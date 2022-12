Komplexe Zwergen-Simulation schlägt auf Steam ein – Nach 24 Stunden hat es fast 5.000 Reviews, 97 % sind positiv

In Dwarf Fortress spielt sich das Meiste im Untergrund ab. Wir buddeln uns in die Erde, bauen Räume, richten Schlafbereiche ein und errichten die ersten Crafting-Stationen. Schon jetzt zeigt sich, dass das Hilfe-Menü der beste Freund ist.

Dwarf Fortress ist eine Welten-Simulation, in der ihr die Geschicke einer Gruppe von Zwergen lenkt. Euer Ziel: Die Zwerge müssen um jeden Preis überleben. Werden sie aber nicht, besonders am Anfang.

Insert

You are going to send email to