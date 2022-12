New World bringt heute neues Update mit Winterevent und vielen Überarbeitungen – Patch Notes

New World bekommt heute, am 6. Dezember, das neue Update 1.8. Das bringt das Winterkonvergenz-Fest zurück und enthält zudem einen neuen Dungeon und Anpassungen an Gilden sowie Crafting. Wir von MeinMMO verraten euch alles Wichtige und hängen die deutschen Patch Notes an.

Was sind die Highlights des neuen Updates?

Das Winterkonvergenz-Event kehrt zurück. Ihr findet festlich geschmückte Siedlungen, alte Aufgaben und neue Belohnungen. Zudem gibt es den Winterkrieger als neuen Weltboss, der ähnlich funktioniert, wie zuletzt der Truthahn.

Es gibt eine neue mutierte Version der Expeditionen Sternensteingrabhügel und Amrhein-Ausgrabung. Es wird ein Mash-Up, in dem die Feinde aus beiden Dungeons auftauchen und so einen ganz neuen Touch bringen.

Eine neue Herzrune wird eingeführt.

Beim Crafting werden Rabatte für bestimmte Rezepte eingeführt. Zudem sind einige von ihnen künftig nicht mehr hinter Rängen der Herstellungsstationen versperrt, etwa das Verschmelzen von Edelsteinen, das künftig in der Siedlung jeden Ranges möglich sein wird.

Die Gilden werden überarbeitet, damit es weniger „Briefkastenfirmen“ gibt. Mehr dazu hier: New World ändert Gilden, weil große Gruppen mit mehreren Kompanien ganze Server kontrollierten.

Insgesamt fällt das letzte große Update des Jahres sehr umfangreich aus. Es bringt neben den großen Highlights auch noch etliche Bugfixes und Balance-Anpassungen. Im Grunde ist für jeden Spielertypen etwas dabei, nur PvP-Fans gehen abseits der Balance leer aus.

Wann erscheint das Update? Patch 1.8 wird heute – am 6. Dezember – um 14:00 Uhr deutscher Zeit aufgespielt. Das stellt gleichzeitig das Ende des Trutalon-Events dar.

Die Wartungsarbeiten sollen etwa 2 Stunden betragen. Um 16:00 Uhr sollten die Server wieder online sein. Wir halten euch hier auf dem Laufenden, sollte die Downtime länger dauern.

New World Patch Notes für Update 1.8

Spielwelt

Allgemein

Die X-,Y- und Z-Koordinaten für Spieler wurden aus der „FPS anzeigen“-Option bei den visuellen Einstellungen entfernt.

Wichtige Fehlerbehebung

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass die Funktion „Autom. Rennen“ nach der Verwendung von Portalen oder Toren deaktiviert wurde.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass Spieler in „Schwelle des Todes“ ständig rutschten.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Rohstoffe durch Zeltlager verdeckt worden sind.

Es wurde ein Fehler behoben, der es Spielern ermöglichte, die Enneade zu betreten, ohne die vorausgesetzte Aufgabe abzuschließen.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass die Wertung in Schiffswerft der Dynastie falsche Werte verwendete.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass Siedlungs- und Außenposten-Gasthöfe die falschen Bezeichnungen hatten.

Es wurden Fehler mit visuellen Effekten, Materialien und Kollisionen in der Schwefelsandwüste behoben.

Die Treppe des Bergtempels und die umliegenden Klippen wurden aktualisiert, um den Pfad glatter zu gestalten.

Die Abklingzeit für Bosse wurde aktualisiert.

Es wurde eine Meldung hinzugefügt, wenn ein Spieler versucht zu angeln oder eine Musikvorführung zu starten, während er sich im Kampf befindet.

Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Spieler ohne Fraktionen zu Kompanien einzuladen.

Die Formulierung wurde geändert, um das Kochen von Ködern, die hergestellt werden können, genauer wiederzugeben.

Es wurde ein Fehler behoben, der zu Animationsfehlern führte, wenn man auf einen offenen Songtitel im Songauswahlmenü klickte.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass Grace O’Malleys polnische Sprachausgabe abbrach.

Ein Fehler wurde behoben, durch den sich die Farbe des Fraktionskontrollpunkts änderte, wenn die besitzende Gesellschaft ihr Wappen oder ihren Namen änderte.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass das Windkreis Kriegslager nicht auf der Karte erschien.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem das Entfernen eines Spielers aus einer Vorstellung manchmal zu einer unendlichen Rekursion führte.

Die Spawnrate von Fay, dem letzten Beschützer, wurde erhöht, wenn sich mehrere Spieler in dem Gebiet befinden.

Es wurde verhindert, dass Musikvorstellungen in Häusern starten können.

Ein unsichtbarer Baum in Ebenmaß wurde entfernt.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem Spieler in Renn-Animationen stecken bleiben konnten, wenn sie versuchten, Baumaterialien zu platzieren.

Schwefelsandwüste

Ein Gips-Ofen wurde zur Schwefelsandwüste-Siedlung hinzugefügt.

Die Zwischensequenz für die Aufgabe „Das Geheimnis entschlüsseln“ wurde angepasst, um die volle Dauer der Sprachausgabe in allen Sprachen zu ermöglichen.

Die Drop-Rate des Gegenstands „Kaktusblüte“ für die Aufgabe „Blumen im Sand“ wurde angepasst.

Die Kartenmarkierung für die Aufgabe „das Geheimnis entschlüsseln“ wurde angepasst.

Ausgewachsene Hochland-Skorpione in den Schwefelsandwüsten wurden angepasst.

Sandbetten von Ta-Bitjet: Der Schleim-Affix wurde von jungen Skorplingen entfernt, die aus Fauligem Gelege spawnen. Junge Skorplinge in der Umgebung des Orientierungspunkts sind davon nicht betroffen und sind immer noch schleimig.

Ein Fehler wurde behoben, durch den der Bildschirm beim Öffnen des Tagebuchs während der Aufgabe „Schlangenkopf“ verschwommen war.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass sich die Interaktion am Tempel des Thoth-Teleporters duplizierte.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem nicht alle Server für die Aufgabe „Zu Ehren der 19“ markiert waren.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem die Kartenmarkierung in der Aufgabe „Der dämonische Kessel“ nicht vorhanden war.

Ein Fehler mit der Animation der Sandsoldaten in Jupiterhain wurde behoben.

Ein Fehler mit den visuellen Effekten im Ausgangsportal der Apophis-Prüfung wurde behoben.

Falscher Name der Ziel-KI für die Aufgabe „Die Ansprüche der Götter“ wurde behoben.

Höllenschlünde haben jetzt das richtige Kompass-Symbol.

Spieler können nun zu Seltenen Angelstellen des Ruderers und Geheimen Oasen-Angelstellen gehen, ohne tief ins Wasser zu waten.

Zeilenumbrüche in Imhoteps Dialog wurden entfernt, um die Anzeige der Untertitel zu verbessern.

Überflüssige Kartenmarkierung während der Aufgabe „Der Traum des Antiquars“ wurde entfernt.

Überflüssige Aufgabenmarkierung am interaktiven Objekt „Alte Säule“ wurde entfernt.

Unnötige Kartenmarkierungen bei der Aufgabe „Macht der Ahnen“ wurden entfernt.

Die Markierung für den Eingang der Prüfung der Neun Tore bleibt nun für die gesamte Dauer des Rätsels bestehen.

Die Respawn-Rate von Imhotep wurde aktualisiert.

Der Text der Kartenmarkierung für die Aufgabe „Auge des Horus“ wurde aktualisiert.

Expedtionen

Seepocken und Schwarzpulver

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass einige der Angriffe der Alligatorenjungen in Seepocken und Schwarzpulver keinen Schaden verursachten.

