Komplexe Simulation geht nach 20 Jahren steil auf Steam, macht Entwickler in 1 Woche zu Millionären

Dafür soll Dwarf Fortress noch über Jahre hinweg mit Updates versorgt werden, was in Zukunft noch für Verkäufe sorgen kann. Mehr als eine Million Spieler hätten das Spiel auf ihrer Steam-Wunschliste.

Sie planen nun etwa, ein neues Haus zu kaufen, weil das alte doch etwas klein sei, und das Geld in Gesundheitsvorsorge zu stecken. Das hätten sie ihren Fans versprochen. Außerdem müsse das Geld halten, denn ein Dwarf Fortress 2 sei nicht in Planung.

Was macht Dwarf Fortress so besonders? Das Survival-Game setzt auf hohe Komplexität und realistische Regeln – im Rahmen einer fantastischen Welt natürlich. Das geht von Produktionsketten für Handelsware über die Beschaffung von Nahrungsmitteln bis zum Bau der namensgebenden Festung.

Was ist da für ein Spiel? Dwarf Fortress simuliert eine Fantasy-Sandbox, in der ihr eine Gruppe Zwerge steuert, die ihren Platz in der Welt halten wollen. Das Ziel ist vor allem Überleben, was zugleich die größte Herausforderung darstellt.

Am 6. Dezember startete die Überlebens-Simulation Dwarf Fortress auf Steam , nachdem es zuvor über 20 Jahre lang entwickelt wurde. Jetzt sprechen die Entwickler darüber, dass das Spiel ihre Erwartungen schon am ersten Tag übertroffen hat.

Insert

You are going to send email to