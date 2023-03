Der Steam-Hit Dark and Darker wehrt sich gegen Plagiats-Vorwürfe – Jetzt war sogar die Polizei im Studio

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Übersetzung: „Macht euch nicht zu viele Gedanken darüber, was ihr von Nexon hört. Das meiste, was ihr im Internet sehen werden, ist nicht richtig. Die Entwicklung verzögert sich dadurch nicht und es gibt nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste“.

Was sagen die Verantwortlichen dazu? Wie PC Gamer berichtet, haben die Entwickler bereits auf ihrem Discord Stellung bezogen ( via pcgamer.com ). Dort schrieb ein Verantwortlicher: „Es wurde nichts gefunden“. Ein weiteres Statement aus dem Discord ist auf Twitter zu finden:

Nexon wirft dem Gründer von Ironmace vor, die Idee geklaut zu haben und Code sowie Assets in Dark and Darker zu verwenden, die eigentlich Nexon gehören.

Nexon sagt, man habe 2021 das Projekt „P3“ vorgestellt und Dark and Darker sei ziemlich genau das, was damals unter dem internen Namen P3 entwickelt wurde – ein „Mittelalter Fantasy-Style Dungeon-Erkundungs-Spiel“. Das Projekt wurde von Nexon jedoch schnell wieder eingestellt.

Allerdings muss sich das Team im Hintergrund schon länger mit Plagiatsvorwürfen auseinandersetzen. Das geht sogar so weit, dass die Polizei kürzlich die Studioräume durchsucht hat. Ist das beliebte Projekt in Gefahr?

Auf Steam feierte Dark and Darker einige Erfolge und teilte mit, dass sich bereits über 2 Millionen Spieler ins Abenteuer gestürzt haben ( via twitter.com ). Dabei gab es bisher nur Playtests. Der nächste und letzte Test vor Release hat übrigens auch schon ein Datum .

Mit Dark and Darker entwickelt das Studio Ironmace einen neuartigen „Extraction-Shooter“ wie Escape from Tarkov. Statt auf Schusswaffen setzt das Spiel jedoch auf Schwerter, Klingen und Zauber – es ist ein Hardcore-Dungeon-Crawler mit PvEvP.

Dark and Darker erreichte mit seinen Playtests über 100.000 gleichzeitige Spieler auf Steam. Doch das verantwortliche Studio Ironmace Co. wehrt sich schon seit 2021 gegen Vorwürfe, das Fundament des Spiels sei geklaut. Jetzt führte die südkoreanische Polizei eine Durchsuchung im Studio durch.

