Neues Action-RPG möchte das Genre verändern, erinnert mit dem Gameplay mehr an Dark Souls als an Diablo

No Rest For The Wicked ist der Name eines neuen Action-RPG des Studios hinter den Ori-Spielen. Doch anders als zunächst vermutet, orientiert sich das Spiel weniger an Genre-Platzhirschen wie Diablo, sondern vielmehr an den knüppelharten Kämpfen von Dark Souls.

Um welches Spiel geht es? No Rest For The Wicked ist ein kommendes Action-RPG der Moon Studios. Der österreichische Entwickler ist vor allem für die Metroidvania-Spiele Ori And The Blind Forest, sowie den Nachfolger Will Of The Wisps bekannt.

Beide wurden von der Spiele-Presse gelobt. Der zweite Teil steht bei Metacritic sogar auf 90 Punkten. Umso höher ist die Erwartungshaltung angesichts des neuen Spiels.

In einem Beitrag von IGN gaben die Entwickler nun näheres zum Gameplay des düsteren und atmosphärischen Spiels bekannt. Es erinnert dabei weniger an Action-RPGs wie Diablo oder Path of Exile, sondern mehr an Dark Souls. Das ist laut den Entwicklern so gewollt, und ein Versuch, das Genre in eine neue Richtung zu bringen.

Taktische Kämpfe statt wilder Spam

Wie wird sich das Action-RPG spielen? Schon bei der Genre-Bezeichnung denken die meisten vermutlich an wilde, oftmals unübersichtliche Kämpfe aus der Iso-Perspektive. Zumindest die Kamera-Perspektive gibt es auch in No Rest For The Wicked.

Bei den Kämpfen sieht es aber anders aus. Ganz bewusst orientiert sich das Team rund um Creative Director Thomas Mahler an Vorbilder wie Dark Souls oder Monster Hunter.

Das Gameplay soll sich persönlicher und konzentrierter anfühlen als in Diablo und Co. Jede Aktion soll zählen und wohlüberlegt sein. Wildes Spammen von Fähigkeiten wird es nicht geben. Das wird auch dadurch begünstigt, dass nicht Heerscharen von Gegner gleichzeitig auf den Spieler zustürmen. Stattdessen findet man sich häufig in Einzelkämpfen wieder.

Jeder Angriff soll sich wuchtig anfühlen. Deshalb zählt das Team auch Kampfspiele mit all ihren Kombos zu den Einflüssen. Dank verschiedener Runen, die man im Spiel finden kann, schaltet man zudem „wirklich verrückte Moves“ frei. Aufgrund der Iso-Perspektive sind die dann auch besser kontrollierbar. Das gilt übrigens auch für die Angriffe der Gegner.

Mit einer Vielzahl an Schwertern, Dolchen oder Bögen zieht man nämlich gegen herausfordernde Gegner in den Kampf. Ähnlich wie in Dark Souls hat man eine Ausdauerleiste, die dafür sorgt, dass wir nicht pausenlos auf die Gegner eindreschen können. Je besser man spielt, desto schneller füllt sich zudem die sogenannte „Fokus-Anzeige“, eine Ressource, mit der wir anschließend die mächtigen Runenangriffe loslassen können.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Im Gameplay-Video erhaltet ihr einen guten Eindruck vom Spiel.

Die Bosse sollen euren Herzschlag erhöhen

Was zeigt das Gameplay sonst noch? Im Video von IGN ist außerdem der erste Bossgegner des Spiels zu sehen. An ihm zeigt sich die Parallele zu Dark Souls ganz besonders. Der Spieler ist dazu gezwungen, die Angriffe des Gegners zu lernen, auszuweichen und den passenden Augenblick abzuwarten, um selbst anzugreifen. Jeder Fehler kann den Tod bedeuten.

Die Entwickler meinen dazu:

Wir wollen, dass dein Herzschlag so hoch wie möglich ist. Wir wollen, dass du das Gefühl hast: Wie soll ich das nur schaffen? Wie soll ich ihn besiegen? Das ist unerbittlich. Das ist unmöglich. Und dann, nach und nach, ist es wie ein Puzzle, das man löst, und man fühlt sich gestärkt. Gennadiy Korol (Co-Founder Moon Studios) via IGN

Der Nervenkitzel und das anschließende Gefühl, etwas geschafft zu haben, ist den Entwicklern sehr wichtig. Freunde von düsteren Action-RPGs der etwas anderen Art sollten das Spiel im Blick behalten. Und auch für Fans der Souls-Spiele könnte No Rest For The Wicked ein heißer Tipp sein.

Im Rahmen eines Entwickler-Streams am 1. März werden wir hoffentlich noch mehr über das Spiel und seine Kämpfe erfahren. Anschließend wird im zweiten Quartal 2024 der Early Access starten. Ein anderes, neues Action-RPG, das Diablo wesentlich näher ist, startet heute.