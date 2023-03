Trymacs ist gerade der meistgesehene Twitch-Streamer weltweit – Leute wollen ihn leiden sehen

Der Hamburger Maximilian “Trymacs” Stemmler (28) gehört zu den erfolgreichsten Streamern des deutschen Twitch. Derzeit ist er weltweit sogar auf der Nummer 1 – und das verdankt er einer verrückten Challenge.

Was ist das für eine Challenge? Trymacs bespaßt seine Zuschauer regelmäßig mit großen Events: Vom Boxkampf über ein Fußball-Turnier bis hin zu seiner eigenen Survival-Show.

Nun hat sich der 28-Jährige etwas besonders Fieses einfallen lassen: Gemeinsam mit 7 weiteren Streamern will er seit dem 11. März eine Woche lang nichts essen. Dabei sind die Teilnehmer rund um die Uhr auf Sendung.



Wenn ihr fasten wollt, informiert euch bitte gründlich und beratet euch gegebenenfalls mit einem Arzt. Hier bei MeinMMO liegt unsere Expertise bei Games und allem drumherum, nicht im medizinischen Bereich. Nahrungsentzug kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie Kreislaufproblemen, Kopfschmerzen, Muskelkrämpfen und vorübergehenden Sehstörungen führen (via inFranken ).Wenn ihr fasten wollt, informiert euch bitte gründlich und beratet euch gegebenenfalls mit einem Arzt.

Zusätzlich zum Verzicht auf Nahrung stellen sich die Streamer zahlreichen Aufgaben und werden von Gästen mit köstlich duftenden Speisen gequält. Das Ganze nennt sich “No Food Challenge” und läuft derzeit auf dem Twitch-Kanal von Trymacs.

Die Challenge ist nicht ungefährlich: Bereits 3 Teilnehmer sind wegen gesundheitlicher Bedenken ausgeschieden (Stand: 17. März, 14:15).

Hunger-Challenge macht Trymacs zur Nummer 1 weltweit

Was hat Trymacs jetzt geschafft? Der Hamburger ist derzeit der meistgesehene Twitch-Streamer weltweit. In der Kategorie der Watchtime schlägt er mit 3.407.049 gesehenen Stunden in 7 Tagen sogar englisch- und spanischsprachige Streamer (via sullygnome).

Warum ist die Challenge so erfolgreich? Das hat einen ganz einfachen Grund: Wenn man Kanäle nach Watchtime bewertet, haben diejenigen einen Vorteil, die viel auf Sendung sind. So landet ein Streamer wie Marcel “MontanaBlack” Eris, der zwar viele Zuschauer hat, nach gesehenen Stunden nur auf Platz 7, weil er deutlich weniger streamt als die Konkurrenz (via sullygnome).

Zum Erfolg der “No Food Challenge” tragen aber auch noch andere Faktoren bei:

Starpower: Trymacs hat verschiedene Gäste zu seiner “No Food Challenge” eingeladen. Besonders MontanaBlack hat offenbar Spaß daran gefunden, die Teilnehmer zu quälen und schaut so ziemlich jeden Tag vorbei (via YouTube). Und Monte bringt offenbar auch noch seine eigenen Zuschauer mit, die es genießen, ihn mal außerhalb seines Streaming-Kellers zu sehen.

Abwechslung: Die Challenge selbst ist durch die Gäste und verschiedene Mini-Spiele abwechslungsreich gestaltet. Zusätzlich stellt auch das Event selbst eine Abwechslung vom üblichen Trott auf Twitch dar: So erklärte MontanaBlack, das sei nicht bloß ein weiteres Fußball-Event, sondern einzigartig und kreativ (via YouTube).

Schadenfreude: Die kommt natürlich auch nicht zu kurz. Content Creator scheinen oft ein ziemlich angenehmes Leben zu haben, vielleicht macht es deshalb vielen Spaß, sie einmal leiden zu sehen. So schreibt ein Zuschauer auf YouTube, das Event zu sehen, während man selber esse, sei besonders befriedigend (via YouTube).

Aktuell sind noch 5 Streamer im Rennen, denen die Anstrengung mittlerweile deutlich anzusehen ist. Sie berichten von Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren und Abgeschlagenheit. Es bleibt abzuwarten, wer bis zum Ende durchhält.

Die “No Food Challenge” ist nicht das einzige, was aktuell für hohe Zahlen auf Twitch sorgt. Auch bei den Damen spielen die deutschen Streamerinnen aktuell ganz oben mit. Die 23-jährige HoneyPuu verfiel Anfang des Jahres dem Minecraft-Fieber und wurde damit zur meistgesehenen Streamerin weltweit:

