Twitch-Streamer rund um Trymacs wollen eine Woche lang nichts essen, nach 3 Tagen muss der Notarzt kommen

Trymacs stellte sich bereits in seiner Survival-Show “Nerd in the Dirt” ziemlich fiesen Challenges. Bei einer davon ging es wirklich unappetitlich zu. Rückblickend konnte der Streamer selbst kaum fassen, worauf er sich eingelassen hatte:

Wie geht es dem Streamer jetzt? Bereits kurz nach der ersten Story folgte ein Update, in dem BreitenBerg genüsslich in ein Stück Pizza beißt. Darin heißt es, man habe viel Respekt vor der Leistung des Streamers, der bis dahin allen Versuchungen widerstanden hatte.

Kurz nach Mitternacht meldete sich Trymacs schließlich per Instagram-Story: Die Teilnehmer seien eigentlich schon schlafen gegangen, plötzlich habe BreitenBerg jedoch nicht mehr richtig atmen können, habe nur noch schwer Luft bekommen und soll sich erbrochen haben (via Twitch ).

Was ist das für eine Challenge? Trymacs, der regelmäßig besondere Events für seine Zuschauer plant, hat sich mal wieder etwas Besonderes einfallen lassen: Gemeinsam mit 7 anderen Streamern, darunter sein Bruder, will er eine Woche komplett auf Nahrung verzichten. Seid dem 11. März läuft das Event.

Der Twitch-Streamer Maximilian “Trymacs” Stemmler (28) stellt sich derzeit mit 7 Streaming-Kollegen einer einwöchigen “No Food Challenge”. In dieser Zeit dürfen die Teilnehmer nichts essen und werden zusätzlich von Gästen in Versuchung geführt. Nach 3 Tagen ist der erste Kandidat raus.

