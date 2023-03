Einige Hardcore-Fans meckern über Blizzard, weil ihnen Diablo 4 einfach zu neu ist

Diablo 4 will „zurück zu den Wurzeln“ und orientiert sich in vielen Punkten an den alten Teilen der Reihe. Das geht aber bestimmten Fans nicht weit genug. Die wünschen sich quasi ein neues Diablo 2 und ziehen damit Ärger auf sich. Die ganze Diskussion sorgt aber für noch mehr Augenrollen.

Was macht Diablo 4 anders? Anders als die meisten Teile zuvor setzt Diablo 4 auf MMO-Elemente. Ihr spielt die meiste Zeit zusammen mit anderen Leuten, bekämpft Weltbosse immer mit Fremden und seht andere Spieler in den Städten.

Das kontroverseste Feature ist dabei die Shared World. Vor allem Fans der Reihe sehen es kritisch, „ihre“ Welt mit anderen teilen zu müssen. Andere, darunter ich, sagen: die Shared World ist die Zukunft für Diablo 4.

Trotzdem will Diablo 4 wieder düsterer werden und sich an alten Teilen orientieren. So kehrt etwa endlich der Druide zurück, der das letzte Mal in Diablo 2 spielbar war. Auch Runen sollten ihre Rückkehr feiern, finden sich aber zu Release noch nicht im Spiel.

Das ist der Streit: Auf Reddit tauchen seit der ersten Beta von Diablo 4 reihenweise Posts von Nutzern auf, die sich entweder höllisch über Diablo aufregen, oder es in den hohen Himmel loben:

die einen sehen einen Segen in den neuen Systemen von Diablo 4

die anderen verfluchen Blizzard dafür, alte Systeme zu begraben und neue Dinge auszuprobieren

In einem besonders großen Thread auf Reddit beteiligen sich hunderte Nutzer. Dort heißt es grob: Wenn ihr Diablo 2 wollt, dann zockt doch Resurrected, aber lasst unser Diablo 4 in Ruhe.

Über 800 Kommentare sind dort bereits zusammengekommen. Einige stimmen zu, dass Diablo 4 nicht Diablo 2 sein will oder sein sollte. Wer das alte Spiel zocken will, soll das tun. Sowohl das Original als auch das Remaster laufen noch. Die Diskussion geht jedoch noch weiter.

Diablo 4 bedient sich der besten Features seiner Vorgänger. In der Übersicht fassen wir euch das Spiel zusammen:

„Leute beschweren sich über Leute, die sich beschweren“

Das eigentliche Problem für den augenscheinlich größten Teil der Community ist aber nicht das Gameplay, sondern es sind die Spieler selbst. Die ganze Diskussion ist für viele Fans schlicht ermüdend.

Der Streit darum, ob bestimmte Details an Diablo 4 nun die besten oder schlechtesten seien, nehmen zeitweise den größten Platz auf Reddit ein. Dabei wird jedoch selten differenziert diskutiert, sondern meist nur eine starke Meinung vertreten, ohne Gegenmeinungen zu tolerieren.

Entsprechend zynisch sind viele Kommentare auf den Post. Es heißt etwa: „Danke für dieses unglaubliche und starke Argument.“ Andere beschweren sich, dass der größte Teil der Community aus Leuten bestünde, die sich darüber beschweren, wie sich andere beschweren.

Es gibt zwar auch einige Zustimmung, jedoch laufen viele Kommentare darauf hinaus, dass man doch jedem einfach seine Meinung lassen solle. Ein Teil der Community zerfleischt sich sogar noch in den Kommentaren weiter, verteidigt den Ersteller oder greift ihn an.

Ein paar wenige Nutzer versuchen, zu schlichten oder verweisen darauf, dass das ständige Streiten nur allen die Lust auf Spiele versaue. Das toxische Verhalten von Gamern untereinander sei das Schlimmste, was es gerade im Gaming gebe. Zu diesem Schluss kamen sogar schon müde Experten:

Experte zu Diablo Immortal warnt: „Ihr macht euch Diablo 4 schon vor dem Release kaputt“