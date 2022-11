Dwarf Fortress kommt auf Steam, gibt euch totale Freiheit: Aber eine Idee war so abartig, dass die Entwickler eingriffen

Am 6. Dezember wird Dwarf Fortress auf Steam erscheinen. Die Fantasy-Simulation gibt Spielern maximale Freiheit: Es ist eine tiefe und komplexe Sandbox. Die Zwergen-Simulation wird als Indie-Spiel bereits seit 2002 entwickelt. Im Jahr 2008 entstand die Legende der „Meerjungfrauen-Farm“, eine der grausamsten und schlimmsten Ideen, wie man Spiel-Mechaniken ausnutzen kann. Worum es darum geht, erklären wir auf MeinMMO.

Warum ist diese Geschichte so legendär? Die Geschichte zeigt, wie tief das Spiel „Dwarf Fortess“ mit seinen unzähligen Regeln die Welt simuliert.

Die Geschichte zeigt aber auch, wie skrupellos Spieler vorgehen, um ihren Vorteil in der Welt zu suchen.

Das ist das Ziel: In einer frühen Version von Dwarf Fortress, so um 2008 herum, waren die Knochen von Meerjungfrauen und ihren männlichen Artgenossen extrem wertvoll.

Also überlegten sich Spieler in einem Foren-Thread: Wie können wir möglichst effektiv an die Knochen von Meerjungfrauen herankommen? (via bay12forums)

Idee von „Meerjungfrauen-Farm“ wurde in der Diskussion immer schlimmer

Wie entwickelte sich die Idee? Die ursprüngliche Idee war es, in der Nähe des Meeres eine Höhle anzulegen, Meerjungfrauen reinzulocken, aus der Höhle das Wasser herauszulassen, die Meerleute an der Luft ersticken zu lassen und sich dann ihre Knochen zu schnappen.

Aber das schien doch etwas umständlich zu sein: Extra Meerjungfrauen fangen, das war anstrengend. Warum könnte man die nicht züchten? Na ja, war der Einwand, aber das dauere doch so lange, bis aus den Baby-Meerjungfrauen Erwachsene geworden sind.

Andererseits, warum abwarten, man könne ja auch gleich die Babies töten und deren Knochen verkaufen?

Aber es gab das Problem, dass Zwerge sich weigern, die Körper von Wesen aufzuschneiden, die ein Bewusstsein haben, und Meerjungfrauen haben in Dwarf Fortnress nunmal ein Bewusstsein.

Daher kam man dann auf die Idee, die Babys mit einem Katapult gegen eine Wand zu schleudern, so dass die Zwerge dann lediglich die Knochen der explodierten Meerjungfrauen-Babies aufsammeln mussten.

Idee war Entwickler so zuwider, dass er Wert der Knochen massiv senkte

Wie ging das aus? Die Idee von der Farm, in der Meerjungfrauen gezüchtet, noch als Babys getötet und deren Knochen verkauft werden, war am Ende so furchtbar, dass sogar die Entwickler einschritten.

Es heißt einer der beiden Brüder, die Dwarf Fortress entwickeln, Tarn „Toady“ Adams fand die Idee so furchtbar, dass er im nächsten Patch den Wert von Meerjungfrauen-Knochen total runterschraubte. Seitdem sind die exotischen Knochen nur noch so viel Wert wie schnöde Kuh-Gebeine.

Ob die „Vökermord-Meerjungfrauen-Farm“ je gebaut wurde, weiß man nicht.

In jedem Fall scheint dies der Punkt gewesen zu sein, bei dem sogar die hartgesottenen Entwickler sagten: „Nee, irgendwann ist auch mal vorbei. Das lassen wir jetzt nicht zu.“

