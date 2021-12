Final Fantasy XIV verdoppelt seine Spielerzahl auf Steam – MMORPG am Hardware-Limit

Als Stoßzeiten für Europa gibt man 12:00 bis 24:00 Uhr an, zumindest am Wochenende.

D as ist das Erstaunliche an dem Rekord: Im Moment ist das nur ein Vorgeschmack, denn es können noch nicht alle in den Genuss von Final Fantasy XIV: Endwalker kommen, sondern nur die Vorbesteller.

Das MMORPG Final Fantasy XIV i st zwar fast 10 Jahre alt, erlebt 2021 aber einen nie dagewesenen Hype. Mit der neuen Erweiterung Endwalker explodieren die Spielerzahlen auf Steam im Dezember: Mit über 94.000 gleichzeitig aktiven Spielern ist ein neuer Bestwert erreicht. Das sind mehr als doppelt so viele Spieler in der Spitze als noch im Vormonat.