Ein Fehler wurde behoben, durch den die Fässer von Admiral Schwarzpulver in Wänden stecken bleiben und durch Tore gehen konnten.

Schiffswerft der Dynastie

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass die Bossmusik in Schiffswerft der Dynastie aufhörte zu spielen, wenn die Gruppe während des Bosskampfes starb und es erneut versuchte.

Garten des Ursprungs

Es wurde ein Fehler im Garten des Ursprungs behoben, der dazu führte, dass der Giftvorrat des Fäulnisgärtners auch nach dem Löschen der Gruppe bestehen blieb.

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass die Interaktion für die Verwendung der läuternden Flamme im Garten des Ursprungs manchmal nicht stattfand.

Im Garten des Ursprungs wird jetzt Musik gespielt.

Lazarus-Instrumentarium

Ein Fehler wurde behoben, durch den Chardis Strahlenangriff im Lazarus-Instrumentarium Spielern, die gegen eine Wand laufen, keinen Schaden zufügte.

Sternensteingrabhügel

Ein Kollisionsfehler wurde behoben, der es Spielern ermöglichte, die Nebelwand in den Sternensteingrabhügeln zu umgehen.

Die Beschreibung für die Expedition zu den Sternensteingrabhügeln wurde aktualisiert.

Herz des Sturmwinds

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass der Reliquienschrein verschwand, wenn der Träger starb.

Die Helligkeit des Angriffs „Wirbelnder Drache“ der Schildmaid Lai in der Herz des Sturmwinds-Expedition wurde abgeschwächt, um für Spieler mit Lichtempfindlichkeit besser geeignet zu sein.

Die Kollisionen in Isabellas Arena in der Herz des Sturmwinds-Expedition wurden präziser gestaltet.

Die Untiefen

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass in Expeditionen manchmal falsche Fußstapfeneffekte abgespielt wurden.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass Thorpes Angriff „Hunger der Leere“ nach seinem Tod nicht deaktiviert wurde.

Der Raum von Kommandant Thorpe wurde zusätzlich beleuchtet.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Spieler aus der Expedition im Thorpe-Kampf in herausfallen konnten.

Die Enneade

Der Ennead-Expedition wurden Fels-Fußstapfen hinzugefügt.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass Gegner auf der Terrasse des Schöpfers die Spieler hinter Hindernissen nicht erreichen konnten.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass General Crassus keine Untertitel für seinen Tod erhielt.

Mutatoren

Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Tooltips der Entzündlichkeitsmutation veraltete Informationen über schädliche KI anzeigten. Der Teil über schädliche KI wurde entfernt und diese Tooltips wurden klarer formuliert.

Geringfügige Änderungen bei der Art, wie Drops von einzigartig benannten Mutator-Gegenständen funktionieren.

Benutzerdefinierte Soundeffekte für die Truhenfeier am Ende einer Mutierten Expedition wurden hinzugefügt.

Aufgaben

Fehlende Sprachausgabe für die folgenden NPCs hinzugefügt: Wächterin Lin, Wächter Reynolds, Kommandant Hakim, Alchemistin Zhi, Hughes Ducquet, Yonas Alazar und Richter Hansen.

Es wurde geklärt, wo man bestimmte Aufgaben der Syndikatsfraktion abschließen kann.

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass bei der Aufgabe „Plünderung des Kelleher-Hofes“ eine Markierung außerhalb der Karte platziert wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, der Spieler daran hinderte, die Aufgabe „Auftragsbuch des Vorarbeiters in Amrhein“ abzuschließen.

Ein Fehler wurde behoben, durch den abgeschlossene Aufgabenmarkierungen nicht auf der Karte oder dem Kompass erschienen.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem die Knochen in der Aufgabe „Knochen für Schnarchimedes“ nicht gezählt wurden. Aufgabe wurde wieder aktiviert.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem Fraktionsaufgaben nicht den richtigen Ort auf der Karte anzeigten.

Es wurde ein Fehler mit der Aufgabe „Heim des Schnitters-Expedition“ behoben, sodass sich der Spieler nicht mehr am Ort des Zerstörten Obelisken befinden muss. Der Spieler kann nun von überall auf der Welt in die Expedition einsteigen, und sie wird erfolgreich fortgesetzt.

Mehrere Fehler mit fehlenden oder falsch beschrifteten Geschichtsseiten rund um Aeternum wurden behoben, die Spieler daran hinderten, Erfolge zu erzielen.

Ein Tippfehler in der Geschichte „Unter Kollegen“ wurde behoben.

Tippfehler in den Belohnungen der Haupthandlungsaufgabe behoben.

Die Aufgaben „Ergreifendes Zwielicht“, „Düstere Konzentration“ und „Halte die Nacht zurück“ können jetzt zurückgesetzt werden, um den erforderlichen Aufgabenplan erneut bereitzustellen.

Die Geschichtsnotiz in Erstes Licht, die Spieler in einer Leseanimation festhielt, wurde entfernt.

Die Verderbnisreste am Töchterbrunnen nach Abschluss der Aufgabe „Adianas Fontäne“ wurde entfernt.

Das Gewicht des Übertragungssiegels, des Übertragsanhängers, des Übertragssymbols und des Übertragsschutzes, die in der Rüstung des Wyrd-Schutzes verwendet werden, des Verdunkelten Wirkstoffs, des Dunklen Wirkstoffs, des Schattenwirkstoff und des Finsteren Wirkstoffs, die in der Rüstung der verschleierten Absicht verwendet werden, sowie des Funken des Kampfes, des Funken des Adrenalins, des Funken der Willenskraft und des Funken des Impulses, die bei Kampfeslust verwendet werden, wurde entfernt.

Die Aufgabe für die Fraktionsmission „Die Verderbten ausmerzen (Elite)“ wurde aufgrund eines fehlenden Interaktionspunktes entfernt.

Tötungen von Südwall-Spähern zählen jetzt für Hölzerne Herzen und Eiserne Köpfe in der Aufgabe „Schmieden des Azure-Zerstörers“.

Tiger droppt jetzt Großer Tierzahn.

Die letzten beiden Nebenaufgaben von William Heron, die sich mit Amrhein und den Sternensteingrabhügel befassen, können nun von allen Spielern, die die Haupthandlungsaufgaben der Immerfall-Story abgeschlossen haben, absolviert werden.

Die Beute von leeren Fraktionsmissionen wird nicht mehr als plünderbar angezeigt und kann nicht geplündert werden, bis sie zurückgesetzt werden.

Es wurde ein Fehler bei Aufgaben behoben, bei denen Spieler eine Expedition als Schritt betreten mussten. Sie können nun entweder durch die Gruppensuche oder durch die Benutzung der Tür abgeschlossen werden.

Fehler behoben, der dazu führte, dass die Stadtprojekte der Schwefelsandwüste die falschen Tiere anvisierten.

Fehler behoben, durch den Fraktions-Jagdmissionen mit der „Ausdehnung“ als Ziel nicht abgeschlossen werden konnten.

Mord- und Sammlungsanzahl bei legendären Waffenaufgaben wurden reduziert.

Kapitänin Korrapati und Susanne wurden an eine Stelle in der Nähe verschoben, um Probleme beim Spawnen zu vermeiden.

Fehler behoben, durch den Fauliges Gelege nach der Zerstörung nicht wieder erscheint.

Fehler behoben, durch den bei „Suche Nach Der Jägerin“ kein Fortschritt nach der Herstellung der Waffe ‚Die Jägerin‘ gemacht werden konnte.

