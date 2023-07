Andariels Antlitz ist eines der seltensten Items in Diablo 4, was macht es so gut?

In Diablo 4 gibt es sechs Items, die so selten sind, dass bislang nur wenige Auserwählte sie tragen dürfen. Wir schauen uns diesmal Andariels Antlitz an. Wir zeigen euch, wie er aussieht und was diesen Kopfschmuck so gut macht.

Andariels Antlitz – Was ist das? Andariels Antlitz ist ein Unique Helm, den viele wahrscheinlich aus Diablo 2 oder 3 kennen. Dieser Helm zählt zu den 6 seltensten Items in Diablo 4, die Spieler ergattern können. Bislang hat nur ein Spieler ihn finden können, obwohl viele Helden derzeit versuchen an die seltenen Uniques heranzukommen.

Ihr wisst nicht, wann ihr Items verwerten oder verkaufen solltet? Dann haben wir für euch einen Guide:

Was kann Andariels Antlitz? Das Antlitz von Andariel hat vor allem für Builds mit einer hohen Glückstreffer-Quote etwas Besonderes parat. Wenn ihr einen Glückstreffer landet, habt ihr nämlich eine Chance von 15 – 20 % eine Giftnova auszulösen, die je nach Gegenstandsmacht eine vorbestimmte Menge an Giftschaden für 5 Sekunden verursachen.

Zudem sind auch die Boni von eurer Haube eine gute Ergänzung für jedes Build. Ihr besitzt:

Lebensentzug

Alle Stats +

Angriffsgeschwindigkeit

Giftresistenz

Je nachdem wie gut euer Drop ausfällt, könnt ihr höhere oder niedrigere Boni und Prozente erhalten. Zudem kann dieser Helm von jeder Klasse getragen werden.

Wo finde ich Andariels Antlitz? Diesen seltenen Helm bekommt ihr, wenn ihr Stufe 85+ Kannibale oder Kultisten vernichtet. Zudem könnt ihr mit folgenden Alptraum-Dungeons diese Haube effektiver erfarmen:

Konklave (Kehjistan)

Kultistenzuflucht (Zersplitterter Gipfel)

Düsterkluft (Trockensteppe)

Erdwunde (Hawezar)

Elendsviertel von Guulrahn (Trockensteppe)

Schlangennest (Hawezar)

Schattenfall (Hawezar)

Mit etwas Glück und jeder Menge Zeit könntet ihr schon bald der nächste glückliche Gewinner eines Antlitzes von Andariel sein. Passend dazu haben unsere Kollegen von der GamePro eine Loot-Tabelle erstellt, die alle Items auflisten die ihr von Gegnern bekommen.