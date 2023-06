Peaky Blinders: The King’s Ransom ist ein VR-Spiel zur beliebten Netflix-Serie. Im Trailer zeigen die Entwickler, was euch 2023 erwartet.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Sucht euch eine Kiste mit einem grünen Punkt aus, überlegt euch eine Farm-Route in der Nähe, die euch von einem Event zum nächsten bringt und sammelt genügend 175 Glut. Danach geht es an die nächste Kiste, mit einer neuen Farm-Route in der Nähe.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Was ihr zum Event wissen solltet und wie ihr die Höllenflut effizient nutzt, erfahrt ihr hier. Der Guide ist in folgende Abschnitte aufgeteilt:

Insert

You are going to send email to