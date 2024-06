„Bereue es jetzt schon” – Gronkh schaut sich 20 Jahre alte Teenie-Fußballserie an und ist entsetzt

Gronkh sah kürzlich in einem Twitch-Stream auf Drängen seiner Zuschauer Videos zur Filmreihe Die Wilden Kerle an, obwohl er sich außerhalb der Zielgruppe sah und seine Entscheidung schnell bereut.

Was hat Gronkh sich angesehen? Gronkh hat in einem Stream mehrere Videos zu den einzelnen Teilen der Filmreihe Die Wilden Kerle angesehen. Bis dato war ihm der Inhalt der Filme nicht bekannt, da er, wie er sagt, bei der Veröffentlichung bereits außerhalb der Zielgruppe war.

Seine Entscheidung, mehr über die Filme zu erfahren, bereut er jedoch innerhalb kürzester Zeit und erlebt beinahe einen peinlichen Fremdscham-Moment.

Ich bin überhaupt nicht in der Zielgruppe

Warum bereut Gronk es? Ursprünglich hatte Gronkh gar nicht geplant, sich die Videos zu den Filmen der Die Wilden Kerle -Reihe anzusehen, wurde jedoch von seinem Chat in seinem Twitch-Stream dazu überredet.

Während der Videos bricht Gronkh oft in verzweifeltes Gelächter aus und scheint viele Szenen als sehr unangenehm zu empfinden. Mehrfach betont er, dass er überhaupt nicht die Zielgruppe für diese Filme sei.

Vor allem die musikalischen Einlagen scheinen Gronkh wenig angetan zu haben, sodass er in seinem YouTube-Video sagt, dass er KI-Songs doch manchmal besser finden würde .

Reaktionen aus der Community: Viele Zuschauer scheinen sich gemeinsam mit Gronkh fremdzuschämen. Andere wiederum sind spaßeshalber entsetzt darüber, wie er über die Kindheitserinnerungen vieler spricht.

So kommentieren einige Nutzer unter einem Video auf YouTube:

patrickhaeusler schreibt: Dass ihn ausgerechnet Mad Max für Kinder so fertig macht…

schadowking447 meint: Wir schauen gerade unsere Kindheit an, wie sie sich über den anderen Teil unsererer Kindheit lustig macht. 10/10 ich liebe es.

Don_Wolle kommentiert: In den letzten Jahren hab ich nicht so viel cringe angeschaut wie in den letzten Tagen xD

