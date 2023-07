Diablo 4: 142 Leute bekamen versehentlich die seltensten und besten Items – Dürfen sie die behalten?

Blizzard hat versehentlich einige der seltensten Items in Diablo 4 quasi verschenkt. Konsequenzen für Spieler, die das ausgenutzt haben, gibt es im Moment noch keine. Das muss aber in Zukunft nicht so bleiben, erinnert Blizzard.

Was sind das für Items?

Die 6 „Uber Uniques“ sind die seltensten Items in Diablo 4. Nur ein winziger Bruchteil der Spieler hat überhaupt eines von ihnen.

Mit Patch 1.0.4 vom 6. Juli hat Blizzard ermöglicht, dass diese Items endlich auch in den Truhen der Höllenflut enthalten sein können.

Dabei kam es aber zu einem Bug: Spieler konnten quasi garantiert ein solches Unique erhalten. Nach einem Hotfix geht das nun nicht mehr.

Was passiert mit den Items? Nichts. Zumindest nach aktuellem Stand. Wie Community Lead Adam Fletcher im offiziellen Forum schreibt, dürfen alle Spieler, die auf diese Weise ein Uber Unique erhalten haben, diese behalten.

Insgesamt hätten in der Zeit zwischen Patch und Hotfix ohnehin „nur“ 142 Spieler ein solches Item erhalten. Dabei haben die Spieler eine besondere Mechanik ausgenutzt:

besonders beliebt sind die Helme Harlekinskrone und Andariels Antlitz, sie zählen zu den stärksten Items im Spiel

Klassen wie Zauberin und Barbar können auf dem Helm-Slot keine anderen einzigartigen Gegenstände erhalten

dadurch war für diese beiden Klassen ein Drop der Uber Uniques garantiert, wenn eines fiel

Fletcher schreibt, dass dies nicht so geplant war und die Drop-Chancen nun gefixt sind. Allerdings erinnern die Entwickler in einem Kommentar daran: wenn so etwas noch einmal passiert, behält sich Blizzard das Recht vor, dagegen vorzugehen.

An anderer Stelle hat ein Spieler beim Händler einfach unglaubliches Glück gehabt

„Wir könnten dagegen vorgehen, um Fairness beizubehalten“

Im Kommentar heißt es kurz zuvor, dass die Items nicht gelöscht werden. Das bedeutet vermutlich, dass in einem späteren Fall genau das passieren würde: Blizzard nimmt euch die Items weg, die ihr durch Exploits erhaltet.

Unter welchen Umständen das passiert, können wir nicht sagen. Es ist aber wahrscheinlich, dass der Bug im Moment schlicht zu wenig Auswirkungen für einen solch drastischen Schritt hat. Nur 142 Spieler haben überhaupt ein Uber Unique erhalten und Season 1 startet am 20. Juli.

Ab da wird der meiste Fortschritt der „ewigen“ Charaktere ohnehin für viele Spieler nicht mehr relevant sein. Gäbe es einen solchen Exploit aber in der Season, werden die Strafen aber mit Sicherheit strenger.

Vor allem in späteren Seasons, wenn es darum geht, möglichst schnell und als erster Stufe 100 zu erreichen sowie den schwersten Content abzuschließen, müssen gleiche Bedingungen herrschen.

Was bei unregulierten Exploits passiert, kann man am berührtem Stein von Jordan sehen:

