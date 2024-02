Steam: Die neue Konkurrenz für Diablo 4 verlässt nach 5 Jahren den Early Access, bringt 2 neue Unterklassen zum Release

Das Action-RPG Last Epoch verlässt morgen, am 21. Februar, den Early Access. Zum 1.0 Release erhält das Spiel noch einmal eine ganze Liste an Neuerungen. Worauf ihr euch genau freuen könnt, erfahrt ihr hier.

Was ist das für ein Spiel? Last Epoch ist ein Action-RPG und macht damit Genre-Größen wie Diablo 4 oder Path of Exile Konkurrenz. Dabei muss sich das Spiel des Indie-Entwicklerstudios Eleventh Hour Games aber keineswegs verstecken. Es bietet einen wunderbaren Mittelweg mit mehr Tiefe als das aktuelle Diablo 4, aber weniger Komplexität als das umfangreiche Path of Exile.

Last Epoch startete bereits im April 2019 in den Early Access. Fast fünf Jahre später erscheint nun die 1.0 Version, die zum finalen Release noch einmal einiges umkrempelt.

Mehr Varianz bei der Klassenauswahl

In Last Epoch habt ihr die Wahl zwischen 5 Klassen mit je 3 Unterklassen, insgesamt also 15 Möglichkeiten. Zwei dieser Unterklassen, auch Meisterschaftsklassen genannt, kommen mit dem 1.0 Patch neu ins Spiel:

Die Falknerin ist eine Meisterschaft der Schurkin. Die Klasse ist darauf spezialisiert, Feinde in explosive Fallen zu locken und kämpft dabei stets an der Seite ihres treuen Gefährten, einem Falken.

Die Hexenmeisterin ist eine Spezialisierung der Akolythin. Sie nutzt verbotene Magie, um ihre Feinde mit Flüchen zu versehen und ins Unheil zu stürzen.

Zusätzlich erhalten auch zwei der bereits vorhandenen Klassen neue beziehungsweise überarbeitete Fähigkeiten, die zusätzliche Möglichkeiten bieten.

Primalist: Gathering Storm

Primalist: Tempest Strike (überarbeitet)

Wächter (Paladin): Healing Hands

Die neue Schurken-Meisterschaft: Falkner Die neue Akolyth-Meisterschaft: Hexenmeister

Neues System soll jeden glücklich machen

In einem Action-RPG möchte man nicht nur leveln, sondern auch ordentlich looten. Wie das Loot-System genau aussehen soll, hängt vom persönlichen Geschmack jedes Spielers ab. Die Lösung von Last Epoch: jeder Spieler kann einfach selbst wählen, wie er es gerne hätte.

Sobald ihr die Stadt Maj’Elka erreicht, könnt ihr euch einer von zwei Fraktionen anschließen. Diese Wahl beeinflusst, wie ihr am einfachsten an wertvollen Loot herankommt.

Circle of Fortune: Tretet ihr dieser Fraktion bei, erhöht sich die Chance auf Item-Drops. Prophecies helfen euch außerdem dabei, wertvolleren Loot zu finden. Perfekt für jeden, der keine Lust auf den Handel mit Mitspielern hat.

Merchants’s Guild: Mitglieder der Handelsgilde erhalten die Möglichkeit, Items über den Bazaar oder direkt mit anderen Spielern zu handeln.

Sammelt ihr genug Ansehen bei einer Fraktion, steigt ihr dort im Level auf und erhaltet jeweils passende Boni. Ihr könnt die Auswahl der Fraktion übrigens jederzeit ändern, ohne den Fortschritt dort zu verlieren.

Ein höheres Fraktions-Level erhöht die Boni.

Weitere Features? Das Fraktionssystem ist jedoch nicht die einzige neue Mechanik, die in Patch 1.0 eingeführt werden soll.

Resonances: Bisher konnten Items in Last Epoch nur an andere Spieler verschenkt werden, wenn diese beim Fund mit dabei waren. Spielt ihr lange genug mit einem Spieler zusammen, habt ihr nun die Chance, Resonance zu finden. Diese Ressource erlaubt es euch, alle Items einer bestimmten Seltenheit zu verschenken – allerdings nur an den Spieler, durch den ihr die Resonance erhalten habt.

Cycles: Mit den Cycles führt Last Epoch ein klassisches Season-System ein. Mit jedem großen Update wird eine neue Season gestartet, an der nur mit neuen Charakteren teilgenommen werden kann. Ist die Season beendet, gibt es ein finales Ranking. Die Charaktere können dann als Legacy-Charakter weitergespielt werden.

Außerdem erhält das Spiel einen gesonderten Offline Modus sowie vollen Controller Support.

Auch das Endgame ist nicht sicher

Neben diesen Neuerungen werden in Patch 1.0 auch alte Mechaniken überarbeitet. Dazu zählt vor allem ein Rebalancing des Endgames.

Um das Engame konstanter und weniger chaotisch zu gestalten, wurden einige Anpassungen vorgenommen. Gegner auf hohen Leveln haben nun mehr Leben und die Verderbnis wurde erhöht. Dafür skalieren Monolith-Modifikatoren nicht mehr mit Verderbnis, ihr Dauer wurde verkürzt und Modifikationen von Dungeons und Arenen wurden generell abgeschwächt.

Weiterhin erwarten euch viele kleine Verbesserungen und Inhalte:

Verbesserte Licht- und Schatteneffekte

Dynamischere Umgebung durch Wetter- und Jahreszeitenwechsel

Überarbeitung der Charakteranimationen und Menüs

Neue Cinematics

Neue Gegner

Neue Items

Bug Fixes

Habt ihr Last Epoch bereits gespielt? Und auf welche Neuerung freut ihr euch besonders? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

