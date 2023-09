Einer der größten Twitch-Streamer zu Diablo 4 wechselt, sagt: Last Epoch werde das nächste große ARPG

Raxxanterax ist eine der bekannten Größen im ARPG-Genre und in Diablo 4. Auf seine Tipps bauen regelmäßig tausende Zuschauer auf YouTube und Twitch. Jetzt sagt der Streamer: Diablo 4 ist für ihn keine Option, zumindest nicht in der nächsten Zeit. Er werde sich nun Last Epoch widmen.

Wer ist der Spieler?

Raxxanterax steht aktuell auf Platz 3 der meistgesehenen Streamer zu Diablo 4 auf Twitch in den letzten 30 Tagen (Stand 23. September, via sullygnome).

Der Streamer ist vor allem für seine enorm tiefgehende Expertise bekannt. Seine Einschätzungen etwa sind maßgeblich für die Erstellung der Tier List mit den besten Klassen in Diablo 4.

In Diablo ist Raxxanterax schon seit Jahren ein bekannter Stützpfeiler. Zu Diablo 3 hat er etwa gezeigt, wie sich der härteste Content in kurzer Zeit meistern lässt.

Das sagt Raxxanterax zu Diablo 4: In einem neuen Video auf YouTube spricht Raxxanterax über seine Einstellung gegenüber Diablo 4. Er sagt, das Spiel biete für Spieler wie ihn einfach nicht genug – also für alle, die sich wirklich tief in den Content stürzen wollen.

Man könne zwar bis Level 100 grinden, danach gebe es aber so gut wie nichts im Endgame zu tun. Uber-Lilith sei kaum noch eine Herausforderung und nichts Besonderes mehr, ein Alptraum-Dungeon auf Stufe 100 ebenfalls nicht.

Für Casuals sei Diablo 4 sicherlich immer noch hervorragend. Wer nicht viel Zeit in das Spiel stecken kann oder will, komme auf seine Kosten mit der Kampagne und dem Grind bis Level 70 oder 80. Danach sei aber Schluss.

Raxxanterax meint, dass Diablo 4 noch ein weiteres Jahr an Entwicklung gebraucht hätte. Die Basis sei gut, es fehle nur an Füllmaterial. Nun hofft er darauf, dass die Inhalte noch nachträglich kommen und will sich in der Zwischenzeit anderen Projekten widmen. Sein aktueller Plan ist Last Epoch.

Hier seht ihr die neuste Klasse von Last Epoch im Trailer:

„Mir geht’s darum, Leuten etwas beizubringen – In Diablo 4 gibt’s nichts beizubringen“

Der Streamer sagt, er wolle auf jeden Fall Content Creator bleiben, vor allem, weil er gerne Wissen weitergebe. In Diablo 4 könne er das nicht, weil es nichts zu lehren gebe. Darum wolle er sich nun in Last Epoch einfuchsen:

Ich mag es, Guides zu machen. Ich mag es, zu wissen, worüber ich spreche. Ich will 100-Mal auf Level 100 leveln, damit mein Level Guide einer der besten ist, wenn nicht der beste. […] Es sieht so aus, als sei das beste neue ARPG, das bald erscheint, Last Epoch. Jeder liebt das, jeder sagt, es habe ein großartiges Endgame und Crafting-System.

Last Epoch gilt als große Konkurrenz für Diablo 4, die auf Steam langsam immer mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht. Es befindet sich schon seit Jahren in der offenen Entwicklung und erhält regelmäßig neue Inhalte.

Mit Diablo 4 will Raxxanterax aber nicht ganz aufhören, nur müsse er das eben nicht „üben.“ Er zocke es immer noch weiter, um auf dem Laufenden zu bleiben und hofft darauf, dass es etwa mit Season 3 endlich genug zu tun gebe. Nur für die Zwischenzeit brauche er etwas anderes.

Neben Last Epoch steht bei Raxxanterax auch Path of Exile hoch im Kurs. Hier will der Streamer aber auf den Release von PoE 2 warten. Für den ersten Teil gebe es schon zu viele Experten, hier noch irgendwie einzusteigen, lohne sich vermutlich nicht. Trotzdem will er sich zumindest ein wenig „warm spielen“ für Teil 2.

Auch auf das kommende MMO von Riot hat Raxxanterax ein Auge geworfen. Er sagt, MMOs und Grinden sei genau sein Ding. Er könne sich vorstellen, hier ein wenig reinzuschauen. Wann das MMO aber kommt, steht noch völlig offen:

Chef von Riot sagt über das neue LoL-MMORPG: „Wenn ich Spieleentwickler wäre, würde ich meine Karriere nicht auf dieses Projekt stützen“