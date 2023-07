Diablo 4: Spieler erklärt, warum ihm das „langweilige“ Endgame auch noch auf Level 100 Spaß macht

Nach über einem Monat häuft sich die Kritik von Spielern, die meinen, das Endgame von Diablo 4 sei zu repetitiv und öde. Einer, der vermutlich mehr gezockt hat als die meisten, sagt nun: das stimmt nicht. Man sollte nur nicht vergessen, worum es geht.

Was ist das Problem am Endgame?

Diablo 4 bietet rund ab Level 50 verschiedene Endgame-Aktivitäten, mit denen ihr euer Gear verbessern und weiter leveln könnt.

Kern des Grinds ist es, Stufe 100 zu erreichen, das neue Paragon-System voll auszubauen und die besten Items für seine Builds zu finden.

Die Spieler beschweren sich nun aber: es gebe nur wenige Methoden, die sich wirklich lohnen würden und man würde schnell müde, immer wieder die gleichen Inhalte zu sehen.

Das sagt der Spieler: yxalitis auf Reddit ist ein Spieler, der laut eigenen Aussagen Stufe 100 erreicht hat und nun seine Gedanken zum Spiel teilt. Die ständige Meckerei und Negativität auf Reddit nerve ihn zu sehr.

In seinem Post mit über 8.000 Upvotes und 2.400 Kommentaren zieht der Nutzer Parallelen zu Diablo 2 und Diablo 3, mit denen sich das neue Diablo 4 ständig vergleichen lassen muss. Er sagt: in beiden Fällen sei man eigentlich nur immer wieder durch dieselben Inhalte gerannt, genau wie jetzt in Diablo 4.

Anders als Diablo 4, loben aber nun im Rückblick tausende Fans die Vorgänger, angeblich wegen des besseren Loots. Darum sei es aber nie wirklich gegangen, in keinem dieser Spiele.

Bald startet Season 1 in Diablo 4. Besonders kritische Spieler behaupten jetzt schon: das sei die letzte Chance für eine Rettung.

„Wenn dir das Spiel keinen Spaß macht, wird dich kein Endgame je zufriedenstellen“

Der Kern von Diablo sei schon immer das Gameplay gewesen. Man spiele, weil es Spaß macht, zu spielen. Nichts zu finden, was eine Verbesserung darstellt, sei natürlich frustrierend. Dennoch mache man weiter, weil man einfach Freude daran habe:

Wenn du die Spielerfahrung von Diablo 4 im Kern nicht genießt, kann keine Definition von Endgame dich zufriedenstellen. Ich mag das Gameplay, darum ist für mich (und viele andere) das ständige Wiederholen des immer gleichen Contents, durchaus unterhaltsam. Wenn du aber nur denkst: „Das ist alles Mist, weil Siegel, Loot, CC, Pferde, Inventar oder was auch immer“, dann ist das ein Zeichen dafür, dass das Kern-Gameplay dich nicht zufriedenstellt.

Mehr zum Thema Wir haben Wissenschaftler gefragt: Warum spielen wir Spiele? Das ist die Antwort von Benedict Grothaus

Man solle sich besser selbst fragen, woran es wirklich liegt, ehe man nach Verbesserungen ruft. Der häufig kritisierte Grind nach Ansehen etwa sei für ihn ziemlich cool gewesen. Man müsse das ja nicht alles am Stück machen.

Der Nutzer erhält viel Zustimmung aus der Community. Sobald man aufhöre, sich zu sehr in die Kritik hinein zu steigern und die teilweise lautstarken Meckereien ignoriere, habe man viel mehr Spaß am Spiel.

Dennoch hat yxalitis auch durchaus Kritik an Diablo 4. So seien Items und Loot tatsächlich verbesserungswürdig. Die so stark beworbenen, einzigartigen Gegenstände seien enttäuschend und nicht Build-definierend, wie ursprünglich versprochen.

Zudem sei es viel zu schwer, die besten dieser Items überhaupt zu kriegen. Genau hier gibt es gerade eine große Diskussion darüber, denn für einige Spieler sind diese tollen „Uber Uniques“ eher eine Abschreckung:

