„Null aussagekräftig“ – Gronkh erklärt, warum man Reviews auf Steam mit Vorsicht genießen sollte

In einem Twitch-Stream reagierte Gronkh auf ein Video von Maxim, das negative Steam-Reviews thematisierte. Gronkh stimmte Maxim zu und betonte, dass Steam-Bewertungen oft wenig aussagekräftig seien.

Was meint Gronkh damit? Gronkh reagierte in einem seiner Twitch-Streams auf ein Video von Maxim. Darin thematisierte der YouTuber negative Reviews auf Steam. Eine Problematik, die er aufzeigt, sei, dass sobald ein Spiel als ausgeglichen angezeigt wird bei Steam, viele Spieler es nicht mehr spielen wollten.

Gronkh scheint der Meinung von Maxim zuzustimmen und sagt in seinem Stream selbst, dass Steam-Reviews null Aussagekraft hätten. Ein konkretes Beispiel sei das neue Spiel der Ori-Entwickler, No Rest for the Wicked. Zum Zeitpunkt des Videos von Maxim auf YouTube war das Spiel noch als ausgeglichen auf Steam eingestuft.

Den Trailer zu No Rest for the Wicked seht ihr hier:

Du kannst eine Suppe auch mit dem Akkuschrauber essen

Warum sollte das Spiel zu Unrecht kritisiert worden sein? Maxim und auch Gronkh sehen beide ein, dass das Spiel einige Punkte habe, die kritikwürdig seien, wie beispielsweise Probleme mit den FPS.

Andere scheinen für beide keinen Sinn zu machen. Allen voran der Grund, dass das Spiel für den Controller ausgelegt sei. Maxim beschreibt hierbei, dass man ja auch eine Suppe mit einem Akkuschrauber essen könne, mehr Spaß mache es jedoch mit einem Löffel.

Dasselbe gelte auch für Spiele, die für den Controller ausgelegt seien. So mache No Rest for the Wicked mehr Spaß mit dem Controller, sei jedoch nur eine Nettigkeit vom Entwickler, dass man es auch mit Maus und Tastatur spielen könne.

Gronkh scheint diese Meinung zu unterschreiben, da auch er immer einen Controller an seinem Schreibtisch habe, falls er mal ein Spiel spiele, welches für den Controller ausgelegt sei.

Zusammenfassend scheint Gronkh es bedauerlich zu finden, dass gerade dieses Spiel mit negativen Bewertungen zu kämpfen hat, obwohl es ihm doch Spaß gemacht hat. Aus diesem Grund appelliert er an seine Zuschauer, nicht immer blind auf Steam-Bewertungen zu vertrauen.

Reaktionen aus der Community: Die Meinungen zu dem Thema scheinen in Gronkhs Community gemischt anzukommen. Schon während seines Streams schreiben einige Nutzer, dass sie sich teilweise Spiele nicht kaufen, sobald die Bewertung auf Steam als ausgeglichen angegeben ist. Viele weitere scheinen es jedoch ähnlich wie Gronkh zu sehen.

Unter seinem Video auf YouTube schreiben einige Nutzer zu dem Thema:

ShizuNeko schreibt: Ich schaue zwar auf Reviews, wenn allerdings ausgeglichen dort steht, schau ich meistens auf YouTube nach Videos zu dem Game und entscheide dann selber, ob es mir gefällt oder nicht. Ich lasse mich nicht nur von den Reviews irgendwelcher Menschen beeinflussen.

evocatus8 kommentiert: Egal wie die Steam Reviews bei einem Spiel stehen, ich schaue mir Gameplay Videos an und spiele es immer unterhalb von 2 Stunden damit ich eine Rückerstattung bekomme von Steam wenn dass Game mir wirklich nicht zusagt!

lucara merkt an: Ich fand Reviews allgemein schon immer schwierig, weil mMn viele Leute allgemein zu hoch bewerten. Zum Beispiel denke ich, ne 5/10 ist nicht schlecht! Eine 5/10 ist ok… not great, not terrible. Aber das, was der Kollege da geschrieben hat, geht gar nicht.