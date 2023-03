Dark and Darker ist ein kommender Dungeon-Crawler mit Fantasys-Setting. Es wird als ein gnadenloses und knallhartes First-Person-Abenteuer mit PvPvE-Elementen beschrieben. Ihr wählt eine aus 6 Klassen und stürzt euch in Dungeons, um euch Loot zu sichern. Dabei müsst ihr aber auch eure erbeuteten Schätze vor anderen Spielern verteidigen. Sterbt ihr in Dark and Darker, verliert ihr mit einem Schlag eure gesamte Ausbeute und euer Gold, das ihr für Verbesserungen verwenden könnt. Das Spiel verfügt über Koop für bis zu 3 Spieler, sodass ihr euch auch gemeinsam mit Freunden auf Entdeckungstour begeben könnt. Der Dungeon-Crawler wird für den PC auf Steam erscheinen, ein konkretes Release Datum gibt es bisher aber noch nicht. Jedoch haben die Entwickler bis zur Veröffentlichung mehrere Playtests geplant, in denen interessierte Spieler Dark and Darker ausprobieren können.