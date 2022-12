In einem Spiel auf Steam führt ihr eine Schneiderei und eine Menschenfleisch-Küche – Hat 97 % positive Reviews

Ravenous Devils ist ein Horror-Kochsimulator vom Entwickler Bad Vice Games. Ihr betreibt eine Schneiderei, wo ihr Menschen tötet und einen Pub, in dem ihr deren Fleisch zubereitet und verkauft.

Spieler ab 18 Jahren dürfen in dem Point-and-Click-Simulator blutiges Gameplay erleben, das von schwarzem Humor geprägt ist. Die Figuren sind grotesk, aber auf eine gewisse Art auch sympatisch.

Das Spiel kostet auf Steam 3,99 Euro und erhielt in den letzten 30 Tagen 97 % positive Bewertungen. Außerdem gibt es Ravenous Devils für die Switch, PS4/PS5 und die Xbox Series.

Wer zur Anprobe kommt, stirbt

Was ist das für ein Spiel? In Ravenous Devils spielt ihr die Figuren Percival und Hildred, ein Ehepaar, das in eine neue Stadt zieht. Ihr kauft ein Haus mit mehreren Etagen – Oben ist Platz für die Schneiderei von Percival, mittig liegt der Pub von Hildred. Ganz unten befindet sich die Küche, wo sie ihre Gerichte mit einer besonderen Zutat zubereitet: Menschenfleisch. Das darf aber keiner wissen.

Percival platziert auf den Schneiderpuppen seines Verkaufsraums Kleidung, die Kunden kaufen können. Möchte ein Kunde allerdings, dass der Schneider seine Maße nimmt, muss er einen gesonderten Raum betreten, wo der Schneider ihn dann tötet. Ihr entfernt die Kleidung, die sich auf einem Stapel neben der Nähmaschine sammelt. Die Leiche werft ihr in eine Luke, die in die Küche führt.

Jede der Interaktionen passiert durch einen einfachen Mausklick, beim Rest könnt ihr der jeweiligen Figur dann zuschauen.

Hier seht ihr den Trailer zu Ravenous Devils:

Ist eine Leiche in der Küche angekommen, nimmt Hildred sie, um sie zu Hackfleisch, Würsten oder anderen Fleischerzeugnissen zu verarbeiten. Zusammen mit etwas Mehl kommt das Fleisch dann in den Ofen, et voila – Ein Meatpie. Den trägt sie dann nach oben auf die Verkaufsfläche, wo unwissende Kunden ihn dankbar annehmen.

Wenn ihr genug Geld verdient habt, könnt ihr Upgrades freischalten. Dazu zählen beispielsweise ein weiterer Ofen, ein Gewächshaus und neue Rezepte.

Die Story von Ravenous Devils wird alle paar Ingame-Tage fortgeführt. Ihr erhaltet manchmal Briefe oder seht eine Cutscene. Einmal kommt ein Junge vorbei, der seine Mutter sucht, weil sie vom Schneider nicht nach Hause gekommen ist. Percival und Hildred haben natürlich keine Ahnung, wo sie ist. Als der Junge nach etwas zu Essen fragt, gibt Hildred ihm einen kostenlosen Meatpie mit und schickt ihn nach Hause.

Spieler in den Kommentaren sind begeistert

Die Steam-Community zeigt sich begeistert von Ravenous Devils. Wir haben ein paar Kommentare aus den Bewertungen für euch zusammengetragen:

Joanne Fangs: “Ravenous Devils ist widerlich lustig und ein super Spiel, das ihr in ungefähr 5 Stunden durchgespielt habt.”

Styrian: “Ich hatte keinerlei Erwartungen an das Spiel, mochte dann aber alles daran. Die beiden Hauptcharaktere, das Gameplay und alles dazwischen.”

Brenmar: “Sehr schönes spiel, Grafik mit liebe für Details, Story derber schwarzer Humor. Kein Spiel für Zartbesaitete oder solche, die alles mit einer Blume in der Hand lösen wollen.”

Toetoe: “Überraschend gut! Ich hätte auch 10 Euro dafür bezahlt, statt 4.”

Was sagt ihr zu Ravenous Devils? Habt ihr nun Lust, den Horror-Kochsimulator mal auszuprobieren, oder klingt euch das Gameplay zu grotesk? Ist der schwarze Humor etwas für euch? Habt ihr andere Spieler dieser Art bereits gespielt? Auf welcher Plattform wollt ihr Ravenous Devils spielen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