Neuerungen bei der KI

Welt-KI

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass die Wolkenkoloss-Animation während der Patrouillengänger-Navigation stotterte.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass der Augenstrahl-Angriff des Verderbten Zyklopen keinen Schaden verursachte.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem die Rauchspuren der Pistolen des Verlorenen Navigators von der falschen Waffe ausgingen.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass die Spawns des Ahnenmagiers nicht sofort starben, wenn sie 0 Gesundheit erreichten.

Der Pfad von Wölfen und anderen KI-Kreaturen beim Patrouillieren wurde verbessert, um sicherzustellen, dass sie ihr Ziel genauer erreichen.

Die Reichweite von Kamerawackeln durch den Verderbten Zyklopen wurde auf 7 m reduziert.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass die KI beim Bewegen manchmal nach links abbog.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass Verderbte Gegner beim Navigieren ihre Laufanimation nicht abspielten.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass Gegner ein „Betäubt“-Symbol anzeigten, wenn sie nicht erfolgreich durch einen Angriff betäubt wurden.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass Laser die arkane Schutzbarriere durchstoßen konnten.

Ebenmaß-Gegner wurden aus Immerfall entfernt.

Die Spawn-Positionen von Bogenschützen beim Entropiewellen-Ereignis in Heimtücke wurden angepasst.

KI-Gegner in Expeditionen

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass Anpus Höllischer Schlag Spieler über die Schwelle des Todes beförderte.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass bei Erzdiakon Azamela ein Sieg nicht richtig ausgelöst wurde, wenn alle Spieler an der Schwelle des Todes waren.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass das Feuer von Thorpes Dunkelheitsrufe dem Spieler nicht kontinuierlich Schaden zufügte.

Ein Fehler mit der passiven KI im Herz des Sturmwinds, die Bedrohung und Provokation ignorierte, wurde behoben.

Der von Herus’ „Göttliches Verderben“ ausgeteilte Schaden wurde verringert.

Änderungen beim Kampf

Mechanik

Ein Fehler wurde behoben, bei dem der schnelle Abbruch eines leichten Angriffs beim mehrfachen Rollen dazu führte, dass die Ausdauer in einen Zustand der Erschöpfung überging.

Fehler behoben, durch den man in der Animation „Rollen zum Ausweichen“ stecken blieb, wenn man die Waffen zu schnell wechselte.

Interaktionen sind beim Zielen jetzt deaktiviert.

Statuseffekte wenden nun den stärksten Stapel anstelle des letzten Stapels bei Zielen an.

Neuerungen bei den Waffen

Wichtige Fehlerbehebungen

Es wurde behoben, dass die Waffenbeschichtung nicht immer korrekt angezeigt wurde, nachdem die Waffe in einen anderen Ausrüstungsplatz verschoben wurde.

Alle Dämpfungen für magische Waffen wurden für den Waffenwechsel aktualisiert. Das Wechseln von magischen Waffen sollte nun besser vorhersehbar sein.

Donnerbüchse

Ein Fehler wurde behoben, der es Spielern ermöglichte, einen Klauenschuss auf ihre eigenen Eissäule abzugeben.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass die Effekte des ultimativen „Entladen“ der Donnerbüchse beim Waffentausch bestehen blieben.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Splittergranaten-Minigranaten nicht immer synchron zueinander detonierten.

Ein Fehler wurde behoben, durch den die Effekte der Donnerbüchse-Passivwaffe „Glückssträhne“ beim Waffentausch bestehen blieben.

Bogen

Ein Fehler wurde behoben, der zu falschen Pfeilgeschossgrößen führte, wenn die passive Pfeilreichweite des Bogens verwendet wurde. Jetzt haben alle primären Pfeilschüsse einen Radius von 0,15 und alle aufgeladenen Schüsse einen Radius von 0,33.

Das Projektil „Ausweichschuss“ wurde aktualisiert, damit es bei passiver Pfeilreichweite mit einem Radius von 0,33 korrekt funktioniert.

Die Größe des Explosivpfeil-Geschosses wurde von 0,05 auf einen Radius von 0,33 aktualisiert.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass nach dem Abfeuern eines Kanonenschusses im Leerlauf oder beim Rückwärtslaufen unnatürliche Animationen ausgelöst wurden.

Die Erholungszeit vor dem Abbruchfenster von Ausweichen nach dem letzten Schuss des Schnellschusses des Bogens wurde erhöht. Zuvor war das Abbruchfenster von Ausweichen zu kurz nach dem Schuss, was es Spielern ermöglichte, die Erholung des letzten Schusses leicht zu umgehen und die Aktion zu beenden, bevor der Pfeil das Ziel traf.

Großschwert

Tippfehler im Tooltip der Aufrüstung „Unerbittliche Auffrischung“ wurde behoben.

Der Tooltip für die passive Fertigkeit „Fehlerfreier Verteidiger“ wurde klarer gestaltet.

Tippfehler in der Beschreibung des Meisterschaftsknotens „Einschüchterndes Gebrüll“ des Großschwerts wurde behoben.

Der Tooltip von „Fehlerfreier Verteidiger“ wurde aktualisiert, um klarzustellen, dass „Aufgerissen“ nur auf Angreifer angewendet wird, die den Spieler treffen, während der Effekt aktiv ist.

Der Tooltip von des Großschwerts „Ultimative Unauslöschlicher Trotz“ wurde aktualisiert, um zusätzliche Klarheit über den Heilungsbonus zu schaffen, der einen erfolgreichen Block voraussetzt.

Der Tooltip von „Unerbittliche Macht“ wurde aktualisiert, um die Funktionalität besser zu beschreiben.

Tippfehler im Tooltip der Aufrüstung „Unerbittliche Auffrischung“ wurde behoben.

Stärke der Kreuzschnitt-Fertigkeit „Kreuzweise Hinrichtung“ von 100 % auf 50 % reduziert.

Das Großschwert „Harte Zeiten“ kann jetzt mit Materie hergestellt werden.

Das Großschwert der Schwarzwacht kann jetzt mit Expeditionsmaterie hergestellt werden.

Streitaxt

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass die Fähigkeit „Mahlsturm“ Geschosse von befreundeten und neutralen Spielern absorbierte.

Beil

Der Tooltip des Beils „Wilder Ansturm“ wurde verdeutlicht, um anzuzeigen, welcher Angriff taumelt.

Die Beschreibung der Fähigkeit „Anhaltende Behinderung“ der Axt wurde klarer formuliert.

Ein Fehler wurde behoben, durch den „Dem Tod entgehen“ ausgelöst werden konnte, während man am Boden lag.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass die Animationen für „Gezielter Wurf“ des Beils das Gesicht des Spielers verformten.

Der Zerreißende Wurf wurde aktualisiert, um die Bewegung des Spielers während des Wurfs nicht zu unterbrechen. Das Timing der Angriffs- und Abbruchsfenster wurde angepasst, um besser zur neuen Funktionalität zu passen.

Das soziale Abstandhalten wurde aktualisiert, so dass die Bewegung des Spielers während des Wurfs nicht unterbrochen wird, wenn er sich vorwärts oder seitwärts bewegt, aber wenn er sich rückwärts bewegt oder untätig ist, weicht er rückwärts aus.

Das Timing der Angriffs- und Abbruchfenster wurde angepasst, um besser mit der neuen Funktionalität während der Bewegung übereinzustimmen. Taumel von Soziales Abstandhalten wurde entfernt, um die zusätzliche Vielseitigkeit zu kompensieren und sicherzustellen, dass die Fähigkeit weiterhin hauptsächlich auf Reichweite ausgerichtet ist. Außerdem wurde der Schaden von 100 % auf 115 % Waffenschaden erhöht und die Verlangsamung von 25 % auf 30 % erhöht.

