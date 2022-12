Neues Spiel begeistert Steam, ist wie Escape from Tarkov mit Fantasy-Setting – Noch für kurze Zeit kostenlos spielbar

Call of Duty probiert sich an einem neuen PvE-Modus und bringt zur Mid-Season 1 von Modern Warfare 2 seinen allerersten Raid.

Dark and Darker ist Teil dieser Entwicklung und das kleine Indie-Game konnte im aktuellen Playtest fast 70.000 Spieler gleichzeitig auf seine Server locken ( via steamcharts.com ). Ein sehr starker Wert für einen kleinen Alpha-Playtest.

Die Grafik ist dabei eher zweckmäßig, aber trotzdem strotzt Dark and Darker an allen Ecken mit Gameplay-Details, die den Hardcore-Charakter unterstreichen. Ihr müsst Zauber perfekt timen, die Angriffsmuster der NPC-Gegner verinnerlichen und genau auf eure Umgebung hören.

Dark and Darker ist ein neuer Dungeon-Crawler auf Steam , der noch bis zum 26. Dezember um 11 Uhr in einer kostenlosen Alpha-Version verfügbar ist. MeinMMO stellt euch den Titel kurz vor, doch eigentlich reichen nur wenig Worte, um das Spiel zu beschreiben: Escape from Tarkov mit Fantasy-Setting.

