Irre Retro-Shooter mit 98 % positiven Reviews auf Steam im Winter Sale: „Hab die Familie seit Tagen nicht gesehen“

In der Story durchlauft ihr die Kreise der Hölle. Nachdem die Menschheit ausgelöscht wurde, bleiben nur Maschinen übrig, die Blut als Kraftstoff brauchen und in der Hölle nach Nachschub suchen.

Der letzte Shooter der Trilogie befindet sich derzeit noch im Early Access. ULTRAKILL sieht sich selbst als eine Mischung aus den Retro-Hits Doom und Quake, aber mit dem Charakter eines Action-Games wie Devil May Cry. Für noch mehr Spannung sorgt ein Kombo-System, das an Bulletstorm erinnert.

In 3 Kampagnen-Leveln schlachtet ihr euch durch die Kultisten und dunkle Mächte und könnt daneben auch in einer Multiplayer-Arena gegen andere Spieler antreten. Zudem gibt es einen endlosen Horde-Modus für die ultimative Herausforderung.

DUSK kommt ebenfalls mit einem sehr blutigen Ansatz daher und erinnert auf den ersten Blick an eine höllische Mischung aus Quake und Serious Sam. Es ist inspiriert von „Doom, Quake, Blood, Heretic, Hexen, Half-Life, Redneck Rampage und all euren 90er-Lieblingen“.

Das Game erinnert stark an die Spielreihe „Hexen“ von Raven Software. Es ist ein Fantasy-FPS, in dem ihr mit unterschiedlichen magischen Aktionen und Waffen eure Gegner zu Pixelbrei verarbeitet. Brutale Nahkämpfe sind ebenfalls Teil der Show.

Für einen Eindruck vom Publisher New Blood Interactive, werft einen Blick in den bunten Trailer:

Was ist das für eine Trilogie? Es handelt sich dabei um die „The New Blood FPS Trilogy“. Enthalten sind relativ neue Shooter, die sich aber komplett dem 3D-Retro-Look der 90er-Jahre verschrieben haben.

Auf Steam ist der Winter Sale 2022 in vollem Gange und viele kleine Gaming-Perlen sind aktuell im Angebot. Mit dabei ist eine Shooter-Trilogie vom Publisher New Blood Interactive, die voll auf Retro-Feeling setzt und 98 % positive Reviews vorweisen kann.

