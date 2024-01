Steam: Last Epoch will ein „Action-RPG für die Ewigkeit“ werden – „Diablo 4“-Rivale zeigt seine Welt im Trailer

Last Epoch ist seit 2019 im Early Access auf Steam. Am 21. Februar 2024 feiert das ARPG seinen vollständigen Release auf Steam. Ein neuer Launch-Trailer soll Vorfreude machen.

Was ist das für ein Spiel? Last Epoch ist ein Action-RPG, das sich mit einer besonderen Zeitreise-Mechanik von der Konkurrenz wie Diablo 4 abhebt. Es befindet sich seit 2019 im Early Access und verkaufte sich in dieser Zeit bereits über eine Million Mal.

In einer Pressemitteilung sagt Judd Cobbler, der Game Director von Last Epoch: „Da wir in erster Linie Fans des Genres sind, haben wir uns immer eng an unsere Community gehalten und versucht, ihre Bedürfnisse und Wünsche zu berücksichtigen, während wir ein Action-RPG für die Ewigkeit entwickelt haben.“

Zum bevorstehenden vollständigen Release am 21. Februar 2024 veröffentlichen die Entwickler jetzt einen Launch-Trailer, der Spielern die Geschichte und die Spielwelt vorstellen, sowie einen Einblick in die verschiedenen Klassen, Kämpfe und Herausforderungen gewähren soll.

Ihr könnt euch den Trailer hier ansehen:

Last Epoch: Das ARPG zeigt Klassen, Kämpfe und Herausforderungen im Launch-Trailer

Spieler sollen aus 3 Editionen wählen können

Wie viel wird Last Epoch kosten? Das ARPG wird in drei verschiedenen Versionen erhätlich sein, die zwischen 34 und 65 Euro kosten. Die Deluxe- und Ultimate-Edition sollt ihr ab heute auf Steam vorbestellen können. Was die Editionen beinhalten, seht ihr hier:

Standard Edition – 34,99 €: Beinhaltet das Basis-Spiel, wie es auch bereits während dem Early Access auf Steam erhältlich war. Außerdem erhalten Käufer das exklusive Pet „Golden Guppy“.

Deluxe Edition – 49,99 €: Neben dem „Golden Guppy“ enthält die Deluxe Edition den kompletten Soundtrack des Spiels als digitalen Download und 50 Epoch Points. Außerdem enthalten sind ab dem 21. Februar das Pet „Adolescent Chronowyrm“, das kosmetische Rüstungsset „Fallen Ronin“ und das Portal „Firefly’s Refuge“.

Ultimate Edition – 64,99 €: Neben den kosmetischen Gegenständen und dem Soundtrack der Deluxe Edition enthält die Ultimate Edition 100 Epoch Points und schaltet ab dem 21. Februar das kosmetische Rüstungsset „Temporal Guardian“, die Pets „Twilight Fox“ und „Adult Chronowyrm“ und das Portal „Celestial Way“ frei.

Was ist, wenn ich Last Epoch schon besitze? Wer Last Epoch bereits sein Eigen nennt, der kann auf Steam auf die Deluxe- oder Ultimate-Edition upgraden.

Als zusätzlicher Bonus für die Spieler soll es ab dem 22. Februar einzigartigen Loot in Form von Twitch-Drops geben. Dafür sollten Fans die „Last Epoch“-Kategorie auf Twitch besuchen. Das Angebot an Streamern könnte reichhaltig sein, denn: Einer der größten Twitch-Streamer zu Diablo 4 wechselt, sagt: Last Epoch werde das nächste große ARPG