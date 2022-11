New World bringt heute neuen Patch – Wird jetzt von riesigen Truthähnen terrorisiert

In New World erscheint heute, am 16. November, der neue Patch 1.7.2. Dieser bringt vor allem Bugfixes und ein neues Event. Es trägt den Namen Truthahnterror, passend zu Thanksgiving. Wir von MeinMMO verraten euch alles Wichtige.

Was ist das für ein Event? Im Truthahnterror erscheinen an bestimmten Orten riesige Truthähne. Die sind nicht so leicht zu besiegen, weswegen ihr eine Gruppe benötigt, ähnlich wie beim vergangenen Halloween-Event.

Allerdings fallen die Belohnungen für das Truthahn-Event voraussichtlich kleiner aus. Letztes Jahr lag der Fokus vor allem auf der Gigantischen Truthahnkeule, ein Item, das für den Koch benötigt wurde. Damit lässt sich ein Buff-Food herstellen, das euer Glück auf seltene Items deutlich verstärkt.

Die Truthähne erschienen letztes Jahr in Immerfall, Lichtholz, Verlorene Küste, Windkreis, Königsfels, Entermesserriff und Erstes Licht. Sollte es bezüglich des Events Änderungen im Jahr 2022 geben, werden wir euch in diesem Artikel hier auf dem Laufenden halten.

Wann erscheint der Patch? Der Patch 1.7.2 wurde am 16. November um 8:00 Uhr auf die Server aufgespielt. Derzeit befinden sich die Server jedoch noch in der Wartung.

Patch 1.7.2 legt Fokus auf Bugfixes

Was bringt der Patch sonst? Eigentlich nur Fehlerbehebungen und kleinere Anpassungen an der EP-Verteilung. Wir haben euch die Patch Notes eingebunden:

Kampf und KI

Wichtige Fehlerbehebungen

Es wurde ein Fehler behoben, der es ermöglichte, dass die Fähigkeit der vorherigen Waffe gewirkt werden konnte, wenn während des Waffenwechsels gegessen wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Grafikeffekte auf der Feenfeuer-Feuerstab-Skin an der falschen Stelle erschienen.

Es wurde ein Problem behoben, durch das nach der Läuterung die Herzrune der Steinform bestimmten Statuseffekte einen permanenten Geschwindigkeitsbonus gewährte.

Es wurde ein Problem behoben, durch das bei Spielern während des Auslösens einer Fertigkeit eine Desynchronisation auftrat, wenn ihre Fertigkeit nach dem Ablegen einer aktiven Waffe und beim Verlassen des Inventars verwendet wurde.

Es wurde ein Problem behoben, durch das ein toter Spieler Fraktions-Eroberungspunkte halten konnte.

Expedition

Es wurde ein Problem behoben, durch das der „Göttliches Verderben“-Zauber von Heru eher als geplant endete.

Effekte

Zahlreiche Fertigkeitseffekte für die Waffenführung wurden aktualisiert, um sicherzustellen, dass sie nicht durch Grundschaden über Zeit ausgelöst werden können.

Waffen

Eisstulpen

Es wurde ein Problem behoben, durch das Eisgrab während der Verwendung bestimmter Herzrune-Fertigkeiten aktiv bleibt.

Wirtschaft/Fortschritt

Ausrüstung

Es wurde ein Problem behoben, durch das aufgrund eines Updates im letzten Patch Gegenstände der Nachtschwalbenhalle mit einem Rüstwert von 600 beim Ausrüsten nicht mehr an den Spieler gebunden wurden.

UX/UI

Wichtige Fehlerbehebungen

Vorläufige Fehlerbehebungen für Erfolge und Titel, die nicht in der Benutzeroberfläche erscheinen.

Komfort

Eine deutlichere Nachricht, wenn sich der Spieler auf einem vollen Server befindet.

Spielwelt

Wichtige Fehlerbehebungen

Verbessertes Handling der Situation, wenn Steam während des Spiels offline ist. Die meisten Spieler sollten jetzt in der Lage sein, während kurzer Steam-Ausfälle weiter spielen zu können.

Es wurde ein Problem behoben, durch das Übertragungen blockiert wurden, wenn Spieler eine noch nicht angenommene Kompanieeinladung hatten.

Aufgaben

Es wurde ein Problem behoben, durch das einigen Spielern im Quest „Ausgegrabenes Schicksal“ Yonas nicht erschien.

Es wurde ein Problem behoben, durch das Anubis während des Quests „Erweckung des Anubis“ nicht spawnte.

Es wurde ein Engpass im Quest „Bäriges Zusammenleben“ behoben, indem jetzt mehr Bären in diesem Bereich spawnen werden.

Änderungen bei der Erfahrung

Die Menge an verdienter Erfahrung bei den folgenden Begegnungen wurde geändert: Gekeile an den Docks Die Ankunft des Hauptmanns Sneeds Rache

Ein Sieg in einem dieser Bosskämpfe wird nicht mehr länger Erfahrung als eine zusätzliche Belohnung gewähren. Die Erfahrungsbelohnungen für Kämpfe entsprechen jetzt mehr der Stufe des jeweiligen Kampfs.

Was sagt ihr zu dem Patch? Werdet ihr das Event rund um die Truthähne spielen? Mehr zur Zukunft von New World erfahrt ihr übrigens hier:

New World teilt erste Roadmap für 2023 – Kündigt Raidboss und neue Crafting-Skills an