTASY XIV, zu Wort gemeldet und erklärt, wie man die Probleme lösen möchte (via finaltansyxiv.com)

Final Fantasy XIV: Fehler 4004, 3001 und 2002 machen Spieler verrückt

Um diese Fehler geht es: Aktuell gibt es drei nervige Fehler, die die Spieler beschäftigen und sie nicht ins Spiel lassen.

Fehler 4004 taucht vor allem auf, wenn die Server überlastet sind und die Warteschlange zu einem Fehler führt.

Fehler 3001 taucht immer dann auf, wenn Server Spielern erlaubten, sich über die maximale Obergrenze für Spieler einzuloggen.

Wenn die Gesamtzahl der wartenden Spieler im Datenzentrum 17.000 übersteigt, wird der Fehler 2002 angezeigt.

So sollen die Probleme gelöst werden: Yoshida erklärte in seinem Post, dass man die Probleme in den kommenden Tagen in den Griff bekommen möchte. Dafür soll es am 8. Dezember Wartungsarbeiten auf den Login-Servern geben. Dabei möchte man sich um folgende Probleme kümmern:

Für den Fehler 4004 habe man den Quellcode für die Lobbyserver korrigiert, doch das benötige noch mehr Zeit, da es sich um einen komplexen Vorgang handele. Hier werde es noch etwas dauern, bis der Fehler korrigiert sei.

Um den Fehler 3001 zu minimieren, erhöht man die Anzahl der Netzwerkverbindungen auf ein Maximum.

Um den Fehler 2002 zu reduzieren, erhöht man die maximale Anzahl an Spielern auf einem Datenzentrum von 17.000 auf 21.000 Spieler.

Hardware-Knappheit verhindert den Aufbau neuer Server

Zum aktuellen Zeitpunkt (Stand. 7.12.2021) hat Final Fantasy XIV so viele Spieler wie noch nie. Mit über 90.000 gleichzeitigen Spielern hat Final Fantasy eine neuen Spieler-Bestwert auf Steam gebrochen.

Die einfachste Lösung wäre es nun, neue Server einzurichten, um Platz für die vielen neuen Spieler zu haben. Doch hier erklärte Yoshida bereits, dass dies aktuell nicht so einfach sei. Denn um neue Server aufzubauen, bräuchte das Team neue Server – und die benötigen Halbleiter.

Durch die Corona-Pandemie sind die Halbleiter jedoch stark begrenzt, sodass das Team keine neue Hardware für Server bekomme. Und das Team könne auch nicht abschätzen, wie lange diese Knappheit noch andauern werde.

Falls ihr bisher noch nicht in Final Fantasy XIV unterwegs wart, euch die Infos zu der Erweiterung jedoch neugierig gemacht haben, dann verraten wir euch hier alles Wichtige zum Einstieg in das MMORPG:

