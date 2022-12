Amazon Games ändert Gilden in New World, weil große Gruppen mit mehreren Kompanien ganze Server kontrollierten

In dem MMORPG New World sorgten Briefkastenfirmen für Frust unter den Spielern. Jetzt greift Amazon Games ein.

Was ändert Amazon Games? Wie Amazon Games am 01. Dezember in einem Schreiben der Entwickler bekannt gab, soll das Kompanie-System von New World eine Änderung erhalten.

Kompanien sind vergleichbar mit den Gilden anderer Spiele und eine Voraussetzung, um an den PvP-Kriegen des MMORPGs teilnehmen zu können.

Die wohl wichtigste Anpassung ist eine Erhöhung der Abklingzeit von Kompaniewechseln sowie eine Beschränkung der Kriegsspielerliste. Dadurch soll verhindert werden, dass mehrere Kompanien von denselben Spielern kontrolliert werden.

Außerdem soll die Möglichkeit geschaffen werden, mehr Rezepte herzustellen. Zusätzlich soll es deutlich niedrigere Beitragsanforderungen für Stadtprojekte geben (via newworld.com).

Wieso gibt es die Änderung der Abklingzeit? Durch den Beitritt einer Kompanie können Spieler in New World einen Krieg erklären und Gebiete belagern. Das bringt den Spielern Vorteile wie einen Rabatt auf Schnellreisen oder Einnahmen über Steuern. Folglich ist es sehr frustrierend, wenn ein Großteil der Gebiete von denselben Spielern geführt wird.

Schon im Mai 2022 berichtete der reddit-Nutzer IYELLVALHALLA, dass sein Server ein Problem mit „Briefkastenfirmen“ (shell companies) habe. Briefkastenfirmen existieren in der Regel nur auf dem Papier und sollen einen ominösen Zweck erfüllen. So ähnlich ist es auch in New World, wie IYELLVALHALLA erklärt:

„Das heißt: eine Kompanie, die andere kleine Kompanien mit 5 Mitgliedern oder so macht, damit sie mehrere Gebiete halten können und unterschiedliche Belagerungszeiten haben. So kann keine andere Kompanie ihre Kräfte aufteilen, um überhaupt eine Chance zu haben, diese Gebiete einzunehmen (via reddit).“

„Sie führen nicht nur die Kriege, sondern den ganzen Server“

Wieso sind Briefkastenfirmen ein Problem? Wie aus dem reddit-Post hervorgeht, sollen in New World einige große Gilden existieren, die weitere kleine Kompanien gründen und Spieler abstellen, um diese zu führen.

Mit diesen kleineren Kompanien besitzen die großen Gruppen zahlreiche Gebiete auf einem Server und stellen sicher, diese auch nicht zu verlieren. Trotzdem kümmern sich Kompanien nicht um die Gebiete und nehmen obendrein anderen Spielern die Möglichkeit, selbst ein Gebiet zu besitzen.

Der reddit-Nutzer EasternWolverine348 beschrieb die dadurch entstehende Problematik auf seinem Server ebenfalls bereits im Mai mit folgenden Worten:

Sie führen nicht nur die Kriege, sondern den ganzen Server. Auf meinem Server besitzen 2 bis 3 große Kompanien alles unter ‚Briefkastenfirmen‘. […] Diese Kompanien kümmern sich nicht um Invasion, zahlen keine Steuern, verbessern die Städte nicht, nur die Festung. Sie sorgen auch dafür, dass alles auf dem Markt super teuer ist, indem sie alles aufkaufen und für viel mehr zurückgeben. reddit-Nutzer EasternWolverine348 über Briefkastenfirmen in New World via reddit

New World auf einem guten Weg: Die Änderung der Abklingzeiten der Kompanien sowie der Kriegsspielerliste zeigt, was sich schon in den vergangenen Wochen andeutete: New World ist zum Ende des Jahres auf einem guten Weg.

Amazon Games reagiert zunehmend auf Kritikpunkte und Wünsche der Spieler. Besonders die viel geforderte Implementierung der Fresh-Start-Server sorgte für einen Aufschwung der Spielerzahlen.

