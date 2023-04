Twitch: Deutsche Streamer spielen Völkerball bei Event – 19-Jähriger landet im Krankenhaus, muss operiert werden

Bei einem Event von Red Bull haben über 30 deutsche Streamer Dodgeball (Völkerball) gegeneinander gespielt, dabei verletzte sich der 19-jährige LetsHugoTV. Das Ganze wurde auf Twitch übertragen.

Was war das für ein Event? Red Bull hat am 06. April ein Event veranstaltet, bei dem insgesamt über 30 Streamer in verschiedenen Teams eine spezielle Dodgeball-Variante gegeneinander spielten.

Ausgetragen wurde das Event in Hamburg, wo laut Red Bull rund 2.000 Zuschauer vor Ort waren. Außerdem gab es einen Livestream auf Twitch.

Insgesamt spielten vier Content-Creator-Teams um den Turniersieg. Jedes Team hatte einen Captain (Gnu, Papaplatte, Amar und Rewinside). Neben den Kapitänen waren zahlreiche Streaming-Größen wie EliasN97, Maxim, HoneyPuu und Trymacs dabei.

Im Halbfinale des Turniers trafen das Team von Papaplatte und das Team von Rewinside aufeinander, als sich LetHugoTV plötzlich verletzte.

19-Jähriger bricht sich das Schlüsselbein

Wer hat sich verletzt? Während des Halbfinales hat sich der 19-jährige Streamer „LetsHugoTV“ verletzt, als er einem Ball ausgewichen und unglücklich aufgekommen ist. Hugo blieb am Boden und schrie vor Schmerzen.

Später meldete sich der Streamer via Twitter aus dem Krankenhaus. Er habe sich das Schlüsselbein gebrochen und müsse in Luxemburg operiert werden, wie er auf Instagram in einer Story verrät (Storys sind zeitlich begrenzt verfügbar).

Wie es zu der Verletzung kam, seht ihr in einem Clip auf Twitch:

LetHugoTV ist aktuell der am schnellsten wachsende deutsche Streamer auf Twitch. Sein Kanal wuchs in der vergangenen 30 Tage um 603 % und er sammelte über 140.000 neue Follower (via SullyGnome).

Hugo war auch bei der „No Food Challenge“ von Trymacs dabei – einem Event, bei dem acht Streamer sieben Tage lang nichts essen durften.

Hugo selbst musste jedoch am fünften Tag auf Anraten des betreuenden Arztes abbrechen. Bereits am dritten Tag war der Notarzt wegen eines anderen Teilnehmers vor Ort.

