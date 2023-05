Großer Twitch-Streamer für 7 vs. Wild: Frisch gebackener Pizza-König geht mit Sidekick an den Start

Mittlerweile sind fast alle Plätze der Survival-Show 7 vs. Wild belegt. Der Show-Organisator Fritz Meinecke hat nach Papaplatte und Reeze, die für ihre Streams auf Twitch bekannt sind, nun die nächsten beiden Streamer Trymacs und Rumathra angerufen und gefragt, ob sie an der Sendung teilnehmen wollen.

Wie haben die beiden reagiert? Trymacs, der eigentlich Maximilian Stemmler heißt, wurde während eines Live-Streams angerufen und konnte sein Glück kaum fassen. Er schrie den gesamten Bus zusammen, in dem er sich befand, und bestätigte lautstark seine Teilnahme.

Da in der dritten Staffel Zweierteams gegeneinander antreten, erklärte Fritz Meinecke, dass das Team von Trymacs durch den Twitch-Streamer Rumathra ergänzt wird. Trymacs rannte sofort zu seinem Kumpel und riet ihm, bis zur Show 15 Kilogramm zuzunehmen, die er für einen Boxkampf abgenommen hatte.

Das Video von Meinecke mit der Live-Reaktion der beiden Streamer seht ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Trymacs und Rumathra: Beide sind auf Twitch erfolgreich

Wodurch sind die beiden Streamer bekannt geworden? Trymacs tourt aktuell durch mehrere deutsche Großstädte, weil er und Streamer Knossi, der ebenfalls an Staffel 3 von 7 vs. Wild teilnimmt, zusammen eine Pizzeria-Kette eröffnen. Deshalb war der Streamer gerade in einem Bus unterwegs, als er den Anruf erhielt.

Seine Lets Plays bestehen hauptsächlich aus Fortnite, Minecraft und Call of Duty. Er hat durch seine Show „Nerd in the Dirt“ sogar schon einige Erfahrungen im Survival-Bereich sammeln können.

Rumathra wird oft als der Sidekick von Trymacs bezeichnet, weil er erst durch die Freundschaft mit dem Twitch-Streamer so bekannt wurde. Zu seinen Steckenpferden zählen League of Legends und Valorant.

Welche Teilnehmer sind in Staffel 3 dabei? Mit der Zusage von Trymacs und Rumathra ist nur noch der Platz für das Wildcard-Team offen. Folgende Streamer und Survival-Experten könnt ihr dann in der Show verfolgen:

Gerrit und Andreas von „Naturensöhne“

Fritz Meinecke und Survival Mattin

Jens „Knossi“ Knossalla und Sascha Huber

Papaplatte und Reeze

Trymacs und Rumathra

So haben übrigens Papaplatte und Reeze auf ihre Nominierung reagiert:

Deutscher Twitch-Streamer will im Urlaub entspannen, plötzlich klingelt das Telefon und 7 vs. Wild ruft an

Wieso werden nur Streamer als Nachrücker nominiert? Fritz Meinecke verteidigt seine Nominierungen damit, dass die Twitch-Streamer zwar keine Ahnung von Survival-Elementen haben, dafür aber das Mindset, die Motivation und die Disziplin für so ein Format mitbringen. Die Streamer seien eine witzige Ergänzung zu den Survival-Profis.

Solltet ihr eher der Feinschmecker als der Twitch-Zuschauer sein, könnte die neue Pizza-Kette von Trymacs etwas für euch sein: Twitch: Trymacs und Knossi starten ihre eigene Pizza-Kette, zum Start lässt Knossi die Hosen fallen