Auf den Classic-Servern spielt ihr Aion etwa auf der Version von 1.9. Ihr werdet alte Inhalte bis Level 50 erleben können, darunter Fliegen in der offenen Welt, alte Dungeons, Rifts und die PvP-Schlachten im Abyss.



Allerdings gibt es auch einige technische Anpassungen, neue Komfort-Features und einen Balance-Patch, der dem der koreanischen Server entspricht. Das Spiel wird deutsche Texte und koreanische Stimmen nutzen.



Zudem wird Aion Classic in Korea ganz neu weiterentwickelt. So gibt es dort schon eine komplett neue Klasse und ein neues Dungeon. Diese Änderungen sollen wir auch in Europa bekommen. Das hat Gameforge bereits bestätigt. Aion Classic wird also eher ein Format wie Old School RuneScape mit neuen Inhalten statt wie WoW Classic.