Lebensstab

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass die Aufrüstungen „Geteilte Bürde“ und „Rückprall“ der Göttlichen Umarmung bei ihrer Aktivierung nicht konsistent auf nahe gelegene Ziele abprallten.

Fehler behoben, durch den die passive Lebensstab-Fertigkeit „Wirkungsstärke“ beim Erhalt von Schaden über Zeit von Runenglas-Edelsteinen ausgelöst wurde.

Muskete

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass die Aufpralleffekte für die Muskete auch dann abspielten, wenn der Schuss daneben ging.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass die Abklingzeit der Musketen-Schützenhaltung nicht immer einsetzte.

Der Spieler kann sich nun bewegen, während er die Haftbombe wirft.

Der Taumel der Haftbombe wurde entfernt, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen.

Das Aufladen von „Mächtiger Schuss“ und „Pulverbrand“ kann nun auch während der Bewegung erfolgen.

Die Schadensreduktion der Muskete wurde so angepasst, dass der Schaden bei vollen 125 m um 60 % und mit der Passivfertigkeit „Ballistischer Vorteil“ um 30 % reduziert wird. Dies ist eine Erhöhung der vorherigen 37,5 % und 18,75 % mit Ballistischer Vorteil.

Passivfertigkeit „Ballistischer Vorteil“: Die Passivfertigkeit wurde aktualisiert, um die Schadensreduktion nicht mehr vollständig zu entfernen, sondern die Schadensreduktion bei mehr als 50 m um 50 % zu reduzieren.

Hab dich im Visier: Die Passivfertigkeit wurde aktualisiert und gilt nun für alle Treffer und nicht nur für Kopfschüsse und kritische Treffer.

Die Funktionalität des Effekts „Ermächtigende Schützenhaltung“ wurde aktualisiert. Zuvor gab es bei jedem Treffer von Schützenhaltung eine starke Ermächtigung. Dies war im PvP unglaublich mächtig. Der Effekt wurde dahingehend aktualisiert, dass er nun einen Stapel von 4 %-15 % Verstärkung (abhängig vom Rüstwert und der Waffe/Rüstung) für jeden Treffer in der Schützenhaltung gewährt. Der Effekt ist bis zu 4 Mal stapelbar. Die Dauer der Stärkung wurde von 3 Sek. auf 6 Sek. verlängert. Die Stärkung wird nun beim Beenden der Schützenhaltung entfernt.



Speer

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem man während der Wurfspeer-Erholung keine Basisangriffe dämpfen konnte.

Das Bewegungstempo wird beim Werfen des Wurfspeers nun nicht mehr vollständig angehalten. Außerdem wird der Wurfspeer nun geworfen, wenn man die Fertigkeitstaste beim Zielen drückt, anstatt ihn wieder wegzustecken.

Unheilsstulpen

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass die Verbesserung „Zerreißende Essenz“, „Übersprudelnde Essenz“, nicht ausgelöst wurde, wenn der Gegner starb, bevor die Schwächung nachlässt.

Fehler behoben, durch den die passive Unheilsstulpen-Fertigkeit „Ermächtigende Nähe“ sowie der dazugehörige Tooltip auf Französisch falsch angezeigt wurde.

Eisstulpen

Die Fähigkeitseingabe beim Verlassen von Eisgrab nach Aktivierung der Fähigkeit wurde verzögert, um dem Verhalten vor der Version 1.7.0 zu entsprechen.

Feuerstab

Der „Glimmen“-Zeitschadeneffekt der Fähigkeit „Flammenwerfer“ sowie die passiven Fertigkeiten „Versengen“ und „Loderndes Spektakel“ wurden von 6 % auf 10 % erhöht.

Der Basisschaden der Feuerstab-Waffe wurde um 3,5 % erhöht.

Die Beschreibung von „Meteorschauer“ wurde aktualisiert und enthält nun Informationen darüber, wie der anfängliche Schaden bei der Volumeneingabe erfolgt und nicht nur beim ersten Wirken. Der Tooltip wurde ebenfalls aktualisiert und enthält nun die Wirkungsreichweite.

Effekte

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass der Effekt „Verstärkender Wirbelwind“ den Hiebschadensbonus und „Verstärkung“ zu einem einzigen Effekt kombinierte, was dazu führte, dass die Spieler nicht alle Vorteile beider Effekte erhielten. Der Effekt wurde in zwei Effekte aufgeteilt und die beiden Effekte wurden korrekt kategorisiert.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass die Runenglas-Provokationsedelsteine nicht richtig mit den AOE-Provokationen „Berserker“, „Riposte“ und „Entschlossenheit des Verteidigers“ funktionierten.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass der Effekt „Elementarschaden-Konter“ nicht allen Zielen, die vom nächsten Angriff getroffen wurden, Schaden zufügte.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Effekte, die zusätzliche Schadensinstanzen bereitstellen (z. B. Kette, Eifriger Schlitzer, Erweitert Frostig, usw.), keine Herzrune-Ladung bereitstellen konnten.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Basisdauer und die maximale Dauer des Effekts „Stärkender Konter“ auf denselben Wert gesetzt wurden. Der Basiswert sollte niedriger sein. Die Dauer von „Verstärkung“ wurde von 6 auf 4 Sek. verkürzt.

Der Tooltip von „Eifriges Tempo“ wurde aktualisiert, damit er mit der aktualisierten Dauer von 5 Sek. übereinstimmt. Außerdem wurde die maximale Dauer erhöht, sodass jeder Effekt, der die Dauer von Eil-Effekten verlängert, auch die Dauer von „Eifriges Tempo“ verlängern kann.

Der Tooltip des Effekts „Sterbliche Ermächtigung“ wurde aktualisiert, um seine Funktionalität zu verdeutlichen.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass die Abklingzeiten der Runenglas-Provokationsedelsteine „Energiespendend“, „Absaugend“ und „Aussaugend“ die Erzeugung von Bedrohung und Provokationen verhinderten, wenn die Abklingzeit aktiv war.

Die Auslösungslogik bei allen Effekten und passiven Fertigkeiten, die bei Start oder Ende der Fähigkeit aktiviert werden, wurde aktualisiert. Dieses Update behebt die Aktivierung von Effekten, wenn die Fähigkeiten nicht ausgeführt werden.

Fehler behoben, der dazu führte, dass der Effekt „Bleibender Verbrauch“ keinen Einfluss auf die Essensdauer von „Wüstensonnenaufgang“ hat.

Herzrunen

Die visuellen Effekte der Herzrunenfertigkeit „Rebe“ sind nun in einer Entfernung von 75 m sichtbar.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem die Listige Herzrune der Steinform nicht der gleichen Namenskonvention folgte wie die anderen Herzrunen.

Herzrune: Steinform: „Verstärkende Form“ wendet „Verstärkung“ jetzt getrennt vom Statuseffekt „Steinform“ an.

Kanonenschuss: Basisschaden wurde um 20 % erhöht.

Explodieren: Kritischer Schadensmultiplikator wurde von 1,3 auf 1,2 reduziert. Der Eskalierende Explosion-Schadensbonus wurde von 30 % auf 20 % reduziert.



Neuerungen bei Spielmodi

Invasionen

Ein Fehler wurde behoben, durch den es möglich war, dass sich mehrere Unheilzerstörer überschnitten.

Außenpostensturm

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass die Einladungen anderer Gruppenmitglieder zurückgezogen wurden, wenn ein anderes Mitglied eine Einladung annahm.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Heilungseinblendungen sichtbar waren, wenn die Stärkung durch das Töten von Baronin Hain im Außenpostensturm erhalten wurde.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem das Fenster der Warteschlange nicht immer geschlossen wurde, nachdem Einladungen für 3v3-Arenen und Außenpostensturm erschienen waren.

