„Gaspedal hat geklemmt!“ – Deutsche Streamer bauen Moped-Unfall vor 20.000 Zuschauern live auf Twitch

Kevin “Papaplatte” Teller (26) und der erst 20-jährige “LetsHugo” sind gerade die absoluten Überflieger im deutschen Twitch. Aktuell sind die beiden im Urlaub auf Madeira. Dort kam es im Stream nun zu seinem Unfall.

Wer sind die beiden? Papaplatte ist ein alter Hase auf Twitch und gehört zu den größten deutschen Streamern. 2021 schaffte er es sogar auf Platz 8 weltweit.

Der luxemburgische Streamer LetsHugo ist zwar schon seit 2016 auf Twitch unterwegs, doch erst seit 2023 verzeichnet sein Kanal rasantes Wachstum. In den letzten Monaten war er bei so ziemlich jedem größeren Streaming-Event dabei, was seine Reichweite zusätzlich befeuerte.

So war er erst im März bei der “No Food”-Challenge von Twitch-Streamer Trymacs am Start und eroberte die Herzen der Zuschauer. Direkt im Anschluss machte er eine gemeinsame Wohnmobil-Tour mit Papaplatte. Jetzt sind die beiden zur großen Freude der Fans wieder gemeinsam unterwegs.

Zuschauer wollen nur den Clip sehen

Was war das für ein Unfall? In einem Stream vom 23. Mai war die Truppe rund um Papaplatte und LetsHugo gerade auf geliehenen Mopeds unterwegs. Die beiden Streamer saßen dabei gemeinsam auf einem Roller, mit Papaplatte am Steuer, als es zu dem Unfall kam.

Wie lief der Unfall ab? Beim Abbiegen bekommt der 26-Jährige die Kurve nicht richtig, fährt gegen den Bordstein und beide Streamer landen auf dem Asphalt. Ein augenscheinlich unbeteiligter Passant eilt sofort herbei, um sich zu erkundigen, ob alles in Ordnung ist.

Während Papaplatte schnell aufspringt und erklärt, sein Gaspedal habe irgendwie geklemmt, setzt sich Hugo auf den Bordstein. Offenbar ist das Moped beim Sturz auf seinen Fuß gefallen.

Geht es den beiden gut? Ja, es scheint, als seien die beiden nochmal mit dem Schrecken davongekommen. Auch der zunächst angeschlagene Hugo ist nach einigen Augenblicken wieder auf den Beinen und kann über die Aktion lachen. Kurz habe er aber schon gedacht, das sei es jetzt gewesen, meint der Streamer.

Nachdem sie sich den Roller noch einmal genau angeschaut haben, geht es auch schon weiter und die restliche Fahrt verläuft unfallfrei.

Die Zuschauer, von denen im Schnitt 20.000 den Stream verfolgten, hatten wenig Mitleid mit den Streamern: Sie fluteten den Chat “OmegaLUL”, womit Lachen ausgedrückt wird, und fragten sofort danach, ob auch ja jemand einen Clip vom Unfall gemacht hat (ja, hat jemand).

Besonders LetsHugo hatte wohl großes Glück, so glimpflich davon gekommen zu sein. Erst Anfang April verletzte sich der damals noch 19-Jährige, als er beim Völkerball-Spielen unglücklich aufkam. Das Ergebnis war ein Schlüsselbeinbruch.

