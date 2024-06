Twitch-Streamer Gronkh mag das neue inoffizielle Siedler so sehr, dass er jetzt im Spiel ist – Und die Leute lieben es

Der bekannte Twitch-Streamer Gronkh hat eine neue Sprecherrolle im Spiel „Pioneers of Pagonia” übernommen. Dabei spricht er nicht nur gewöhnliche Dialoge ein, sondern auch ein alter Running Gag aus seinen Let’s Plays findet darin Platz.

Der deutsche Twitch-Streamer Gronkh hat sich in den letzten Jahren auch als Synchronsprecher etabliert. Seine markante Stimme, bekannt aus zahlreichen Livestreams und Let’s Plays, hat bereits in mehreren Filmen und Videospielen ihren Platz gefunden.

Nun hat der Streamer eine neue Sprecherrolle im kürzlich veröffentlichten Spiel „Pioneers of Pagonia“ übernommen.

Was ist das für ein Spiel? „Pioneers of Pagonia“ ist ein Aufbauspiel mit Elementen einer Wirtschaftssimulation und eines Strategiespiels. Entwickelt von Envision Entertainment unter der Leitung von Volker Wertich, einem der Urväter der Siedler-Reihe, zielt das Spiel darauf ab, viele Siedler-Fans glücklich zu machen.

Seit dem 13. Dezember 2023 im Early Access, kombiniert es traditionelle Gameplay-Elemente mit innovativen Neuerungen. Maurice Weber, ein renommierter Experte für Aufbauspiele, sieht großes Potenzial in diesem Titel und ist überzeugt, dass er die Erwartungen der Fans übertreffen könnte.

Gronkh als Stimme im neuen Mining-Update

Wie wurde der Streamer in das Update integriert? Am 6. Juni 2024 überraschten die Entwickler von „Pioneers of Pagonia“ ihre Fans mit einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform X. In diesem Beitrag stellten sie das neue Mining-Update mit einem kleinen Trailer vor, das am 25. Juni 2024 erscheinen wird.

Besonders spannend für die Fans: In diesem Trailer ist auch Gronkh zu hören, der verschiedene Geräusche für einen Geologen eingesprochen hat. Von Summen über kleine Liedchen bis hin zu Pfeifen und verschiedenen Ausrufen wie „Ah“ und „Oh“ – Gronkhs Stimme ist in vielen Details des Spiels präsent.

Das Highlight des Updates war jedoch ein Part, in dem der Geologe ein bestimmtes Liedchen trällert: „Kohle, Kohle, Kohle“.

Die Herkunft des Liedes „Kohle, Kohle, Kohle“

Welchen Ursprung hat dieser Running Gag? Das Lied „Kohle, Kohle, Kohle“ entstand während Gronkhs Minecraft-Let’s-Plays.

Dieser Song wurde schnell zu einem Running Gag und blieb vielen Fans im Gedächtnis (via Gronkh-Wiki). Die Szene aus Folge 49 seiner Minecraft-Serie wurde besonders bekannt: Während Gronkh über die Map schlenderte, entdeckte er eine Höhle und begann sofort, Kohle abzubauen. Dabei sang er:

Kohle, Kohle, Kohle – Kohle, Kohle, Kohle!

Kohle, Kohle, Kohle – Kohle, Kohle, Kohle!

Coole Kohle – la, la, la!

Coole Kohle – tralala!

Kohle, Kohle, Kohle – Kohle, Kohle, Kohle!

Kohle, Kohle – Kohle, Kohle, Kohle!

Kohle, Kohle, Schubdiduu…

Nun hat dieser legendäre Kohlesong auch seinen Weg in „Pioneers of Pagonia“ gefunden und sorgt dort für einen witzigen und nostalgischen Moment für alle, die Gronkhs Streams kennen und lieben.

„Das ist das, was man sich von Siedler eigentlich erwartet“

Warum mag der Streamer das Spiel? Gronkh war schon immer ein großer Fan der Siedler-Reihe. Deshalb war er besonders begeistert, als er erfuhr, dass Volker Wertich, einer der Urväter der Siedler-Reihe, an der Entwicklung von „Pioneers of Pagonia“ beteiligt ist.

Bei der Vorstellung des Spiels, als er live in einem Stream auf den Trailer reagierte, äußerte Gronkh seine Vorfreude deutlich. Er sagte, dass „Pioneers of Pagonia“ das Spiel sein könnte, das man sich eigentlich von Siedler erwartet hatte.

Während des Streams listete er begeistert einige der Gebäude auf, die ihm vertraut vorkamen, und ergänzte dazu: „Ich sehe Wege, ich sehe die Siedler hier überall herumlaufen, mit Kistchen. Da sind Träger, da sind sogar Leute, die sich unterhalten. Das ist das, was man sich von Siedler eigentlich erwartet. Da hinten sehe ich auch noch Bauernhöfe.“

Die Bewertungen von Pioneers of Pagonia auf Steam sind zu 84 % „Sehr positiv".