Behandelter Trank der Zähigkeit wurde aus der Waffenkammer entfernt.

Wenn ein fraktionsloser Spieler im Außenpostensturm getötet wird, wird das Symbol des Spielers jetzt auf dem Bildschirm „Schwelle des Todes“ entsprechend angezeigt.

Spekulative Fehlerbehebung eines seltenen Fehlers, der dazu führte, dass Spieler nur die Option „Zufällig“ (die nicht funktioniert) angezeigt bekamen, wenn sie versuchten, in Außenpostenansturm zu respawnen.

Fehler behoben, durch den ein doppelter Tastendruck zur Anzeige der Ergebnisse des Außenpostensturms erforderlich war.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Wegpunkte der Haupthandlungsaufgabe während des Außenpostensturms und der 3v3-Arenen im Kompass angezeigt wurden.

PvP-Arenen

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass Attribute nicht richtig angezeigt wurden, wenn sich Spieler in der Zuschauerbox befanden.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem eine Arena-Einladung angenommen wurde, während man sich in einer Expedition befand. Das Öffnen einer Expedition entfernt nun aktive Einladungen vom Spieler.

Krieg

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Kriegseinladungen nicht angezeigt wurden, wenn ein Spieler ausgeloggt war oder sich zum Hauptmenü zurückzog, als sie gesendet wurden.

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass bestimmte Befestigungsanlagen für Krieg und Invasion manchmal mit einer Abklingzeit begannen, obwohl sie das nicht sollten.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem Kriege nach einem Serverabsturz manchmal nicht richtig verschoben werden konnten.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem aktive Kriege fälschlicherweise den 31. Dezember als Datum anzeigten.

Wirtschaft, Fortschritt und Ausrüstung

Gebietseigentümerschaft

Zur Schadensminderung bei einer Reduzierung von abgeschlossen Stadtprojekten nach Entfernung der EP von Quests auf der Stadttafel haben wir die zum Abschluss von Stadtprojekten erforderliche Beitragsmenge herabgesetzt. Falls ein Stadtprojekt die neuen Kriterien vor dem Update erfüllt hätte und der Timer erst nach dem Update endet, wird das Projekt abgeschlossen, wenn der Timer abgelaufen ist, obwohl das UI eventuell anzeigt, dass es noch läuft.

Der Gebietsruf, den man durch Quests auf der Stadttafel erhält, wurde um 40 % erhöht.

Ausrüstung und Beute allgemein

Einige namentliche Gegner in der Schwefelsandwüste können nun die Herstellungskleidung Schmelzveredelung tragen.

Die Seltenheit für bestimmte Baupläne wurde von Episch auf Legendär geändert, um dem herstellbaren Gegenstand zu entsprechen.

Der Tooltip für Schattensplitter wurde angepasst. Der Tooltip für Schattensplitter sollte jetzt leichter zu verstehen sein.

Bei Gegenständen, die mit Gipsabgüssen gewürfelt werden, besteht nun die Chance, dass ein leerer Edelsteinplatz gewürfelt wird, anstatt eines gefüllten Edelsteinplatzes. Dies behebt ein Fehler, bei dem bestimmte Arten von Gegenständen, die aus Gipsabgüssen gewürfelt wurden, aufgrund von Fehlern mit Edelsteinplätzen nicht auf Legendär gewürfelt werden konnten.

Bei dem Bogen „Tierzähne von Setcheh“ wurde der Effekt „Pestkranke Schläge“ gegen „Pestkranke kritische Treffer“ ausgetauscht. Beim Lebensstab Petra Ataraxia wurde die Eigenschaft „Pestkranke Schläge“ gegen „Erfrischend“ ausgetauscht.

Der Vorrechtstulpen wurde in „Natürlich kalt“ umbenannt, und der Text wurde in „Manche Dinge sind einfach von Natur aus kalt.“ geändert.

Das Statische Schockbeil sollte nun die erwarteten Attributwerte haben.

Die Symbole für Waffenbaupläne wurden aktualisiert, damit die Waffensymbole besser erkennbar sind.

Das Endlosband wurde aktualisiert, sodass der erste Effekt nun zusätzliche Gesundheit statt Glück ist.

Der Herstellungsplan für bestimmte Waffen mit einem gefüllten Edelsteinplatz wurde aktualisiert, um den Edelstein in den Herstellungsplan aufzunehmen.

Der Name des Effekts „Geistverbündung“ wurde in „Seelenverbündung“ geändert und die Beschreibung angepasst.

Die Kriegs-/Invasionsmunition wurde aktualisiert und hat nun kein Gewicht mehr.

Für Herz von Maahebgal gibt es jetzt keinen Effekt für eine erhöhte kritischen Trefferchance mehr. Stattdessen hat es jetzt einen Effekt für reduzierte Giftdauer.

Runenglas-Zeichen wurden aktualisiert, um die Symbole einfacher zum Lesen zu machen.

Änderungen bei Beute, Ausrüstung und Belohnungen

Die Beuteeimer wurden angepasst, damit mehr benannte Gegenstände gedroppt werden können. Diese Gegenstände befinden sich jetzt im globalen Eimer, können aber in Zukunft für bestimmte Bosse oder Kreaturen hinzugefügt werden.

Den benannten Gegnern in der Schwefelsandwüste wurde das Set „Angler-Sammler“ hinzugefügt.

Die Beute für seltene Trophäen-Komponenten wurde so angepasst, dass es weniger frustrierend ist, sie zu erhalten.

Gürteltiere droppen nun Wildbret, wenn sie gehäutet werden, während sie weiterhin Gürteltierfleisch als seltenen Drop fallen lassen.

Epische Waffenaufgaben belohnen jetzt mit einer Gipskugel pro abgeschlossener Aufgabe in jeder Aufgabenreihe.

Glyphensteine haben nun die gleiche Chance, von Behältern wie von Gegnern zu droppen. Die Drop-Rate für Glyphensteine, die an besonders kleinen Orientierungspunkten droppen, wurde erhöht.

Musikseiten, die von Herstellungsstationen vergeben werden, droppen jetzt nur noch einmal pro Tag und Station.

Die Notenblätter für das Weberlied, Tagessuppe und Zuhause können nun durch die Nutzung der Herstellungsstationen Webstuhl, Kochkunst oder Ingenieurskunst erworben werden. Das erste Handwerk des Spielers an jeder Station hat eine 20%ige Chance, ein Notenblatt zu erhalten.

Die Aufgabe „Beutesuche“ belohnt jetzt mit einem Ring.

Das Namenhafte Großschwert Wodao wird jetzt im Herstellungsmenü korrekt als Stufe 5 angezeigt.

Um zu verhindern, dass Bots bei den ersten Aufgaben Münzen farmen, haben wir die Anzahl der bei Einstiegsaufgaben verliehenen Münzen reduziert, bis Spieler ihre erste Siedlung erreichen.

Wichtige Fehlerbehebungen

Ein Fehler wurde behoben, durch den der Beil-Marterer ein falsches Stärke-Attribut hatte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Rottbrand der Axt ein falsches Stärkeattribut hatte.

Fehler behoben, der dazu führte, dass der Illusionselementar keinen Obsidian-Gips droppte.

Fehler behoben, der dazu führte, dass viele der Belohnungen bei benannten Aufgaben nicht richtig als benannte Gegenständen angezeigt wurden.

Ein Tippfehler bei Chitin-Rüstungsteilen wurde behoben.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass das Großschwert Wodao bei R4 aus Mutator der Schiffswerft der Dynastie droppte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Symbole für einige Gegenstände nicht korrekt angezeigt wurden.

