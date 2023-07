Diablo 4: „Verschwendung von Entwicklungszeit“ Die besten Items des Spiels schrecken Fans ab

„Uber Uniques“ sind in Diablo 4 für die meisten Spieler mehr eine Legende als tatsächliche Items im Spiel. Sie sind so absurd selten, dass so gut wie niemand mit ihnen rechnet. Fans fragen sich nun, welchen Zweck solche Gegenstände eigentlich haben und bemängeln, dass sie definitiv keinen Anreiz bieten.

Was sind das für Items?

Das sagen die Spieler: Kürzlich hat ein Bug dafür gesorgt, dass insgesamt 142 Uber Uniques quasi „verschenkt“ wurden. Das hat die Diskussion um die seltenen Items ausgelöst, die zumindest einen Teil der Spieler schon lange beschäftigt.

Nun diskutieren mehr Fans darüber. In einem Thread auf Reddit fragt ein Nutzer, was überhaupt der Zweck dieser Items sei und bekam über 1.800 Antworten. Der Ersteller stellt die Vermutung auf: Selbst, wenn man 11 Jahre lang am Stück spiele, hätte man noch immer keine 100-%-Chance erreicht.

Die Antworten sind dabei recht nüchtern. Natürlich sei der Zweck dieser Items, die Leute zum Spielen anzureizen. Schließlich könne der nächste Gegner der eine sein, der ein Uber Unique bei sich trägt, also solle man weiterspielen. Nur sei dieser Effekt nicht gegeben.

„Der gegenteilige Effekt einer Karotte vor der Nase“

Die Nutzer bemängeln, dass die Chancen auf ein so begehrtes „Shako“ oder einen „Großvater“ so gering seien, dass man dafür gar nicht gezielt spielen könne. Statt es zu versuchen, verlieren die Spieler eher die Lust und hören auf. Der Nutzer Cisco9 schreibt:

Sie haben auf mich den gegenteiligen Effekt der Karotte vor der Nase, für die sie viele halten. Ihre Existenz turnt mich ab. Die aktuell lächerliche Seltenheit (insofern nicht verbugt), lässt mich denken, dass sie eine Verschwendung von Entwicklungszeit sind. Sie führen dazu, dass ich das Spiel weniger spielen will, wenn wir Entwickler haben mit der Einstellung, dass diese Über-Rarität wirklich spaßig ist.

Mit über 2.400 Upvotes stimmen viele weitere Nutzer zu. Eine Karotte, die man niemals kriegen kann, wolle man nicht jagen. Da könne man mit der Zeit besseres anfangen. Noch schlimmer sei dann noch, wenn man ein solches Item tatsächlich endlich finde und es dann auch noch in einer schlechten Version gefallen ist. Da sei die Frustration noch ungleich größer.

Andere Nutzer behaupten, Blizzard habe hier einfach ein Konzept aus beliebten ARPGs kopiert, ohne weiter darüber nachzudenken. In anderen Spielen funktioniere so etwas, da könne man aber etwa auch handeln oder habe andere Wege, starke Items zu kriegen.

In Diablo 4 ist der Handel stark eingeschränkt, legendäre und einzigartige Items sind stets an den Account gebunden und können nicht an andere Spieler gegeben werden. Das entwerte gerade solche Sachen wie die Uber Uniques enorm.

Dann wieder würden Items dieser Seltenheit vermutlich niemals gegen Spiel-Währung, sondern stets nur gegen echtes Geld gehandelt werden. Das sei nicht gerade der Gedanke des Spiels. Ironischerweise haben die Entwickler selbst darauf hingewiesen, dass man ruhig etwas anderes machen dürfe, wenn man gerade die Lust an Diablo 4 verliere:

