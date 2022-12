Eins der größten MMORPGs ist gerade kostenlos auf Steam, aber ihr müsst euch beeilen

Call of Duty probiert sich an einem neuen PvE-Modus und bringt zur Mid-Season 1 von Modern Warfare 2 seinen allerersten Raid.

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Wollt das Gratis-Wochenende auf Steam ausnutzen, um New World mal anzuspielen? Wählt ihr dafür einen Neustartserver oder einen der alten? Oder spielt ihr es bereits und hofft, dass eure Freunde nun auch anfangen und generell mehr Spieler in das MMORPG kommen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Zudem veröffentlichten sie einen neuen Trailer, der erklärt, was New World ist:

Wer sich nach dem Test für einen Kauf entscheidet, kann mit seinem Account und Spielstand weiterspielen. Ihr müsst also nicht wieder von vorne anfangen. Aktuell ist New World im Sale und kostet 19,99 Euro auf Steam.

Innerhalb des Gratis-Wochenendes könnt ihr New World von nun an bis Montag, den 19. Dezember, kostenlos anspielen. Da es ansonsten keine Demo anbietet, die man kostenlos herunterladen kann, ist es eine gute Chance, um das Spiel zu testen.