Es wurde ein Fehler mit der Lokalisierung behoben, bei dem der Ring „Fingerfluch des Peinigers“ fälschlicherweise als „Fingerfluch des Herolds“ bezeichnet wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem der Kristalliner Zermalmer-Kriegshammer nicht sein aktualisiertes Aussehen verwendete.

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass benannte PvP-Gegenstände keine animierten Rahmen hatten.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem hergestellte Kleider aufgrund von Spielerfeedback nicht die richtige Chance auf Attribute und Edelsteinplätze hatten. Gut gemacht, Abenteurer!

Die Herstellungspläne für Großschwerter wurden sowohl für Zeitlose Splitter als auch für Goldener Skarabäus angepasst, sodass die Attribute die richtigen Herstellungsmods erfordern.

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass einige benannte Elite-Gegner der Stufe 60+ keinen Obsidian-Gips droppten.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass einige Kleine Kakteen keine Bonuspartikel abgaben, wenn man eine 600+ Sichel mit einem Verbündungseffekt verwendete.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass die Benutzeroberfläche des Expeditionszugangs bestimmte Gegenstände nicht mit dem korrekten Rüstwert anzeigte.

Ein Fehler wurde behoben der dazu führte, dass einige Gegenstände aus Würfen nicht die korrekten Zerlegungsgegenstände ergaben.

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass bestimmte Gegenstände (Entweihter Hammer, Zauberstab des dunklen Feuermagiers, Höllenschlag, Frostwand, Herzrankenschmuck, Trundrawächterflinte, Höhlenkriecher) nicht wie erwartet vom Mutator der Untiefe gedroppt wurden. Diese Gegenstände sollten in diesem Mutator nun häufiger droppen.

Es wurden Fehler behoben, die dazu führten, dass die KI Gegenstände in einem großen Rüstwertbereich droppte, wenn eure Expertise hoch war.

Fehler behoben, durch den spezifische benannte Mutator-Gegenstände nicht auf der Expedition-Benutzeroberfläche angezeigt wurden.

Grafikfehler behoben bei Folgendem: Kleidungs-Skin „Gefallener Geist“ Metallraben-Handschuhe Kleidungs-Skin „Blutrünstiger Graf“ Stiefel der Todeskrönung Stoffhemd der Verlorenen Hypatia-Rüstungsskin Helm „Hilfe der tiefen Quelle“ Frostwand und den Eisstulpen der Kriechenden Kälte Hose „Totenhemd des Pharao“ Titania und Leggins-Skin von Spross der Dunkelheit

Es wurde ein visueller Fehler behoben, der dazu führte, dass die Streitaxt des irren Kriegers nicht korrekt gehalten wurde.

Ein Fehler mit der Gesichtsanimation für das Emote „Headbangen“ wurde behoben.

Die Pfadfinderkapuze wurde so angepasst, dass sie Haare verdeckt.

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass beim Emote „Achselzuckender Tanz“ die falsche Animation abgespielt wurde.

Behausung

Für die Herstellung der Mutterliebe-Skulptur ist kein Bauplan mehr erforderlich.

Für den Eschen-Schaukelstuhl wird jetzt Eschenholz statt Ahornholz laut Herstellungsplan verwendet.

Der erste Hauskauf kostet jetzt pauschal 5000 Taler. Rang-1-Häuser werden jetzt mit Stufe 1 Gebietsruf freigeschaltet (vorher Stufe 10).

Fehler behoben, durch den die Behausungspunkte nach dem Kauf eines Hauses nicht aktualisiert wurden.

Gebietsruf ist ab jetzt zur Verwendung für Behausungspunkte deaktiviert. Hierbei handelt es sich um eine vorläufige Maßnahme, während wir an der Verbesserung des Punktesystems arbeiten.

Behausungsdekorationen werden nicht mehr im Dekorationsmenü angezeigt, bevor das Laden abgeschlossen ist.

Spieler können nun alle Möbel in ihrem Haus über den Hausverwaltungsbildschirm entfernen. Entfernte Möbel werden in das Siedlungslager zurückgebracht.

Fortschritt

Die Anforderungen für die Erfolge „Geschickte Person“, „Ich schaff das“ und „Generalunternehmer“ wurden basierend auf dem Feedback der Spieler geändert, um angemessener zu sein.

Steuern

Die Schaltfläche „Steuern/Gebühren ändern“ im Büro des Gouverneurs wurde entfernt, da die Steuersätze nun festgelegt sind.

Fähigkeiten

Herstellen

Die Anforderungen an den Stationsrang wurden angepasst und die Anforderungen an die Handelsfertigkeit für Materialkonvertierung von 150 auf 0 gesenkt, da wir keine Ränge für die Veredelungsmaterialien mehr haben.

Die Beschreibung für Runenglasfassungen zeigt nun an, dass Spieler einen Edelstein an einem Steinmetztisch einbetten können.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass das Herstellen von Materialien für Brüche höherer Ränge weniger Erfahrung im Steinmetzhandwerk brachte als das Herstellen von Materialien niedrigerer Ränge.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass Expeditionsnachbildungs-Großschwerter Ingenieur-Zerlegungstabellen anstelle von Waffenschmiedekunst-Zerlegungstabellen hatten.

Die drei Pläne für Schilde, die die Verwendung der Runenstein-Stoppuhr ermöglichten, wurden entfernt, da es keinen Sinn macht, einen Schild mit einem Rüstwert von 600 zu fertigen, da man keine Legendären Schilde würfeln kann.

Die Herstellungskategorien für Waffenschmiedekunst und Ingenieurskunst wurden überarbeitet.

Die Runenstein-Stoppuhr benötigt nun einen Rang 5 Steinmetztisch.

Es wurde ein Fehler behoben, der Spieler daran hinderte, an bestimmten Herstellungsstationen EP zu erhalten.

Oberrangige Wehrhaftes Wyrd-Kleidungsgegenstände, die durch die Aufgaben von Violante Severino im Webermoor erhalten wurden, können ab jetzt ohne Aufbrauchen der unterrangigen Kleidungsgegenstände hergestellt werden. Blockierte Spieler sollten jetzt in der Lage sein, diese Aufgabenreihe abzuschließen.

Fehler behoben, bei dem Herstellungsinteraktionen bei Netzwerkbedingungen mit hoher Verzögerung oder vielen Paket-Drops unterbrochen wurden oder nicht mehr funktionierten.

Erntegerstenfarbe war zuvor in Küchen des Rang 3 verfügbar, aber aufgrund des erforderlichen Rangs war es für Küchen des Rangs 4 vorgesehen. Es wird nun in Rang 4-Küchen freigeschaltet.

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass auf dem Herstellungsbildschirm der falsche Effekt als deaktiviert angezeigt wurde, wenn der Gegenstand nicht mit einem höheren Rüstwert hergestellt wurde. Ebenso wurde der Tooltip im Herstellungsbildschirm aktualisiert, um den korrekten deaktivierten Effekt zu verbergen.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem das Rang-Etikett für Gegenstände ohne Rang in den Herstellungsstationen Küche, Schmelzofen oder Gips-Ofen angezeigt wurde.

Angeln

Angepasstes Angeln zum Werfen, wenn man auf erhöhten Plattformen über dem Wasser weiter vom Rand entfernt steht.

UX/UI/Soziales

Shop im Spiel

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass Gegenstands-Skins nicht ausgezogen wurden, wenn Spieler sich wieder einloggten.

