Dark und Darker wurde wegen schweren Vorwürfen von Steam verbannt – Jetzt feiern die Entwickler ersten Erfolg im Streit

Dark and Darker war ein echter Überraschungshit auf Steam, als schwere Vorwürfe eines Kontrahenten zum Verlassen der Plattform führten. Jetzt gibts einen ersten Sieg für den Dungeon-Crawler.

Was ist Dark and Darker?

Dark and Darker ist ein Dungeon-Crawler mit PvP-Fokus und setzt auf ein mittelalterliches Fantasy-Setting. Neben Magie und Zauberei könnt ihr Schwerter und Schilde sowie Fernkampfwaffen wie eine Armbrust nutzen.

Das Gameplay von Dark and Darker erinnert an Extraction-Shooter wie Escape from Tarkov – allerdings ohne Shooter. Innerhalb eines Matches prügelt ihr euch in 3er-Teams um Loot. Sterbt ihr in einer laufenden Runde, verliert ihr eure Beute.

Der Dungeon-Crawler hatte bereits einige Playtests auf Steam, die tausende Spieler begeisterten.

Am 7. August 2023 startete Dark and Darker dann den Early Access, allerdings nicht auf Steam. Dort fehlt es nach schweren Vorwürfen von Nexon weiterhin.

Dark and Darker feiert kleinen Erfolg im Streit mit Nexon

Was sind das für Vorwürfe? Am 25. März 2023 teilte Ironmace, das Entwicklerstudio hinter Dark and Darker, auf dem Discord-Server des Spiels mit, dass sie mit einer Unterlassungserklärung und einer DMCA-Abmahnung seitens des südkoreanischen Entwicklerstudios und Publishers Nexon kämpfen.

Demnach werfe Nexon Ironmace vor, die Idee geklaut sowie Teile des Codes und der Assets verwendet zu haben, die Nexon gehören. Anfang März kam es daraufhin zu einer polizeilichen Durchsuchung des Büros von Ironmace.

Was für einen Erfolg konnten die Entwickler jetzt feiern? Auf dem Discord-Server des Spiels gab jetzt der Entwickler „sdf“ ein kurzes Update zu dem Rechtsstreit auf Koreanisch. Er schreibt, die von Nexon eingereichte „einstweilige Verfügung wegen Verletzung von Geschäftsgeheimnissen und Urheberrechten“ sei vom Gericht abgewiesen worden.

Außerdem habe das Gericht gemäß dem Entwickler entschieden, dass Dark and Darker nicht aufgrund der seitens Nexon gelieferten Beweise eingestellt werden solle:

Liebe Spieler, gestern wurde die einstweilige Verfügung von Nexon gegen Ironmace wegen Verletzung von Geschäftsgeheimnissen und Urheberrechten abgewiesen. Das Gericht entschied, dass ‘das Spiel von Ironmace nicht als Verletzung des Urheberrechts oder des Geschäftsgeheimnisses von Nexon angesehen werden kann’ und wies damit die Behauptungen und den Verdacht zurück, dass Dark & Darker unter Verwendung des Geschäftsgeheimnisses von Nexon und unter Verletzung des Urheberrechts entwickelt wurde. Das war nicht der Fall. Darüber hinaus entschied das Gericht, dass der Dienst von Dark & Darker nicht allein aufgrund der Behauptungen und Beweise von Nexon eingestellt werden sollte. Ironmace Entwickler „sdf“ via Discord

Wie geht es jetzt weiter? Das ist unklar, denn es gibt in der Mitteilung auf Discord nicht nur gute Nachrichten für Dark and Darker. Der Ironmace-Entwickler spricht dort auch über eine nicht weiter spezifizierte „Entscheidung des Gerichts in Bezug auf unlauteren Wettbewerb“.

Es ist demnach auch nicht bekannt, ob und wann Dark and Darker wieder auf Steam verfügbar sein wird. Es bleibt also nur abzuwarten, bis wir diesbezüglich genauere Informationen erhalten.

Für Ironmace wäre es auf jeden Fall gut, wenn der Dungeon-Crawler bald wieder auf Steam verfügbar ist, denn immer mehr Spiele wollen den hinterlassenen leeren Platz von Dark and Darker auf der Plattform füllen: