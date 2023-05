Deutscher Twitch-Streamer will im Urlaub entspannen, plötzlich klingelt das Telefon und 7 vs. Wild ruft an

Die Survival-Serie 7 vs. Wild startet in die dritte Season. MontanaBlack und Elotrix haben der Show bereits eine Abfuhr erteilt, weshalb der Show-Organisator Fritz Meinecke nach einem Ersatz suchte. Die glücklichen Auserwählten wurden im Urlaub überrascht und sagten kurzerhand zu.

Wer ist der Nachrücker? Fritz Meinecke überraschte den deutschen Twitch-Streamer Kevin „Papaplatte“ Teller mit einem Anruf. Der Streamer befand sich zu dem Zeitpunkt gerade in seinem Urlaub auf Madeira.

Bei den Nachrückern ging der Show-Organisator anders vor: Die vorherigen Kandidaten wurden von ihm nominiert und hatten eine Deadline, bis zu der sie eine Zusage hätten abgeben müssen. Die Nachrücker will Meinecke nun privat anfragen.

In einem Live-Stream konnten Zuschauer genau verfolgen, wie Papaplatte auf den Anruf reagiert. Die Reaktion und welche Teilnehmer schon bestätigt sind, findet ihr auf MeinMMO.

MontanaBlack hat der dritten Staffel von 7 vs. Wild eine Abfuhr erteilt.

Anfrage von 7 vs. Wild: So reagiert der Teilnehmer

Als Fritz Meinecke fragte, ob er Bock auf die Show hätte, reagierte der 26-Jährige folgendermaßen:

Ja, wir müssen’s machen. Wir müssen’s machen. Wir machen’s.

Eine ziemlich deutliche Zusage also. Doch Papaplatte wird nicht alleine in der Serie antreten: In der dritten Staffel von 7 vs. Wild kämpfen dieses Mal Zweierteams um den Sieg. Deshalb wird sein Kollege Reeze das Team komplettieren, der ebenfalls im Live-Stream zu sehen ist.

Hier das Video von Fritz mit den Reaktionen der Streamer:

Das Team will sich gebührend auf die Show vorbereiten. Reeze verspricht, dass die beiden ab sofort jeden Tag ein „Dschungel-Training“ durchführen wollen. Wenige Sekunden nach dieser Aussage öffnet er sich erst einmal ein Softgetränk. Prost!

Welche Teilnehmer sind noch dabei? Neben Papaplatte und Reeze sind die folgenden Teilnehmer für die dritte Staffel bereits bestätigt:

Gerrit und Andreas von „Naturensöhne“

Fritz Meinecke und Survival Mattin

Jens „Knossi“ Knossalla und Sascha Huber

Wie der Name der Show vermuten lässt, werden sieben Teams gegeneinander antreten. Mit der Zusage von Papaplatte und Reeze gibt es also noch drei freie Team-Slots. Bis zum Start von Season 3 müssten demnach noch sechs weitere Personen bekannt gegeben werden, die an der Show teilnehmen.

Wann findet die Show statt? 7 vs. Wild soll irgendwann in einem dreiwöchigen Block im August oder September abgedreht werden. In dieser Zeit bekommen die Teilnehmer absolutes Social-Media-Verbot. Ausstrahlung ist wahrscheinlich wieder im Dezember – dazu gibt es aber noch keine konkreten Infos.