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass die falschen Vorschau-Animationen abgespielt wurden, wenn man schnell zwischen den Waffen wechselte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den manchmal der falsche Name der Welt im Popup zur Bestätigung des Welttransfers angezeigt wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem der Spieler die Donnerbüchse während der Skin-Vorschau immer wieder neu laden musste.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem die Leerlaufanimationen von Waffen nach der Vorschau von Schilden im Laden nicht richtig abgespielt wurden.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Vorschau im Laden nicht die richtige Vorschau anzeigte, wenn man bereits einen Skin ausgerüstet hatte.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem die Animationen bei der Vorschau von Emotes im Laden nicht korrekt funktionierten. Das Hinein- und Herausbewegen beim Emote-Symbol beendet die Vorschau-Animation nicht mehr.

Spieler können nun nach Wörtern mit Akzent suchen, ohne die Akzente zu verwenden.

Handelsposten

Verträge, die am Handelsposten eingesehen werden, zeigen nun die Informationen zur Skalierung der Expertise korrekt an.

Die Fehlermeldung beim Beitritt einer Musikvorführung unter Verwendung des Handelspostens wurde aktualisiert.

Fehler behoben, durch den die Zeichen von Attribut-Gegenständen nicht richtig im Handelsposten angezeigt wurden.

Fehler behoben, durch den das Zusatztaschen-Effektsymbol im Handelsposten falsch angezeigt wurde.

Wichtige Fehlerbehebungen

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass gesperrte Spieler nicht in der Liste der gesperrten Spieler auftauchten.

Fehler behoben, durch den aus einer Kompanie entfernte Spieler weiterhin kompaniespezifische Nachrichten im Chat sehen konnten.

Ein Fehler wurde behoben, der verhinderte, dass Charaktere in der Freundesliste nach einer Weltzusammenführung entfernt wurden.

Fehler behoben, durch den Azoth-Phiolen und Azoth-Währung dasselbe Zeichen hatten. Das Zeichen für Azoth-Währung ist ab jetzt ein blauer Kristall.

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass Währungszutaten im Herstellungsmenü nicht korrekt aufgelistet wurden.

Fehler behoben, durch den der auf Stadttafelprojekten angezeigte Gebietsruf den Gebietsruf von Musikvorführungs-Stärkungen nicht widerspiegelt.

Fehler behoben, durch den der Siedlungsname anstelle des Expeditionsnamens auf dem Kompass beim Betreten von Expeditionen von anderen Standorten aus angezeigt wurde.

Fehler behoben, durch den das Langschwert des Pharao das falsche Zeichen anzeigte.

Inkonsistente Schriftarten in Popup-Dialogen, die im Kampf erscheinen und beim Fischen oder Musik spielen erscheinen, wurden aktualisiert.

Rang-Etikette für Gegenstände ohne Rang in den Herstellungsstationen Küche, Schmelzofen oder Gips-Ofen werden nicht mehr angezeigt.

Fehler behoben, durch den das HUD bei Invasionen mehrere Benachrichtigungen übereinander anzeigte.

Die Symbole für Instrumente sind jetzt größer, wodurch die Instrumente leichter zu erkennen sind.

Der Zeltlager-Skin-Tooltip wurde überarbeitet, damit er der aktuellen Funktionsweise im Spiel entspricht. Spieler können Skins auf dem Zeltlager statt in ihrem Inventar anwenden.

Mitglieder einer Kompanie ohne Fraktionszugehörigkeit zeigen jetzt ihr Kompaniewappen und ihre Fraktionsfarben an.

Das Symbol für Behandelte Seide wurde aktualisiert.

Der Zähler für „verbleibende normale Expeditionen“ wurde aus der Seelenprüfung „Nekropole von Sutekh“ entfernt, da sie keinen Expeditionszähler ausgibt.

Hinter dem Newsletter-Button im Hauptmenü wurde ein dunkler Hintergrund eingefügt, um ihn besser sichtbar zu machen.

Ein neues Ungelesen-Symbol wurde zu den Weltgeschichtsseiten hinzugefügt.

Musikalischen Darbietungen wurde ein Warn-Countdown-Timer hinzugefügt, wenn ein Inaktivitäts-Timeout bevorsteht.

Der Doppelklick zum Erlernen eines Plans ist nun nicht mehr im Aktionsmenü verfügbar, solange sich der Gegenstand im Siedlungslager befindet. Der Spieler kann den Plan immer noch lernen, während er sich im Siedlungslager befindet, indem er die Option im Aktionsmenü des Gegenstands wählt, durch einen Doppelklick bewegt sich den Gegenstand lediglich in das Inventar des Spielers.

Das Flackern wurde behoben, wenn „Waffen immer anzeigen“ ausgeschaltet ist. Ausblenden der Waffenfähigkeiten bei Verwendung eines Sammlerwerkzeugs.

Ein Fehler mit der Großschreibung in der PvP-Arenen-Zuschauermeldung wurde behoben.

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass das Ingenieurs-Symbol in der Kopfzeile der Schmiede nicht das richtige Symbol verwendete.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass die Bildschirme „Laden“, „Herstellen“ und „Einstellungen“ nicht wie alle anderen Bildschirme geschlossen wurden, wenn man außerhalb ihres Hauptfensterbereichs klickte.

Ein Fehler beim Freischalten der ersten Mutierten Expedition wurde behoben. Die Belohnung ist nun korrekt auf dem Belohnungsbanner zentriert.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Attribute nicht richtig angezeigt wurden, wenn ein Schild ohne Schwert ausgerüstet war.

Fehler behoben durch den Platin das falsche Symbol verwendete, wenn es auf dem Kompass verfolgt wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem Runenglas-Gegenstände und Chitinpolster angaben, dass sie in jeden Gegenstand mit einem Sockel eingesetzt werden können. Der Text für jeden Gegenstand wurde aktualisiert, um die spezifischen Arten von Gegenständen zu erwähnen, in denen sie eingesetzt werden können.

Ein Fehler mit falsch ausgerichteten Symbolen für Legendäre Fische wurde behoben, sodass sie jetzt dem Modell im Spiel entsprechen.

Es wurden einige Fälle behoben, in denen ein Gegenstand eine niedrigere Seltenheit anzeigte als er sollte.

Instrumentenpläne zeigen nun die korrekte Seltenheit an.

Kartenfilter werden jetzt sitzungsübergreifend gespeichert.

Der Bildschirm für die Handelsfähigkeiten wurde aktualisiert und zeigt nun drei statt vier Belohnungszeichen an.

Wenn man mit dem letzten Mod-Gegenstand handwerklich arbeitet, wird dieser nun vor der nächsten Herstellung korrekt gelöscht.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass die Warnung vor dem Einchecken in ein Gasthaus beim Verlassen der Stadt nicht korrekt angezeigt wurde.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass ein fähigkeitsspezifischer Effekt die falschen Symbole anzeigte.

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass das Dropdown-Menü nicht richtig funktionierte, wenn es ausgewählt wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Gesprächsfenster mit einem NSC nach Abschluss einer Aufgabe kurzzeitig wieder angezeigt wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem inkonsistente Schriftarten angezeigt wurden, wenn Spieler versuchten, im Kampf zu angeln oder Musik zu spielen.

Obhut des Vaters-Langspitzschild und Orichalcum-Langspitzschild können nun gefärbt werden.

Es wurde korrigiert, welcher Stulpenring für Sturmgebundene Unheilsstulpen gerendert wird.

Der Beutel mit weggeworfenen Gegenständen zeigt jetzt das richtige Gewichtslimit an.

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass die Zerbrecher- und Geselligen Rüstungssets als mittleres statt als leichtes Ausrüstungsgewicht angezeigt wurden.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Amethyst-basierte Runengläser nicht die richtigen visuellen Effekte anwandten, wenn sie in Waffen eingesetzt wurden.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem die Fraktionssymbole in der Kompanieliste nicht aktualisiert wurden, um die aktuelle Zugehörigkeit anzuzeigen.

