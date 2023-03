MMORPG auf Steam erhält schlechte Bewertungen, weil ein anderes Spiel gelöscht wurde

Aktuell bewerten Hunderte von Spielern das MMORPG MapleStory auf Steam negativ. Sie wettern gegen den Entwickler Nexon und fordern, dass Dark and Darker wieder auf der Plattform verfügbar sein soll. Was hat es damit auf sich?

Dark and Darker, ein Dungeon-Crawler des Entwicklers Ironmace führte kürzlich sehr erfolgreiche Playtests durch. Dann verschwand es plötzlich von Steam. Die Begründung dafür sind Plagiatsvorwürfe von der Firma Nexon.

Fans des Spiels finden das ungerecht und wählten die Steam-Rezensionen des MMORPGs MapleStory als Plattform für ihre Wut auf die Firma.

Schwere Vorwürfe gegen Dark and Darker

Der südkoreanische Entwickler und Publisher Nexon wirft Ironmace vor, Plagiate zu verwenden. Laut eines südkoreanischen Magazins habe der Gründer von Ironmace vorher bei Nexon gearbeitet. Dort wurde 2021 ein Projekt vorgestellt wurde, das ziemlich nah an Dark and Darker herankomme (via n.news.naver.com).

Nexon beschuldigt Ironmace, die Idee gestohlen zu haben, obwohl diese längst verworfen war. Zudem verwendeten sie angeblich Teile des Codes und Assets.

Anfang des Monates durchsuchte deshalb die Polizei das Studio. Damals sagte Ironmace, es sei nichts gefunden worden und niemand müsse sich Sorgen machen. Das sieht mittlerweile anders aus.

Nachdem das Spiel von Steam gelöscht wurde, schrieben die Entwickler von Dark and Darker auf ihrem Discord-Server:

An alle unsere Fans: Wir haben kürzlich eine Unterlassungserklärung und eine DMCA-Abmahnung von Nexon bezüglich Dark and Darker erhalten, die auf verzerrten Behauptungen beruht. Wir arbeiten derzeit mit unserem Rechtsteam zusammen, um diese Angelegenheit so gut wie möglich zu bereinigen.

MapleStory erhält üble Bewertungen auf Steam

Das 2D-MMORPG MapleStory hat auf Steam derzeit die Bewertung “Größtenteils negativ” – Der Grund: Es wird von Nexon entwickelt. Fans von Dark and Darker nutzen deshalb Steam, um ihren Unmut publik zu machen.

Hunderte negative Reviews hagelte es nun für ein Spiel, das an sich gar nichts mit der Debatte zu tun hat. Spieler wünschen sich Dark and Darker zurück und fordern Gerechtigkeit gegenüber dem Entwickler Ironmace.

Wir fassen ein paar der Stimmen hier für euch zusammen:

Jersey Mike: “Nexon ruiniert Dark and Darker. Deshalb hasse ich sie und alle Produkte, die mit ihnen in Verbindung stehen.”

BOB: “Nexon ist eine der egoistischsten und gierigsten Firmen, die ich je gesehen habe. Lasst Dark and Darker gehen und bezahlt für den Schaden, den ihr verursacht habt.”

JustFitz: “Lasst Dark and Darker in Ruhe.”

Kalebur: “Seelenlose Firma, die immer wieder enttäuscht.”

HOWARD: “Boykottiert Nexon, bis Dark and Darker frei ist! Ich hätte nie gedacht, dass Nexon so eine schreckliche Firma ist.”

Für April 2023 hatte Dark and Darker ursprünglich den nächsten Playtest geplant. Ob und wie stark sich die Problematik darauf auswirkt, ist derzeit unklar. Über kommende Infos halten wir euch auf dem Laufenden.

Was sagt ihr zu der Thematik? Seid ihr ebenfalls wütend, dass Dark and Darker nicht mehr auf Steam verfügbar ist? Findet ihr es richtig, dass MapleStory so viele negative Bewertungen bekommt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

