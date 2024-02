Neue Konkurrenz für Diablo 4 auf Steam ist schon vor Release ein Hit – Doch das macht manchen Spielern Sorgen

Last Epoch ist ein neues Action-RPG auf Steam, das Diablo 4 Konkurrenz machen will. Es befindet sich seit 2019 im Early Access und soll noch in diesem Monat erscheinen. Bereits vor Release feiern die Entwickler eine Million verkaufter Einheiten mit der Community.

Um welches Spiel geht es? Last Epoch ist ein neues Action-RPG, das dem Genre seinen ganz eigenen Zeitreise-Twist verpasst. Zusammen mit Path of Exile und Torchlight gehört es zu den wohl besten Alternativen zu Diablo 4.

Seit 2019 befindet sich Last Epoch im Early Access und konnte in dieser Zeit eine Wertung von 85 % auf Steam sichern. Der finale Release steht am 21. Februar 2024 bevor. Doch schon jetzt kann das Spiel einen besonderen Meilenstein feiern.

Last Epoch: Das ARPG zeigt Klassen, Kämpfe und Herausforderungen im Launch-Trailer

Spieler hoffen, dass Last Epoch Vorkehrungen für seinen Erfolg trifft

Welchen Meilenstein hat Last Epoch geknackt? Am 9. Februar 2024 feierten die Entwickler im offiziellen Forum des Spiels, dass sich Last Epoch bereits vor Release der Version 1.0 bereits 1 Million-mal verkauft hat.

In einem Text bedankt sich das Team bei allen Spielern, die Last Epoch im Early Access getestet, Theorien erforscht, Fehler gemeldet, ihre Erfahrungen geteilt und Spaß daran gehabt haben. Man wolle sich zwischen der harten Arbeit am Release die Zeit nehmen, diese Errungenschaft mit der Community zu teilen.

Die besagten Spieler reagieren ihrerseits mit Glückwünschen. Einige der Reaktionen haben wir hier für euch zusammengestellt:

Irrelevant ist optimistisch: „Wenigstens wissen wir, dass [Last Epoch] die Zahlen im Auge behält, sodass wir genug Serverleistung bekommen, um den anfänglichen Hype zu abdecken.“

TheRealKraggy findet: „Ein wahrhaft verdienter Meilenstein für ein Beispiel für das Beste in der ‘Early Access’-Entwicklung eines Spiels, das es verdient, noch besser zu werden.“

DrGameDOOM ist eher besorgt: „Ich hoffe, eure Server werden damit klarkommen, weil ich ein etwas schlechte Gefühl habe, dass das ein Wolcen 2.0 sein könnte. Also bitte stellt sicher, dass eure Server bereit dafür sind.“

Offenbar fürchten einige Spieler, dass Last Epoch ein ähnliches Schicksal erwarten könnte, wie das ARPG Wolcen: Lords of Mayhem. Das erschien im Februar 2020 und stürmte mit bis zu 127.500 gleichzeitigen Spielern die Steam-Charts. Doch es kämpfte von vornherein mit Problemen und schon im März waren 95 % der Spieler weg.

Dieser Meilenstein von einer Million verkauften Einheiten dürfte Last Epoch einen Schritt näher an sein erklärtes Ziel bringen. Denn wie Game Director Judd Cobbler kürzlich in einer Pressemitteilung ankündigte, will das neue Hack & Slay nicht einfach in der Versenkung verschwinden: Steam: Last Epoch will ein „Action-RPG für die Ewigkeit“ werden