Die unbrauchbaren Farbstoff-Slots von Sturmgebundener Langspitzschild, Rundschild und Turmschild wurden entfernt.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass die Waffen des Spielers nicht ausgeblendet wurden, wenn die Fraktionsmissionstafel angezeigt wurde.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass Gegenstände des Sommer-Medleyfaire-Essens den Statuseffekt „Satt“ zu lange verliehen.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Orichalcum-Langspitzschild nicht gefärbt werden konnte.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Animationen nach einem AFK-Kick im Laden unterbrochen wurden.

Es wurde ein Fehler mit Rüstungsfarbstoffen behoben, der dazu führte, dass der Stoff eines angelegten Skins nicht von der darunter liegenden Rüstung entfernt wurde, wenn das Färbefenster geöffnet wurde.

Ein Clipping-Fehler beim Kriechen für Baalphazus Mantel wurde behoben.

Ein Clipping-Fehler beim Halten einer Waffe für den Twitch-Drop-Rüstungsskin „Todesgruß“ wurde behoben.

Ein Fehler mit Imhoteps Sandsturm-Phasing wurde behoben.

Das doppelte Wappenbild im Pflanzen-Wappenpaket wurde korrigiert, um das richtige Hanfpflanzenbild anzuzeigen.

Französische Lokalisierung für „Amrhein“ korrigiert, so dass die Expedition groß geschrieben wird.

Die Beschreibungen für benannte Waffenpläne wurden aktualisiert, um die Konsistenz zu gewährleisten.

Die Kleidungsskins „Sanddünenforscher“ wurde zu „Sengender Sand“ umbenannt, um seiner Bezeichnung besser zu entsprechen.

Das Nachdenken-Emote wurde aktualisiert, sodass sein Soundeffekt zur gleichen Zeit wie die Animation endet.

Die Waffenvorschau bricht nicht mehr ab, wenn man keine Waffen, aber einen Schild ausgerüstet hat.

Man kann nicht mehr auf das Inventar zugreifen, während man sich unter Objekten befindet, die einen am Stehen hindern.

Ein Fehler, der zu Abstürzen führte, wurde behoben.

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass einige Schilde aus dem Fraktionsladen als falscher Schildtyp angezeigt wurden.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Kamera und die Geschwindigkeit eines Spielers in einem schlechten Zustand hängen blieben, wenn er in eine Instanz hinein- oder aus ihr herausteleportiert wurde, während er mit einigen Fernkampffähigkeiten anvisierte.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem die neue Nahrung in der Schwefelsandwüste für 70 statt 60 Minuten „Satt“ anzeigte.

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass eine Fehlermeldung im Tooltip „Transfer kaufen“ nicht korrekt lokalisiert wurde.

Die Benutzeroberfläche des Herstellungs- und Handelsfertigkeiten-Events erklärt nun deutlich den Erfahrungsgewinn und die Boni im Tooltip.

Die Großschwert-Symbole wurden aktualisiert, um die visuelle Qualität zu verbessern.

Die Bilder für die Meisterschaft mit Schwert und Schild wurden aktualisiert und enthalten nun auch einen Schild.

Komfortverbesserungen

Es wurde ein Fehler auf dem Bildschirm zum Öffnen von Behältern behoben, der dazu führte, dass stapelbare Gegenstände mehr als einmal angezeigt wurden, wenn man einen neuen Stapel erstellte.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass Musikinstrumente im Herstellungsbildschirm Waffenattribute anzeigten.

Inventar und Lager erlauben nun die Sortierung in aufsteigender und absteigender Reihenfolge.

Die Darstellung von Tagebuch-Dokumenten wurde neu gestaltet.

Der Bildschirm „Gebietsplanung“ zeigt jetzt die Gesamtzahl der Taler an.

Die Planliste für Handelsfähigkeiten wurde aktualisiert, um genauere Tooltips für freigeschaltete Gegenstände anzuzeigen.

Der Tooltip für ausgerüstete Waffen wird nach der Interaktion mit der Schaltfläche „Herstellen“ nicht mehr angezeigt.

Die Meldung, wenn der Spieler nicht chatten kann, wurde aktualisiert.

Eine neue Meldung, wenn sich der Spieler auf einem vollen Server befindet, wurde hinzugefügt.

Die Fehlermeldung, wenn Spieler keinen Charakter in einer vollen Welt erstellen können, wurde aktualisiert.

Die Darstellung des Beutetickers wurde verbessert, um die besten Gegenstände hervorzuheben.

Wenn Spieler keine anderen Gegenstände zum Vergleich haben, zeigen die Tooltips nur noch die Informationen zum Gegenstand an, ohne die Vergleichs-UI.

Audio

Ein Fehler mit der Sprachausgabe des NSC Tomash Kovalenko wurde behoben.

Fehler mit der französischen Sprachausgabe von verschiedenen NSC wurden behoben.

Fehler behoben, durch den das Audio und die Spieleranimation beim Versuch einer Schnellreise stockten.

Fehler behoben, durch den Dämmerungsgeist-Zeltlager-Skins den Lagerfeuer-Umgebungssound abspielten, obwohl sie kein Lagerfeuer hatten.

Bei der Verwendung der Emotes „Grab ausheben“, „Panik“ und „Stich“ wird nun ein Ton abgespielt.

Die Soundeffekte für die Höllenschlünde wurden aufpoliert.

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass Aufpralleffekte nicht immer abgespielt wurden, wenn man Nahkampfschaden durch den Kriegshammer des Verlorenen Ritters erlitt.

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass bestimmte Kamerawinkel den Klang des Grimoire-Pultes dämpften.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass der Gegenstand „Singender Fisch“ keine Musik mehr abspielte, wenn Spieler das Gebiet verließen und zurückkehrten.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem der Sound zum Ausziehen der Schwertscheide nicht immer abgespielt wurde, wenn man bei Musikvorstellungen ein Instrument auswählte.

Der klatschende Soundeffekt von Musikinstrumenten wurde entfernt.

Das Truthahn-Haustier wurde aktualisiert und hat nun einzigartige Soundeffekte.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass die Soundeffekte für die Zerstörung von Knotenpunkten in der Aufgabe „Aufkommende Gefahr“ nicht abgespielt wurden.

Mehrere Aufprallsounds in der Schwefelsandwüste wurden verbessert.

Die Soundeffekte für den Geschützturmstrahl in der Schwefelsandwüste wurden verbessert.

Ein Fehler wurde behoben, durch den die Soundeffekte des Azoth-Reflektors zu leise waren.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass Verderbnisknoten während der Aufgabe „Adianas Fontäne“ keine Soundeffekte abspielten.

Die Soundeffekte für die Banditen in der Schwefelsandwüste wurden aktualisiert.

Die Soundeffekte für mehrere Ahnen in der Schwefelsandwüste wurden aktualisiert.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass die rotierenden Puzzle-Ringe keine Soundeffekte abspielten.

Das Timing wurde angepasst und einige der Soundeffekte für den Sandwurm aufpoliert.

Fehlende Sprachausgabe für Johanna Maes behoben.

Die Sprachausgabe für Kommandant Maximo und Imhotep wurde korrigiert.

Spieler hören keine Musikinstrumente mehr, wenn sie mit Aufgaben-NSC interagieren.

Abgeschnittener Dialog für Imhotep in lokalisierten Sprachen behoben.

Die Lautstärke des Donners, der in der Intro-Videosequenz gespielt wird, wurde angepasst.

Was sagt ihr zu dem neuen Update in New World? Sprechen euch die Änderungen an?