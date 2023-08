Heiß ersehntes Fantasy-Game geht in den Early Access, doch ein Twitch-Streamer kann es noch nicht spielen

Das Action-RPG Dark and Darker wurde 2022 zum Überraschungs-Hit auf Steam und konnte 2 Millionen Spieler begeistern. Nach Plagiatsvorwürfen verschwand das Game jedoch plötzlich. Nun geht es endlich in den Early Access, doch für einen deutschen Twitch-Streamer kommt es genau zum falschen Zeitpunkt.

Was ist das für ein Spiel? Dark and Darker ist ein knallhartes Extraction-Game à la Escape from Tarkov, das statt Knarren auf ein Fantasy-Setting mit Magie setzt. Nach anfänglich großem Erfolg auf Steam wurden schwere Vorwürfe gegen das Spiel erhoben und Valve nahm es von der Plattform.

Um den bereits versprochenen Playtest dennoch durchziehen zu können, griffen die Entwickler zu kreativen Mitteln, mit denen ihr es vermutlich zuletzt in eurer Jugend zu tun hattet. Für den Release musste jedoch eine bessere Lösung her.

Am 7. August 2023 konnte Dark and Darker jetzt aber endlich in den Early Access starten, allerdings auf eigene Faust und mit einigen Einschränkungen. Mehr dazu erfahrt ihr bei den Kollegen von der GameStar. Für einen deutschen Twitch-Streamer könnte das Timing jedoch kaum schlimmer sein.

Streamer trauert um die Anfangszeit von Dark and Darker

Welches Problem hat der Streamer? Für Wieland „Rumathra“ Welte geht es an der Seite seines Kumpels Trymacs erstmal ums Überleben. Für die Survival-Show 7 vs. Wild reisen sie nach Kanada, wo sie zwei Wochen lang in der Wildnis ausharren müssen.

Das bedeutet: kein Gaming-PC, kein Internet und somit auch kein Dark and Darker. Auf Twitter klagte der Twitch-Streamer am 8. August sein Leid, nachdem er das Game am Vortag wenigstens anzocken konnte. Am nächsten Tag folgte dann auch schon der „letzte Tweet vor 7 vs. Wild“ (via Twitter).

Rumathra wird sich jetzt also gedulden müssen, bis er wieder in die düstere Fantasy-Welt abtauchen kann. Das hat auch Vorteile, wie sein Kollege GermanLetsPlay betont: „Wenn du wieder da bist, sind die ersten massiven Bugs gefixt.“

Doch der Twitch-Streamer fürchtet, dass die heiße Phase des Spiels dann schon vorbei sein könnte, andere Content Creator es dann bereits „ausgezockt“ haben könnten. Das Internet, so Rumathra, sei bei so etwas sehr schnell. Außerdem fände er gerade das Feeling der Anfangsphase bei solchen Spielen am schönsten.

Während Rumathra die Anfangszeit von Dark and Darker verpasst, hat einer vor, so richtig von 7 vs. Wild zu profitieren. MontanaBlack sagte, zwar, er habe „nicht die Eier“, um selbst teilzunehmen, will das Format jedoch von der Sicherheit seiner heimischen Wände zu seinem Vorteil nutzen:

