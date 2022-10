Ultra-komplexes Survival-Spiel auf Steam hat jetzt schon 98 % positive Reviews – Wird mit 3 neuen, großen Features noch tiefer

Zudem wird es mit Biotech möglich sein, Kolonisten in „Mechanitor“ zu verwandeln: Personen mit Gehirn-Implantat, die in der Lage sind „Mechanoiden“ zu kommandieren: Schwärme von Diener- oder Kampfwesen.

In jedem Fall stecken Leute hunderte und tausende Stunden in RimWorld, wenn sie sich erstmal an die eigenwillige Grafik gewöhnt und gelernt haben, die Welt zu lesen, die ihnen da am Bildschirm gezeigt wird. Dafür sprechen die 98 % positiven Reviews.

So haben die Spielfiguren bestimmte Traits und verschiedene Fähigkeiten, die man beachten sollte, wenn man eine funktionierende Siedlung errichten will. Es ist nicht nur wichtig, die Siedlung bautechnisch korrekt aufzustellen, auch die soziale Zusammenstellung der Siedlung muss stimmen. Man kann natürlich jeden dahergelaufenen Raider zusammenschlagen und solange foltern, bis er nachgibt und sich der Kolonie anschließt oder man nimmt nur die Leute auf, von denen man vermutet, dass sie keine pyromanischen Psychopathen mit kannibalistischen Neigungen sind.

