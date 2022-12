Polizei-Simulation ist der neue Hit auf Steam – 88 % positive Reviews, aber Kritik, weil man keine Unschuldigen abknallen kann

Auf Steam ist am 10. November 2022 das Spiel „Police Simulator – Patrol Officers“ erschienen und hat es zu einer der erfolgreichsten Neuerscheinungen im November gebracht. Mit 88 % positiven Reviews ist es gut bewertet, einige der Reviews lösen aber schon Stirnrunzeln aus.

Was ist das für ein Spiel?

Der Police Simulator: Patrol Officers (30 €, Steam) schickt Spieler in die fiktive US-Stadt Brighton. Dort können die Spieler ihre Pflicht als Polizist erfüllen.

So ist es Spielern möglich, Graffiti-Sprayern nachzujagen, Verkehrssünder zu schnappen oder verdächtige Personen zu durchsuchen. Seltsamerweise scheint das Spiel eine Vorliebe dafür zu haben, die Polizisten bei Durchsuchungen „menschliche Zähne“ finden zu lassen.

Wie Steam mitteilt, war der Polizei-Simulator eines der erfolgreichsten Neuerscheinungen im November 2022, neben Games wie Sonic: Frontiers, Zero Sievert oder Crysis 2 Remastered (via steam).

Tester nutzen Spiel als Mittel für Kritik an der Polizei

Was fällt bei den Rezensionen auf? Mit 88 % bei den Reviews steht das Spiel positiv da. Aber einige der User-Tests scheinen ein relativ zynisches Bild des Polizei-Alltags zu zeichnen. Das gilt nicht nur für die USA, sondern auch für deutschsprachige Reviews:

Ein Nutzer auf Englisch schreibt: „Hab einen Zivilisten erschossen und wurde einen Tag suspendiert, genau wie im richtigen Leben“ – offenbar eine Anspielung darauf, dass in den USA Polizisten häufig einen Bonus vor Gericht genießen.

Ein Nutzer auf Deutsch schreibt: „Die ersten Zivilisten, die mir über den Weg liefen, habe ich wegen ihrer höchst auffälligen Gangart gleich mal auf Verdacht gepfeffersprayed und anschließend verhaftet. […] Als kurz vor Dienstschluss so ein Murat eine unbeteiligte Fußgängerin mit einer Handfeuerwaffe erschoss, waren leider keine Gefängniszellen mehr frei und ich beließ es ausnahmsweise bei einer mündlichen Verwarnung.“

Auf Englisch ein Review: „Begann meine erste Schicht. Sah eine Bordsteinschwalbe, hab sie gestoppt. Sie wirkte nervös, fragte nach ihrem Ausweis. Habe entschieden, sie zu durchsuchen. Sie lief weg. Ich schoss auf sie mit meiner Stun-Gun. Fand ein Messer und menschliche Zähne, also verhaftete ich sie. Rief nach Verstärkung und sie warfen sie in den Polizei-Wagen. Säubere die Straßen, einen nach dem anderen.“

Auf Englisch: „Hab jemand erschossen, weil er die Straße beschmutzt hat, wurde gefeuert. 10 von 10.“

Wieder auf Englisch: „Lässt mich nicht Leute überfahren oder Polizei-Brutalität begehen. Kein bisschen realistisch 1/10.“

Bei den Reviews atmet man doch durch, dass manche Leute nur virtuell einen Polizisten spielen und im echten Leben keine geworden sind.

In den Reviews ist man sich sonst einig: Das Spiel hat einige interessante Ansätze, aber es fehlt noch an Inhalten und es wiederholen sich die Aufträge dann doch rasch nach einiger Zeit.

Ein echter Polizist schreibt in seinem Review: Man merke dem Spiel an, dass die Entwickler ihr Herz am rechten Fleck hätten, aber es mangele an Expertise im Detail. Sie sollten doch dringend jemanden fragen, wie der Alltag eines echten Polizisten so aussieht, der das wirklich weiß und es sich nicht nur zusammenreimt.

